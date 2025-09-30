Nowa gra w uniwersum Władcy Pierścieni ma być w produkcji. Będzie konkurować z Hogwarts Legacy
Minęło trochę czasu, odkąd coś naprawdę wartościowego pojawiło się na rynku w związku z tym IP. Najbardziej pamiętną pozycją jest oczywiście tytuł z Gollumem w roli głównej. Niestety, ale doszło do poważnej kompromitacji - i dla wielu najgorszej gry 2023 roku. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że być może czeka nas wreszcie coś ciekawego. Władca Pierścieni ma bowiem już powstawać. I bynajmniej nie chodzi o jakiś drobny projekt bazujący na licencji.
Władca Pierścieni ma powrócić do branży, choć szczegóły są na razie dość skąpe. Zapowiada się jednak na grę akcji.
Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości
Władca Pierścieni to zawsze łakomy kąsek dla jakiegokolwiek medium, stąd też co jakiś czas pojawia się czy to kolejny tytuł z tego uniwersum, czy jakieś konkretne plany. Jak podaje Insider Gaming, możemy powoli przygotowywać się do kolejnego podejścia do Śródziemia. Co więcej, prace miały się rozpocząć już w zeszłym roku. Projekt zaś jest przynajmniej częściowo finansowany przez ADIO (Abu Dhabi Investment Office). Budżet ma oscylować jakoś w okolicach 100 milionów dolarów. Jako że umowa w dalszym ciągu nie została jeszcze podpisana, plotka może zostać rzekomo potwierdzona jakoś w przyszłym tygodniu.
Warcraft 3: Re-Reforged - niezwykle ambitna modyfikacja naprawiająca niesławny remaster klasyka kontynuowana po latach
Rzeczone źródła jak na razie nie zdradziły zbyt wiele informacji, jednakże nowy tytuł ma być grą akcji z perspektywy trzeciej osoby, by w pewnym zakresie "konkurować z Hogwarts Legacy". W projekt ma być zaangażowany szereg firm, w tym Embracer i Revenge. Ci pierwsi posiadają prawa do marki od 2022 roku, za co zapłacili wtedy niespełna 400 milionów dolarów. Od tamtego czasu rozdali licencję różnych studiom, w tym na nieszczęsne The Lord of the Rings: Gollum. Cóż, miejmy nadzieję, że jeżeli to prawda, jakość będzie bliższa np. Shadow of Mordor.