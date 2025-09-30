Nowa gra w uniwersum Władcy Pierścieni ma być w produkcji. Będzie konkurować z Hogwarts Legacy

Minęło trochę czasu, odkąd coś naprawdę wartościowego pojawiło się na rynku w związku z tym IP. Najbardziej pamiętną pozycją jest oczywiście tytuł z Gollumem w roli głównej. Niestety, ale doszło do poważnej kompromitacji - i dla wielu najgorszej gry 2023 roku. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że być może czeka nas wreszcie coś ciekawego. Władca Pierścieni ma bowiem już powstawać. I bynajmniej nie chodzi o jakiś drobny projekt bazujący na licencji.

Władca Pierścieni ma powrócić do branży, choć szczegóły są na razie dość skąpe. Zapowiada się jednak na grę akcji.

Władca Pierścieni to zawsze łakomy kąsek dla jakiegokolwiek medium, stąd też co jakiś czas pojawia się czy to kolejny tytuł z tego uniwersum, czy jakieś konkretne plany. Jak podaje Insider Gaming, możemy powoli przygotowywać się do kolejnego podejścia do Śródziemia. Co więcej, prace miały się rozpocząć już w zeszłym roku. Projekt zaś jest przynajmniej częściowo finansowany przez ADIO (Abu Dhabi Investment Office). Budżet ma oscylować jakoś w okolicach 100 milionów dolarów. Jako że umowa w dalszym ciągu nie została jeszcze podpisana, plotka może zostać rzekomo potwierdzona jakoś w przyszłym tygodniu.

Rzeczone źródła jak na razie nie zdradziły zbyt wiele informacji, jednakże nowy tytuł ma być grą akcji z perspektywy trzeciej osoby, by w pewnym zakresie "konkurować z Hogwarts Legacy". W projekt ma być zaangażowany szereg firm, w tym Embracer i Revenge. Ci pierwsi posiadają prawa do marki od 2022 roku, za co zapłacili wtedy niespełna 400 milionów dolarów. Od tamtego czasu rozdali licencję różnych studiom, w tym na nieszczęsne The Lord of the Rings: Gollum. Cóż, miejmy nadzieję, że jeżeli to prawda, jakość będzie bliższa np. Shadow of Mordor.

