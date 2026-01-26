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Start Aktualności Cyberbezpieczeństwo

Polska wdraża dyrektywę NIS2. Nowe sektory, zespoły CSIRT i 7 lat na wycofanie sprzętu dostawców wysokiego ryzyka

Maciej Lewczuk | 26-01-2026 13:30 |

Polska wdraża dyrektywę NIS2. Nowe sektory, zespoły CSIRT i 7 lat na wycofanie sprzętu dostawców wysokiego ryzykaSejm zakończył głosowanie nad nowelizacją ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która ma wdrożyć w Polsce unijną dyrektywę NIS2 oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sieci 5G. Ustawa trafia teraz do Senatu. Zmiany obejmują rozszerzenie katalogu wrażliwych sektorów gospodarki, powstanie nowych zespołów reagowania na incydenty oraz mechanizm eliminacji dostawców wysokiego ryzyka z najważniejszej infrastruktury państwa.

Polska z ponad rocznym opóźnieniem wdraża unijną dyrektywę NIS2, rozszerzając krajowy system cyberbezpieczeństwa o nowe sektory i nakładając na tysiące firm obowiązki techniczne oraz sankcje sięgające nawet 100 milionów złotych.

Polska wdraża dyrektywę NIS2. Nowe sektory, zespoły CSIRT i 7 lat na wycofanie sprzętu dostawców wysokiego ryzyka [1]

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Nowelizacja wprowadza podział na podmioty kluczowe i ważne, zastępując dotychczasowych operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych. System obejmie teraz szesnaście sektorów, od energetyki, transportu i bankowości po usługi pocztowe, gospodarowanie ściekami czy nawet działalność kosmiczną. Branże te będą musiały wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dostosowane do skali działania i charakteru świadczonych usług. Wsparciem ma służyć sieć sektorowych zespołów CSIRT, które będą analizować incydenty, budować bazę wiedzy o zagrożeniach oraz szkolić przedsiębiorców. Rozwiązanie to ma zwiększyć skuteczność reakcji na cyberataki i usprawnić wymianę informacji między podmiotami a organami nadzorczymi przez system zgłoszeń S46.

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Kontrowersyjnym elementem nowelizacji jest procedura uznawania dostawców za wysokie ryzyko. Minister Cyfryzacji, we współpracy z Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa, będzie mógł w ramach wieloetapowego postępowania administracyjnego wskazać producentów, których sprzęt i oprogramowanie zagrażają bezpieczeństwu państwa. Choć ustawa nie wymienia firm z nazwy, przepisy te są powszechnie kojarzone z chińskimi firmami, takimi jak Huawei i ZTE. Komisja Europejska już wcześniej rekomendowała państwom członkowskim ograniczenie ich obecności w sieciach telekomunikacyjnych. Podmioty kluczowe i ważne nie będą mogły wprowadzać nowych produktów od takich dostawców, a istniejące rozwiązania trzeba będzie wycofać w ciągu siedmiu lat. Operatorzy mobilni otrzymali krótszy termin, a mianowicie trzy lata zgodnie z zaleceniami EU Toolbox for 5G Security. Koszt tej operacji może sięgać mld złotych, co potwierdzają doświadczenia amerykańskie, gdzie regulator FCC oszacował rekompensaty dla operatorów na około pięć mld dolarów.

Polska wdraża dyrektywę NIS2. Nowe sektory, zespoły CSIRT i 7 lat na wycofanie sprzętu dostawców wysokiego ryzyka [2]

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System sankcji ma być realnym narzędziem dyscyplinującym. Podmioty kluczowe mogą dostać karę od 20 tys. złotych do 10 mln euro lub dwa proc. rocznych przychodów, podczas gdy podmiotom ważnym grozi od 15 tys. złotych do siedmiu mln euro lub 1,4 proc. obrotów. Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu nakazu organu cyberbezpieczeństwa przewidziano karę od 500 złotych do 100 tys. złotych. W skrajnych przypadkach, gdy zaniedbania stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub życia ludzi, sankcja może wynieść nawet 100 mln złotych. Sejmowa poprawka wydłużyła jednak vacatio legis dla kar. Zaczną one obowiązywać dopiero dwa lata po wejściu ustawy w życie, co daje przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie systemów zabezpieczeń. Jak pisaliśmy wcześniej, implementacja dyrektywy NIS2 obejmie w Polsce ponad 10 tys. firm, które będą musiały spełnić standardy obejmujące zarządzanie ryzykiem, procedury reagowania na incydenty oraz szkolenia personelu.

Źródło: Gov.pl, Sejm RP
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