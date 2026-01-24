Nioh 3 - Team Ninja prezentuje nowy, blisko 20-minutowy gameplay najambitniejszej części serii. Upadli herosi i podróże w czasie

Jeśli chodzi o najbliższe tygodnie w branży, trudno będzie przebić hałas związany z Resident Evil Requiem - niezależnie od tego, czy Capcom podtrzyma swoją świetną passę, czy tym razem polegnie. Ale nim dojdziemy do końcówki lutego, swój projekt zaprezentuje również Team Ninja. Dotychczasowe materiały wskazywały na to, że Nioh 3 ma szansę stać się jedną z najlepszych gier tego zespołu co najmniej ostatnich lat. Wkrótce przekonamy się, czy tak faktycznie się stanie.

Na krótko przed lutową premierą Nioh 3 otrzymał kolejny gameplay, który skupia się w głównej mierze na prezentacji mechanik i świata gry.

Wydaje się, że fanów gier Team Ninja - zwłaszcza tych związanych z serią - nie trzeba będzie specjalnie przekonywać. Nioh 3 prezentuje się od początku bardzo dobrze i wydaje się, że po Ninja Gaiden 4 czeka nas kolejny triumf zespołu. Historia zdradzonego przez brata Tokugawy Takechiyo zapowiada się intrygująco - zwłaszcza biorąc pod uwagę opcję podróży przez różne okresy historyczne, co z kolei sprawia, że czeka nas zgłębianie niezwykle zróżnicowanego świata, przy którym obie poprzednie odsłony zdają się blednąć:

Podczas naszych eskapad przyjdzie nam rozbijać tzw. Crucibles, czyli swojego rodzaju obszary wypełnione groźnymi yokai oraz upadłymi japońskimi wojownikami, często będącymi postaciami historycznymi. Jak już uprzednio prezentowano, do wyboru będziemy mieli styl walki samuraja i ninja. Ten pierwszy promuje rzecz jasna otwarte starcia z wrogiem, drugi zaś specjalne techniki, ataki z ukrycia, czy wykorzystywanie słabych punktów wroga w najmniej korzystnym dlań momencie. Premiera 6 lutego na pecetach oraz konsolach PlayStation 5.

Źródło: WCCFtech