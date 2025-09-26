Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudności

Promowanie nadchodzącego tytułu Team Ninja trwa. Ogólnie jest to studio dość zarobione, ale ich najnowsze pozycje przyjmują się ze zmiennym szczęściem. Na szczęście mamy aż dwa powracające IP, które dają bardzo duże szanse na wysoką jakość. Trzecia część Nioh zawita w przyszłym roku, natomiast już za niespełna miesiąc coś dla fanów nieco bardziej oldschoolowej serii. Ninja Gaiden 4 ma zapewnić atrakcje zarówno dla wprawionych graczy, jak i tych nieco mniej.

Ninja Gaiden 4 otrzymał jeszcze jeden materiał, który skupia się na dwóch przeciwległych poziomach trudności.

Trochę się to już zatarło, ale seria Team Ninja wsławiła się wyśrubowanym poziomem trudności, który wymagał naprawdę sporej wprawy - i to w zupełnie innym stopniu niż jakikolwiek souls-like. Jak obiecują deweloperzy, w nadchodzącej odsłonie nie zabraknie nam nowych wyzwań, a także różnych wariantów ataków (co zdążyli już nam pokazać w wielu materiałach o Ninja Gaiden 4). Wygląda jednak na to, że przewidzieli miejsce dla osób zupełnie nowych, niemających ochoty na aż tak potężne wyzwanie - a przynajmniej nie od razu.

Tym samym dostaniemy cztery poziomy trudności. Gracze pragnący wsparcia na początku drogi mogą dostać w ramach poziomu Hero odpowiedni system asyst (automatyczne parowanie, uniki etc.), by nie zostać zmasakrowani na starcie. Asystami można dowolnie żonglować, wyłączając je w odpowiednim momencie, a później nawet wskoczyć na poziom Normal czy Hard. Pojawi się też opcja włączenia w dowolnym momencie treningu, uczącego konkretnych ataków. Na drugim biegunie jest poziom Master Ninja. Jego nie można już w żaden sposób zmienić. Wrogowie są nieprawdopodobnie agresywni, a każdy manewr wymaga precyzji, inaczej będzie po nas. Trzeba więc przyznać, że rozstrzał pod tym względem jest zaiste imponujący.

Źródło: WCCFtech