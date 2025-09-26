Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudności

Szymon Góraj | 26-09-2025 08:00 |

Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudnościPromowanie nadchodzącego tytułu Team Ninja trwa. Ogólnie jest to studio dość zarobione, ale ich najnowsze pozycje przyjmują się ze zmiennym szczęściem. Na szczęście mamy aż dwa powracające IP, które dają bardzo duże szanse na wysoką jakość. Trzecia część Nioh zawita w przyszłym roku, natomiast już za niespełna miesiąc coś dla fanów nieco bardziej oldschoolowej serii. Ninja Gaiden 4 ma zapewnić atrakcje zarówno dla wprawionych graczy, jak i tych nieco mniej.

Ninja Gaiden 4 otrzymał jeszcze jeden materiał, który skupia się na dwóch przeciwległych poziomach trudności.

Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudności [1]

Ninja Gaiden 4 - zaprezentowano nowy gameplay, a w nim zaawansowana prezentacja debiutującej w serii postaci Yakumo

Trochę się to już zatarło, ale seria Team Ninja wsławiła się wyśrubowanym poziomem trudności, który wymagał naprawdę sporej wprawy - i to w zupełnie innym stopniu niż jakikolwiek souls-like. Jak obiecują deweloperzy, w nadchodzącej odsłonie nie zabraknie nam nowych wyzwań, a także różnych wariantów ataków (co zdążyli już nam pokazać w wielu materiałach o Ninja Gaiden 4). Wygląda jednak na to, że przewidzieli miejsce dla osób zupełnie nowych, niemających ochoty na aż tak potężne wyzwanie - a przynajmniej nie od razu.

Ninja Gaiden 4 - wstępne wrażenia z gry zapowiadają wielki powrót legendy gatunku

Tym samym dostaniemy cztery poziomy trudności. Gracze pragnący wsparcia na początku drogi mogą dostać w ramach poziomu Hero odpowiedni system asyst (automatyczne parowanie, uniki etc.), by nie zostać zmasakrowani na starcie. Asystami można dowolnie żonglować, wyłączając je w odpowiednim momencie, a później nawet wskoczyć na poziom Normal czy Hard. Pojawi się też opcja włączenia w dowolnym momencie treningu, uczącego konkretnych ataków. Na drugim biegunie jest poziom Master Ninja. Jego nie można już w żaden sposób zmienić. Wrogowie są nieprawdopodobnie agresywni, a każdy manewr wymaga precyzji, inaczej będzie po nas. Trzeba więc przyznać, że rozstrzał pod tym względem jest zaiste imponujący.

Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudności [2]

Ninja Gaiden 4 - coś dla początkujących i weteranów arcytrudnej serii. Twórcy opowiadają o dwóch skrajnych poziomach trudności [3]

Źródło: WCCFtech
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

12
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

17
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.