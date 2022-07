Niektóre płyty główne z chipsetem Intel H81 mogą być zainfekowane rootkitem CosmicStrand

Naukowcy z firmy Kaspersky odkryli nowy wariant rootkita UEFI, który istnieje od co najmniej 2016 roku. Złośliwe oprogramowanie nosi nazwę CosmicStrand i zostało znalezione tylko na komputerach wyposażonych w płyty główne z chipsetem Intel H81. Póki co nie ma pewności w jaki sposób hakerzy mogli osiągać swoje cele, jednak cała sprawa budzi spore emocje, bowiem mowa tu nie o nowych, lecz o kilkuletnich platformach dla chipów Intel Haswell.

CosmicStrand jest nie tylko trudny do wykrycia, ale także trudny do usunięcia - zaczyna on działać jeszcze przed uruchomieniem systemu i jego zabezpieczeń, więc zwykły format dysku w tym przypadku nic nie daje.

Nowo odkryty rootkit CosmicStrand i ma długi, złożony łańcuch wykonawczy, który inicjuje proces uruchamiania systemu operacyjnego. Celem jest jednak dostęp do jądra systemu Windows i usunięcie jego zabezpieczeń, pozostając przy tym w ukryciu. Rootkit ma niewielki rozmiar (<100 kB) i został wykryty w niektórych firmware'ach UEFI płyt głównych z chipsetem H81 od producentów ASUS i GIGABYTE. Tego typu wirusy uchodzą za rzadko spotykane - jeśli już są stosowane, to raczej przeciwko dużym firmom lub konkretnym osobom. Wcześniejsze wersje szkodliwego kodu z tej rodziny szkodliwego wykryli badacze z Qihoo360 w Chinach przed pięcioma laty.

Warto podkreślić, że CosmicStrand jest nie tylko trudny do wykrycia, ale także trudny do usunięcia - zaczyna on działać jeszcze przed uruchomieniem systemu i jego zabezpieczeń, więc zwykły format dysku w tym przypadku nic nie daje. Firma Kaspersky nie określiła liczby ofiar zaatakowanych przez rootkit CosmicStrand, ale wiemy że wszystkie te osoby wydają się być przypadkowymi osobami prywatnymi i znajdują się w Chinach, Iranie, Wietnamie i Rosji. Nie ma więc powodu do paniki, jednak zainteresowanych odsyłamy do tego raportu, który powinien dać odpowiedzi na wszystkie pytania.

Źródło: Kaspersky