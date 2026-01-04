Neuralink rozpoczyna masową produkcję implantów mózgowych. Automatyzacja operacji w 2026 roku

Elon Musk właśnie ogłosił przełomową decyzję. W 2026 roku firma Neuralink rozpocznie masową produkcję interfejsów mózg-komputer i wprowadzi niemal w pełni zautomatyzowaną procedurę wszczepiania implantów. To strategiczny zwrot, który może zadecydować o przyszłości całego sektora neurotechnologii. Po dwóch latach intensywnych testów klinicznych i problemach z wycofywaniem się elektrod, firma Muska stawia na skalowanie i automatyzację.

Neuralink przechodzi do masowej produkcji interfejsów mózg-komputer z niemal całkowicie zautomatyzowaną procedurą chirurgiczną, wprowadzając innowacyjną technikę wszczepiania włókien bez konieczności usuwania opony twardej mózgu.

Elon Musk ogłosił planowane zmiany 31 grudnia 2025 roku w mediach społecznościowych, wskazując na dwa istotne elementy strategii. Chodzi o wysokonakładową produkcję urządzeń BCI oraz przejście na uproszczoną, niemal całkowicie zautomatyzowaną procedurę chirurgiczną. Nowa metoda wszczepiania pozwoli na wprowadzenie mikroskopijnych włókien elektrycznych przez oponę twardą mózgu bez jej usuwania. Jest to istotne uproszczenie, które może skrócić czas operacji i znacznie obniżyć ryzyko komplikacji. Obecne zabiegi trwają kilka godzin, ale długoterminowy cel firmy Neuralink przypomina procedurę laserowej korekcji wzroku, czyli krótką, ambulatoryjną i dostępną dla szerszego grona pacjentów. Zapowiedź pojawia się w momencie, gdy Neuralink ma już za sobą realne sukcesy kliniczne, ale i pierwsze poważne wyzwania techniczne. We wrześniu 2025 roku firma poinformowała, że 12 osób z ciężkimi porażeniami otrzymało implanty w ramach badania PRIME Study, a uczestnicy wykorzystywali urządzenia średnio 6,5 godziny dziennie. Pierwszy pacjent, Noland Arbaugh, osiągnął imponującą autonomię, grał w gry, przeglądał internet, kontynuował edukację i nawet przeprowadził 72-godzinny livestream. Drugi pacjent, Alex, projektuje obiekty 3D w CAD, tworzy grafikę w Adobe Illustrator i uczy się programowania Arduino. Trzeci, Brad, cierpiący na zaawansowane stwardnienie zanikowe boczne, odzyskał możliwość komunikacji w różnych warunkach oświetleniowych, co pozwoliło mu wrócić do życia rodzinnego i społecznego. Te historie pokazują, że technologia działa. Pytanie brzmi, czy da się ją przeskalować bez utraty jakości i bezpieczeństwa.

Device threads will go through the dura, without the need to remove it. This is a big deal. https://t.co/nfNmtFHKsp — Elon Musk (@elonmusk) December 31, 2025

Problem, z którym Neuralink musiał się zmierzyć, to wycofywanie się ultracienkich włókien elektrycznych z tkanki mózgowej. U pierwszego pacjenta aż 85 proc. wątków straciło kontakt z neuronami w ciągu miesiąca po implantacji. Firma rozwiązała ten problem przez aktualizacje algorytmów, ale Reuters ujawnił, że zjawisko to było znane już z wcześniejszych testów na zwierzętach, a FDA zgłaszała obawy jeszcze przed pierwszymi próbami na ludziach. Teraz Neuralink stawia na głębsze wszczepianie elektrod i udoskonalonego robota chirurgicznego R1, który wstawia pojedyncze włókno w zaledwie 1,5 sekundy. Pełna automatyzacja zabiegu ma wyeliminować zmienność wynikającą z ludzkiego czynnika i zapewnić powtarzalność rezultatów na masową skalę. Decyzja o przejściu na produkcję seryjną nie jest przypadkowa. Rynek interfejsów mózg-komputer dynamicznie rośnie, a konkurencja nie śpi. Według analiz Morgan Stanley, sam rynek amerykański może osiągnąć wartość 400 mld dolarów, podczas gdy globalna wartość sektora neurotechnologii ma wzrosnąć z 15,3 mld dolarów w 2024 roku do 52,86 mld dolarów w 2034 roku. Synchron, główny rywal Neuralink, rozwija mniej inwazyjne implanty wprowadzane przez naczynia krwionośne, omijając ryzyko związane z penetracją czaszki. Precision Neuroscience, założona przez byłego współtwórcy Neuralink, otrzymała już zgodę FDA na badania kliniczne. Paradromics testuje implanty o wysokiej przepustowości danych. A Sam Altman z OpenAI ogłosił utworzenie Merge Labs, startupu, który ma konkurować bezpośrednio z Neuralink, wykorzystując sztuczną inteligencję do przyspieszenia rozwoju interfejsów BCI.

Neuralink odpowiada na tę presję agresywną strategią skalowania. Firma zebrała już 650 mln dolarów przy wycenie 9 mld i prowadzi badania kliniczne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i przygotowuje ekspansję do Wielkiej Brytanii. Masowa produkcja i automatyzacja zabiegów to logiczny krok, który może obniżyć koszty jednostkowe i przyspieszyć dostęp do technologii dla tysięcy pacjentów. Ale to także ogromne wyzwanie. Każdy implant musi działać bezbłędnie przez lata, a skala produkcji nie może obniżyć standardów jakości i bezpieczeństwa. Jak pisaliśmy na przy okazji innych projektów neurotechnologicznych, sektor BCI stoi przed przełomem. Pytanie, kto go dokona pierwszy i na jakich warunkach. Dla użytkownika końcowego, pacjenta z porażeniem, stwardnieniem zanikowym bocznym czy urazem rdzenia kręgowego, zapowiedź Neuralink może oznaczać realną nadzieję na odzyskanie części autonomii. Ale to także test dla całej branży medycznej. Czy jesteśmy gotowi na erę implantów mózgowych produkowanych seryjnie i wszczepianych przez roboty? Rok 2026 pokaże, czy Neuralink zdoła przełożyć obietnice na skalowalne, bezpieczne rozwiązanie medyczne, czy pozostanie niszowym projektem dla wąskiej grupy pacjentów.

