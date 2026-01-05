Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 5 - 11 stycznia 2026. Wśród premier Zabójcza przyjaźń, Samce alfa oraz Król paparazzich

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 5 - 11 stycznia 2026 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. Zabójcza przyjaźń, Samce alfa, Król paparazzich, Ludzie, których spotykamy na wakacjach oraz ciekawy dokument - Uwolnieni: Eksperyment więzienny.

Uwolnieni: Eksperyment więzienny (Unlocked: A Jail Experiment) - Sezon 2

Opis: Serial dokumentalny rozgrywający się w więzieniu w Arkansas, gdzie szeryf rozpoczyna radykalny eksperyment społeczny, oddając osadzonym mężczyznom większą sprawczość i swobodę decyzji. Odważna inicjatywa ma na celu sprawdzenie, czy danie więźniom poczucia wolności i odpowiedzialności może realnie wpłynąć na ich zachowanie oraz polepszenie funkcjonowania całego zakładu karnego.

Kaelon Presley, Kenneth Cobb, Landon Stiblet, Rodney Franklin, Daniel Perry Światowa data premiery: 10 kwietnia 2024 roku

10 kwietnia 2024 roku Na Netflix od: 7 stycznia 2026 roku

7 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Unlocked: A Jail Experiment

Unlocked: A Jail Experiment Gatunek: Dokument

Dokument Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,1/10 (2,1 tys. ocen)

7,1/10 (2,1 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,4/10 (247 ocen)

6,4/10 (247 ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 75%

Zabójcza przyjaźń (His & Hers) - Miniserial

Opis: Akcja rozgrywa się w dusznym upale Atlanty, gdzie Anna żyje w izolacji, stopniowo znikając z życia towarzyskiego i zawodowego jako prezenterka wiadomości. Gdy przypadkiem dowiaduje się o zabójstwie w Dahlonedze - w miejscowości, w której dorastała - wraca do życia i z determinacją podejmuje trop, poszukując prawdy. Detektyw Jack Harper podejrzliwie traktuje jej zaangażowanie, wciągając Annę we własne dochodzenia.

Sunita Mani, Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Crystal Fox Światowa data premiery: 8 stycznia 2026 roku

8 stycznia 2026 roku Na Netflix od: 8 stycznia 2026 roku

8 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: His & Hers

His & Hers Gatunek: Dramat, Thriller, Kryminał

Dramat, Thriller, Kryminał Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Samce alfa (Alpha Males) - Sezon 4

Opis: Ta doceniona komedia przedstawia losy czwórki przyjaciół - Pedro, Luisa, Raúla i Santiego - którzy próbują odnaleźć się w świecie niezależnych kobiet. Każdy z nich radzi sobie na swój sposób, często w zabawnie nieporadny sposób.

Gorka Otxoa, Fele Martínez, Fernando Gil, Raúl Tejón, Jillian Armendariz Światowa data premiery: 30 grudnia 2022 roku

30 grudnia 2022 roku Na Netflix od: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Machos alfa

Machos alfa Gatunek: Komedia

Komedia Kraj produkcji: Hiszpania

Hiszpania Ocena na portalu IMDb: 7,7/10 (12 tys. ocen)

7,7/10 (12 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,4/10 (4,7 tys. ocen)

7,4/10 (4,7 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / 84%

Król paparazzich (Paparazzi King) - Miniserial

Opis: Ten serial dokumentalny stanowi kronikę życia i kariery Fabrizia Corony, nazywanego królem paparazzich, a zarazem portret współczesnych włoskich skandali oraz zachodzących na przestrzeni lat przemian społecznych.

Fabrizio Corona Światowa data premiery: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Na Netflix od: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Fabrizio Corona: io sono notizia

Fabrizio Corona: io sono notizia Gatunek: Dokument, Biografia

Dokument, Biografia Kraj produkcji: Włochy

Włochy Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Ludzie, których spotykamy na wakacjach (People We Meet on Vacation) - Film

Opis: Niepokorna Poppy i ceniący rutynę Alex, choć różni ich niemal wszystko, od dekady pozostają najlepszymi przyjaciółmi. Mieszkają daleko od siebie, lecz co roku spędzają razem tydzień letnich wakacji, podróżując i budując wyjątkową więź. Poppy jest wolnym duchem spragnionym świata, Alex woli spokój i dobrą książkę, jednak po latach wspólnych wyjazdów zaczynają się zastanawiać, czy ich przyjaźń nie kryje w sobie czegoś więcej.

Emily Bader, Tom Blyth, Sarah Catherine Hook, Lucien Laviscount, Miles Heizer Światowa data premiery: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Na Netflix od: 9 stycznia 2026 roku

9 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: People We Meet on Vacation

People We Meet on Vacation Gatunek: Romans

Romans Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix