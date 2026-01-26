Netflix – filmowe i serialowe nowości VOD na 26 stycznia - 1 lutego 2026. Wśród premier Bridgertonowie oraz List do mojej młodości

Na Netfliksie nie zawsze należy liczyć jedynie na relatywnie świeże tytuły, bowiem platforma przynosi sporo starszych hitów oraz ciekawych produkcji własnych. Dlatego sprawdzamy, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie w nowym tygodniu. Liczymy także na Was, czytelników PurePC – zachęcamy do dzielenia się w komentarzach tytułami interesujących produkcji, które ostatnio obejrzeliście, zarówno na Netfliksie, jak i na innych platformach.

Co przyniesie tydzień 26 stycznia - 1 lutego 2026 r. na platformie streamingowej Netflix? Wśród premier pojawi się m.in. List do mojej młodości oraz 4. sezon popularnego serialu Bridgertonowie.

Bridgertonowie (Bridgerton) - Sezon 4

Opis: „Bridgerton” to romantyczny serial kostiumowy osadzony w świecie londyńskiej arystokracji na początku XIX wieku. Opowiada o ośmiorgu rodzeństwa, które wśród bali, intryg i skandali szuka miłości oraz własnego szczęścia. Każdy sezon skupia się na innej historii miłosnej, pokazując napięcie między uczuciami a społecznymi konwenansami. Ważną rolę odgrywają tu więzi rodzinne i plotki rozsiewane przez tajemniczą Lady. Całość wyróżnia się podejściem do klasycznego romansu i widowiskową oprawą.

„Bridgerton” to romantyczny serial kostiumowy osadzony w świecie londyńskiej arystokracji na początku XIX wieku. Opowiada o ośmiorgu rodzeństwa, które wśród bali, intryg i skandali szuka miłości oraz własnego szczęścia. Każdy sezon skupia się na innej historii miłosnej, pokazując napięcie między uczuciami a społecznymi konwenansami. Ważną rolę odgrywają tu więzi rodzinne i plotki rozsiewane przez tajemniczą Lady. Całość wyróżnia się podejściem do klasycznego romansu i widowiskową oprawą. Występują: Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt

Nicola Coughlan, Luke Thompson, Claudia Jessie, Ruth Gemmell, Florence Hunt Światowa data premiery: 25 grudnia 2020 roku

25 grudnia 2020 roku Na Netflix od: 29 stycznia 2026 roku

29 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Bridgerton

Bridgerton Gatunek: Dramat, Romans

Dramat, Romans Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,4/10 (214 tys. ocen)

7,4/10 (214 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,0/10 (56 tys. ocen)

7,0/10 (56 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 84% / 74%

List do mojej młodości (A Letter to My Youth) - Film

Opis: „List do mojej młodości” to emocjonalny dramat o Kefasie, zbuntowanym nastolatku dorastającym w domu dziecka. Jego los splata się z Simonem, powściągliwym opiekunem, z którym początkowo łączy go konflikt. Z czasem między bohaterami rodzi się głęboka więź oparta na zrozumieniu i zaufaniu. Obaj muszą zmierzyć się z bolesną przeszłością, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Serial podkreśla siłę relacji międzyludzkich, uzdrawiania emocjonalnego i akceptację własnej historii.

„List do mojej młodości” to emocjonalny dramat o Kefasie, zbuntowanym nastolatku dorastającym w domu dziecka. Jego los splata się z Simonem, powściągliwym opiekunem, z którym początkowo łączy go konflikt. Z czasem między bohaterami rodzi się głęboka więź oparta na zrozumieniu i zaufaniu. Obaj muszą zmierzyć się z bolesną przeszłością, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Serial podkreśla siłę relacji międzyludzkich, uzdrawiania emocjonalnego i akceptację własnej historii. Występują: Millo Taslim, Fendy Chow, Agus Wibowo, Aqila Herby, Verdi Solaiman

Millo Taslim, Fendy Chow, Agus Wibowo, Aqila Herby, Verdi Solaiman Światowa data premiery: 29 stycznia 2026 roku

29 stycznia 2026 roku Na Netflix od: 29 stycznia 2026 roku

29 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Surat Untuk Masa Mudaku

Surat Untuk Masa Mudaku Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: Indonezja

Indonezja Ocena na portalu IMDb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Filmweb: jeszcze brak

jeszcze brak Ocena na portalu Rotten Tomatoes: jeszcze brak / jeszcze brak

Źródło: Netflix