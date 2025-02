Naprawy urządzeń mają być tańsze, a zarazem przystępniejsze dla klientów. Unijna dyrektywa została przegłosowana

Kiedy smartfon ulega awarii bądź też mechanicznemu uszkodzeniu, użytkownik często decyduje się na jego wymianę, ponieważ koszty naprawy zazwyczaj są dość spore — szczególnie jeśli okres gwarancyjny dobiegł końca. Niebawem sytuacja może się zmienić na korzyść klientów, ponieważ Parlament Europejski przegłosował właśnie dyrektywę, która ma sprawić, że naprawy staną się dla nich opłacalnym wyborem. Pozytywnych zmian, jakie mogą nadejść, jest całkiem sporo.

Nowa unijna dyrektywa ma przynieść sporo korzyści dla konsumentów, którzy stoją w obliczu udania się do serwisu z uszkodzonym sprzętem. Producenci zostaną zobowiązani do oferowania korzystniejszych warunków napraw, dostępu do części zamiennych oraz wielu innych aspektów.

Parlament Europejski w kwietniu 2024 roku przegłosował dyrektywę, którą nazywa się "prawem do naprawy". Zawarte w niej przepisy mają spowodować, że konsumenci chętniej będą naprawiać swój sprzęt, a nie wymieniać go na inny. W oficjalnym komunikacie wskazano na pralki, odkurzacze i smartfony, natomiast chodzi o urządzenia, które "w świetle prawa UE nadają się do naprawy". Producenci urządzeń będą musieli trzymać się ustalonych terminów napraw, a sama usługa ma być korzystna pod względem cenowym. Jeśli dany sprzęt zostanie naprawiony w trakcie trwania gwarancji, to po tym zabiegu zostanie ona przedłużona o rok. Co ważne: producent zostanie zobowiązany do naprawiania urządzeń nawet po okresie gwarancyjnym.

Konsumenci powinni mieć także większą świadomość o istnieniu alternatywnych serwisów, które świadczą usługi naprawcze. Zostanie więc utworzona platforma, która ułatwi ich znalezienie. Nowa dyrektywa wprowadzi jednak dużo ciekawsze zasady: producenci będą zobligowani do dostarczania części zamiennych, a także narzędzi potrzebnych do ich wymiany i to w "rozsądnych cenach". Na dodatek nie będą mogli w żaden sposób utrudniać napraw, ani też odmówić usunięcia usterki z urządzenia, które wcześniej trafiło do innego serwisu lub było naprawiane przez inną osobę. Każde państwo należące do Unii Europejskiej będzie musiało wprowadzić jakiś środek promujący naprawy (mowa o bonach, kampaniach informacyjnych, oferowaniu kursów napraw itd.). Jeśli dyrektywa zostanie zatwierdzona przez Radę Europejską, to kraje członkowskie w ciągu 24 miesięcy będą musiały zastosować się do wszystkich zasad.

