Najlepsze słuchawki sportowe. Polecane modele do biegania i na siłownię. Zobacz jakie warto kupić

Różnorodność słuchawek do biegania, na siłownię czy po prostu do aktywności fizycznej jest duża, ale to nie oznacza, że wybór jest łatwy, bo każda osoba zwraca uwagę na inne cechy. Z całą pewnością muszą one być odporne na pot, zachlapanie i lekki deszcz. Dobrze by było, aby przy okazji były lekkie, komfortowe i nie wypadały z uszu, choć w praktyce ciężko jest tutaj znaleźć złotą regułę. Jedne osoby stwierdzą, że muszą mieć słuchawki z pałąkami zakładanymi za uszy, które przytrzymują je na miejscu, ale dla innych takie rozwiązanie może być niewygodne. Jedni dojdą do wniosku, że słuchawki całkowicie pozbawione przewodu (czyli tak zwane TWS) są niedopuszczalne, bo łatwo można je zgubić, a dla innych brak jakiegokolwiek przewodu będzie zaletą, bo nie ma szansy na wyszarpnięcie słuchawek z uszu lub fizyczne uszkodzenie kabla. W niniejszym zestawieniu znajdziesz kilka typów słuchawek w różnych cenach, od tanich za około 100 zł, aż do bardziej zaawansowanych za 800 zł.

Autor: Tomasz Duda

W tym rankingu skupiam się tylko na dokanałowych słuchawkach z łącznością bezprzewodową, ale wśród nich znajdziesz zarówno takie z wypustkami i pałąkami, jak i zwykłe słuchawki TWS. Ważniejsze jest to, że wszystkie z wymienionych tutaj modeli spełniają standard wodoszczelności od IPX4, aż do IPX7. Innymi słowy, nie boją się wilgoci i mogą być używane w czasie treningu. Dlaczego wybrałem tylko słuchawki dokanałowe? Owszem, część słuchawek dousznych nadaje się świetnie do biegania, bo nie izolują od zewnętrznych hałasów, więc pozwalają łatwiej usłyszeć nadjeżdżające pojazdy, co poprawia bezpieczeństwo. Jednak na siłowni wiele osób chce się odciąć od ogólnego zgiełku i skupić na własnej muzyce, a to jest znacznie łatwiejsze w przypadku słuchawek dokanałowych, zwłaszcza tych wyposażonych w aktywną redukcję hałasu (ANC). Część modeli ma też tryb przezroczysty, pozwalający aktywnie przekazywać odgłosy z zewnątrz.

Słuchawki sportowe muszą być odporne na pot i deszcz, a także wygodne i lekkie. Jednak ich głównym zadaniem jest uprzyjemnianie czasu Twoją ulubioną muzyką, więc powinny również brzmieć dobrze i działać dość długo na akumulatorze. Wiele jednak zależy od ceny.

Nie chcę też polecać słuchawek nausznych lub wokółusznych, bo są one znacznie cięższe, powodują większą potliwość skóry, a same poduszki zazwyczaj wchłaniają pot, co nie poprawia komfortu, ani higieny. Nie mogę stwierdzić ze stuprocentową pewnością czy wszystkie z polecanych modeli będą trzymały się uszu idealnie, bo to zależy od indywidualnych cech anatomicznych, np. wielkości i kształtu małżowin. Są takie osoby, które używają standardowych słuchawek TWS w czasie treningu i twierdzą, że nie mają problemu z ich wypadaniem, a inne muszą używać tylko modeli z pałąkami lub choćby mniejszymi wypustkami. Mam jednak nadzieję, że znajdziecie tutaj coś w sam raz dla siebie. Jeśli nie, to jestem otwarty na Wasze propozycje. Napiszcie jakie słuchawki do sportu polecacie, a ja wezmę to pod uwagę przy tworzeniu kolejnej aktualizacji. Pamiętajcie, proszę, że ten ranking zawiera relatywnie krótką pigułkę informacyjną i w żadnej mierze nie może stanowić recenzji poszczególnych produktów.

Redmi Buds 3 Lite - tanie słuchawki do biegania do 100 zł

Na początek słuchawki, które wyróżniają się w popularnym przedziale cenowym do 100 zł. Redmi Buds 3 Lite mają mnóstwo pozytywnych opinii i są często wybierane. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że za tak skromną kwotę nie dostaniesz wszystkiego. Ten model nie ma aktywnej redukcji szumu (ANC), ale pasywna izolacja stoi na dobrym poziomie, pod warunkiem że uszczelki dokanałowe są idealnie dopasowane. W czasie aktywności sportowej ważniejsze jest to, że Redmi Buds 3 Lite wyposażone są w gumowe nakładki z wypustkami, które przytrzymują je w uszach. Dzięki temu ryzyko wypadnięcia w czasie biegania lub ćwiczeń jest mniejsze. Warto jednak dodać, że te wypustki są opcjonalne. Dołączono je do kompletu, ale jeśli nie chcesz ich używać, to nie musisz (nie do każdego ucha będą pasować). Poza tym słuchawki są lekkie, niewielkie i zaokrąglone. Moim zdaniem komfort stoi tutaj na wysokim poziomie, a i jakość wykonania nie jest zła. Wodoszczelność jest utrzymana na poziomie IP54, co oznacza odporność na zachlapanie i wilgoć, ale pod prysznic nie polecam z nimi wchodzić. Mają dość nowoczesny Bluetooth 5.2, łączą się ze smartfonem w ciągu kilku sekund, a stabilność i jakość połączenia jest dobra. Deklarowany czas pracy to 5 godzin na słuchawkach i do 18 godzin wraz z etui. Pokrowiec ładujący ma tylko złącze USB typu C do uzupełniania energii. Nie ma funkcji ładowania indukcyjnego, ale za mniej niż 100 zł to nie jest wada. Ważnym atutem jest realna jakość dźwięku. Słuchawki grają lepiej, niż sugerowałby ich cena. Nie brakuje niskich częstotliwości, a ogólne brzmienie można określić jako ciepłe. Środek jest lekko cofnięty, a góra pasma czysta i nie ma tendencji do kłucia lub iskrzenia, nawet przy wyższej głośności (nie próbuje dominować). Jakość głosu przez mikrofon może nie jest najwyższa, ale wystarcza, by się porozumieć. Realny koszt na poziomie 80 - 90 zł jest w mojej opinii bardzo atrakcyjny, w porównaniu do pozytywnych wrażeń, jakie te słuchawki zapewniają.

Edifier TWS1 Pro - słuchawki do biegania z dobrą baterią i aptX do 160 zł

Słuchawki Edifier TWS1 Pro polecam bardzo, bo moim zdaniem kosztują znacznie mniej, niż powinny. Dokładasz 70 zł i zamiast Redmi Buds 3 Lite kupujesz model, który nie tylko lepiej brzmi, ale ma też znacznie dłuższy czas pracy na akumulatorze. Wiem, że nie dla każdej osoby dopłata 70 zł będzie możliwa, ale moim zdaniem będzie to decyzja opłacalna z kilku powodów. Po pierwsze, deklarowany czas pracy to aż 12 godzin na samych słuchawkach i 42 godziny wraz z etui. To ponad 2 razy dłużej niż w tańszych Redmi. Po drugie, Edifier TWS1 Pro mają wsparcie dla wyższej jakości kodeka aptX, więc brzmienie jest słyszalnie bardziej szczegółowe i czystsze, a w wielu utworach słychać lepszą separację instrumentów. Słuchawki mają lekko podkreślony dół pasma, co moim zdaniem predysponuje je do słuchania głównie muzyki elektronicznej. Po trzecie, opóźnienia w połączeniu Bluetooth są niewielkie, więc można tych słuchawek używać podczas grania lub oglądania wideo. Po czwarte wykorzystanie technologii cVc 8.0 w mikrofonie sprawia, że lepsza jest również jakość komunikacji głosowej. Warto dodać, że z każdej słuchawki można korzystać niezależnie, więc jeśli jedna zaczyna się wyczerpywać, to dasz radę kontynuować rozmowę na drugiej. Po piąte w porównaniu do Redmi Buds 3 Lite trochę lepsza jest wodoszczelność, która tutaj wynosi IP65, ale wadą jest brak opcjonalnych nakładek gumowych z wypustkami, które przytrzymywałyby słuchawki w uszach. Oczywiście to nie dla każdej osoby będzie wada. Z moich uszu te słuchawki nie wypadają, nawet podczas skłonów i innych ćwiczeń na siłowni, ale nie gwarantuję, że u każdego będzie tak samo. Obudowy słuchawek może nie są bardzo małe, ale ogólny komfort noszenia jest dobry. Słuchawki nie mają aktywnej redukcji hałasu, co w tej cenie wciąż nie jest standardem, jednak redukcja pasywna jest wystarczająco dobra, aby słuchało się przyjemnie w trochę głośniejszych miejscach.

MEE Audio M9BG2 - słuchawki do sportu do 160 zł

Tym razem trochę inna propozycja. MEE Audio M9BG2 to zdecydowanie słuchawki sportowe z łącznością bezprzewodową Bluetooth, ale nie mają formy dwóch, niezależnych słuchawek TWS, lecz są połączone przewodem. Zaletą jest to, że możesz je zawiesić na szyi, gdy ich nie używasz, dzięki czemu o wiele trudniej je zgubić. Trzeba jednak brać pod uwagę to, że takie wiszące słuchawki nie trzymają się blisko ciała podczas intensywnych ćwiczeń na siłowni. Mogą się przemieszczać i podskakiwać co niestety czasami irytuje lub nawet przeszkadza. Jeśli chcesz ich używać podczas biegania lub jazdy na rowerze (najlepiej poza ruchem miejskim, żeby było bezpiecznie), to nie będzie to stanowiło większego problemu. Dodam, że zewnętrzne strony obudów mają magnesy, więc łączą się ze sobą, żeby zminimalizować niepożądany ruch słuchawek, gdy są one zawieszone na szyi. MEE Audio M9BG2 oprócz uszczelek dokanałowych w czterech rozmiarach, mają też dodatkowe wypustki, które poprawiają przede wszystkim stabilność trzymania słuchawek w uszach i częściowo również zmniejszają ryzyko ich wypadnięcia w czasie ćwiczeń. Deklarowany czas pracy na baterii to 8,5 godziny i to by było wszystko, bo w tego typu słuchawkach nie ma dodatkowego etui ładującego. Klasa wodoszczelności to IPX5, czyli są odporne na zachlapanie i pot. W przewodzie łączącym lewą i prawą słuchawkę, którego długość łączna to 44 cm, wbudowany jest kontroler do sterowania muzyką i połączeniami głosowymi, a także mikrofon. Jakość rozmów jest akceptowalna, typowa w tej klasie cenowej. Producent nie chwali się wsparciem dla żadnych szczególnych kodeków, trzeba więc założyć, że jest jedynie podstawowy SBC, ale w praktyce jakość dźwięku jest dobra. Brzmienie nie jest tak czyste i szczegółowe, jak choćby w wymienionych wyżej słuchawkach Edifier TWS1 Pro, ale sytuacja nie wygląda źle. Muzyki słucha się przyjemnie, z całkiem niezłymi tonami niskimi i wystarczająco klarownym środkiem oraz górą pasma.

JLab Go Air Sport - słuchawki sportowe do 200 zł

JLab Go Air Sport to słuchawki TWS wyposażone w elastyczne pałąki zakładane za uszy, które zmniejszają ryzyko wypadnięcia niemal do zera. Nie oznacza to jednak, że sprężystość pałąków będzie utrzymywała uszczelki dokanałowe idealnie w miejscu. Od czasu do czasu trzeba je lekko docisnąć. Każda ze słuchawek waży zaledwie około 6 gramów, więc są bardzo lekkie, a do tego wygodne, nawet podczas długiego noszenia. Na pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak typowe, tanie słuchawki sportowe, ale w praktyce są całkiem dobrze wykonane, przemyślane i łatwe w utrzymaniu czystości. Dostępne są w kilku kolorach, co tylko podkreśla ich sportowy charakter, ale sama konstrukcja jest bardzo uniwersalna. Nadają się nie tylko na siłownię czy do biegania, ale też po prostu do zwykłego, codziennego noszenia. Ich wodoszczelność to IP55, więc pot i lekki deszcz nie stanowią dla nich problemu. Nie ma też problemu ze stabilnością połączenia Bluetooth w czasie ćwiczeń, gdy telefon leży kilka metrów dalej. Małą wadą może być obsługa dotykowa, która wymaga przyzwyczajenia. Trzeba dość precyzyjnie i raczej wolno wykonywać gesty, żeby słuchawki nie pomyliły np. zwiększania głośności z przełączaniem utworów (zwłaszcza podczas biegania, gdy dłoń podskakuje). Wspomniane pałąki nie są odłączane, więc zwiększają wymiary, ale mimo to słuchawki są sprzedawane z etui ładującym w komplecie. Co ciekawe ma ono własny, wbudowany przewód USB do ładowania. Zaleta jest taka, że nigdy nie zapomnisz kabla, ale jeśli go uszkodzisz, to masz problem. Czas pracy na akumulatorze wynosi do 8 godzin w słuchawkach i do 24 wraz z etui. Mikrofon jest tylko jeden, a jego jakość jest średnia. Wystarcza gdy się nie ruszasz zbyt szybko, ale rozmowa podczas biegania lub jazdy na rowerze może być utrudniona przez szum powietrza. Głośność dźwięku jest w miarę wysoka, a jeśli chodzi o jakość, to warto wspomnieć o ciepłym brzmieniu, z podkreślonymi basami (czasami bywają delikatnie przymulone) oraz wyraźną górą pasma. Są dobre do muzyki elektronicznej, popu i rapu, a takich gatunków często słucha się podczas ćwiczeń. Słuchawki grają lepiej, niż wyglądają i można aktywować trzy tryby korektora dźwięku, w tym jeden jeszcze bardziej wzmacniający basy, a drugi łagodzący je i lepszy do lekkiej muzyki, w tym wokalnej. Słuchawki nie mają ANC.

Creative Sensemore Air - słuchawki dla aktywnych do 300 zł

Creative Sensemore Air są mniejsze, lżejsze i wygodniejsze od modelu Outlier Pro. To słuchawki TWS o uniwersalnym charakterze. Dobre na co dzień i podczas aktywności fizycznej. Rzecz jasna to czy nie będą wypadały z uszu, jest kwestią otwartą, uzależnioną od indywidualnych cech małżowin. Ja używałem ich przez kilka dni i mogę napisać, że na siłowni i rowerze byłem z nich zadowolony. Okazały się bardzo wygodne i leżały w uszach stabilnie. Ważne jest to, że Creative Sensemore Air mają aktywną redukcją szumu, co może się przydać podczas chodzenia po mieście i treningu na siłowni, ale moim zdaniem ANC działa przeciętnie (choć na co dzień używam znacznie droższych słuchawek, więc może jestem zbyt wymagający). Na szczęście tryb przezroczysty działa dość dobrze i przydaje się podczas jazdy w ruchu ulicznym. Poza tym jest jeszcze całkiem przydatny tryb Sensemore, który skupia się na lepszym przekazywaniu głosu ludzkiego. W praktyce oznacza to tyle, że nie trzeba wyciągać słuchawek z uszu, żeby z kimś porozmawiać. Głos z zewnątrz jest wzmocniony, a pozostałe szumy i lekko hałasy zredukowane, natomiast samo brzmienie tego głosu bywa trochę sztuczne, syntetyczne. Jakość mikrofonu jest średnia. Dobra w cichym miejscu, ale w głośniejszym otoczeniu lub w czasie biegania pozostawia trochę do życzenia. Problemy ze zrywaniem połączenia lub ucinaniem głosu sa rzadkie. Brzmienie jest w porządku, bez wybitnie dociążonego basu (co niektórych może ucieszyć), z w miarę wyraźnym środkiem i lekką, niekłującą górą. Czas pracy an baterii jest dobry: do 10 godzin w słuchawkach i do 35 wraz z etui (ładowanie tylko USB-C). Doładowywanie jest szybkie: 10 minut w etui wystarcza na około 2 godziny słuchania przy średniej głośności. Wada? Część osób twierdzi, że łączenie z iPhonem bywa uciążliwe (czasami łączy się tylko jedna słuchawka).

Teufel Airy Sports - bezprzewodowe słuchawki z pałąkiem wokółusznym do 350 zł

Prawda jest taka, że osobiście bardziej polecam Teufel Airy Sports TWS, czyli ten całkowicie bez kabla, ale ma on wodoszczelność zaledwie IPx3. Dla niektórych osób może to być niedopuszczalne, zwłaszcza w czasie intensywnego treningu latem. Dlatego postanowiłem polecić standardowe Teufel Airy Sports (bez TWS na końcu) z wodoszczelnością IPX7, dzięki której powinny wytrzymać nawet prysznic na siłowni, ulewny deszcz albo mycie. W tym modelu lewa słuchawka jest połączona z prawą za pomocą przewodu z wbudowanym pilotem, mikrofonem i portem USB do ładowania. Tutaj warto podkreślić, że są to dość duże słuchawki, zwłaszcza jak na model dokanałowy. W zasadzie całe obudowy wystają poza uszy, co raczej nie przeszkadza podczas ćwiczeń, ale zdecydowanie nie są to słuchawki, w których można leżeć na boku. Nie uwierają jednak nawet w czasie noszenia przez dłuższy czas. Zaletą ich rozmiaru jest więcej miejsca na wbudowany akumulator. Czas pracy wynosi do 25 godzin. Etui ładującego nie ma, ale to norma dla tego typu słuchawek, jest jednak prosty pokrowiec ochronny do przenoszenia. Elastyczne pałąki mocowane za uszami są dość cienkie, zaokrąglone i wykonane z antybakteryjnego materiału, przyjemnego w dotyku. Nie uwierają i przytrzymują słuchawki solidnie. Szansa, że spadną z uszu, jest znikoma, co jednak nie znaczy, że dokanałowe gumki zawsze są idealnie dociśnięte. Dużą zaletą jest wsparcie dla kodeka aptX, który w tym przypadku jest faktycznie przydatny, bo jak się okazuje słuchawki pomimo wybitnie sportowego charakteru, grają też zaskakująco dobrze. Wyróżniają się pod względem szczegółowości, czystości i reprodukcji wokali oraz tonów wysokich. Niskich częstotliwości też nie brakuje. Ciekawe jest to, że słuchawki nadają się do szerokiego spektrum muzyki, od elektroniki, przez rap, jazz, aż do wokalnej i gitarowej. Absolutnie nie twierdzę, że są to słuchawki dla prawdziwych koneserów idealnego brzmienia, ale zdecydowanie słychać, że niemiecka firma Teufel postarała się, by doznania dźwiękowe były przyjemne. Wodoszczelność IPX7 jest bardzo dobra. Trzy wady: brakuje ANC, mikrofon jest przeciętny, a złącze do ładowania to micro USB (wstyd).

Edifier NeoBuds Pro - ładne i dobrze grające słuchawki do 350 zł

Jeśli chcesz mieć słuchawki, które wyglądają świetnie, brzmią znakomicie i w dodatku są wygodne oraz do pewnego stopnia wodoszczelne (IP54), to zdecydowanie polecam model Edifier NeoBuds Pro. Zdecydowanie wyróżniają się z tłumu pod względem stylistyki zarówno samych słuchawek, jak i etui ładującego, a przy okazji cieszą się wieloma pozytywnymi opiniami. W zestawie mają aż 7 par uszczelek w różnych rozmiarach, które w dodatku są oznaczone różnokolorowymi pierścieniami. Jest duża szansa, że większość osób znajdzie idealną wielkość dla swoich uszu. Nie mają ani wypustek, ani pałąków, ale wydłużone trzony dość dobrze zapobiegają przesuwaniu się słuchawek w czasie ruchu. Ogólnie polecam je raczej do niezbyt intensywnych ćwiczeń lub biegania, ale wprost rewelacyjnie spisują się podczas codziennego słuchania. Obsługa dotykowa jest wygodna, a czułość rozpoznawania dotyku wysoka. Obudowy są plastikowe, ale dobrze wykonane i moim zdaniem po prostu ładne. Mają wodoszczelność IP54, więc są odporne na pot i lekki deszcz lub zachlapanie. Etui ładujące jest z tych większych, ale wciąż ze spokojem mieści się w kieszeni. W dodatku Edifier dołącza tutaj dodatkowy, miękki, płócienny pokrowiec, do zabezpieczenia etui w czasie przenoszenia. Deklarowany czas pracy to 6 godzin na słuchawkach i do 24 godzin łącznie z etui. Edifier NeoBuds Pro mają umiarkowaną izolację pasywną, ale posiłkować można się na szczęście aktywną redukcją hałasu (ANC), która działa bardzo skutecznie. Moim zdaniem wyprzedza zdecydowaną większość słuchawek w podobnej cenie, a nawet część droższych. Zupełnie szczerze, jest znakomita w mieście i gwarnym biurze. Trochę gorzej spisuje się tryb transparentny, który sam generuje delikatny szum, ale poza tym jakość przenoszonego dźwięku z zewnątrz jest dobra, szczególnie ludzkiego głosu. W dodatku siłę działania trybu przezroczystego można regulować. Tony niskie są lekko podbite, pełne, z dobrym sub-basem, a środek bardzo wyraźny i czysty. Ogólnie brzmienie jest lekko rozjaśnione i w miarę neutralne, a jedynie przy wyższej głośności można niekiedy oczekiwać, że góra będzie odrobinę zbyt mocna i lekko szorstka. Dół i środek oceniam najlepiej. W aplikacji można jednak dopasować EQ do własnych preferencji. Wysoką jakość dźwięku zawdzięczają m.in. zastosowaniu kodeka LDAC (do 96 kHz). Mikrofon też jest bardzo dobry w mojej opinii. Głos jest wyraźny, dość czysty i naturalny nie tylko w miejscach cichych, ale nawet w trochę głośniejszym otoczeniu. Można się porozumieć bez problemu.

Jabra Elite 5 - dobre słuchawki sportowe z ANC do 500 zł

Chciałem polecić model Jabra Elite 4 Active, który mają lepszą wodoszczelność IP57, ale stwierdziłem, że tym razem zaproponuję Jabra Elite 5 z IP55. Producent zaliczany jest raczej do tych sprawdzonych i bardziej zaufanych. Model 5 mają czujniki zbliżeniowe, więc automatycznie pauzują lub wznawiają odtwarzanie muzyki, po wyjęciu lub włożeniu ich do uszu. Nie mają żadnych specjalnych zabezpieczeń przed wypadaniem z uszu, ale jak się okazuje, trzymają się całkiem solidnie i nadają się do biegania lub użycia na siłowni. Wystają trochę z uszu, ale nie obluzowują się w sposób znaczący nawet podczas mówienia, ale podkreślę po raz kolejny, że wiele zależy od indywidualnej budowy małżowin. Przy standardowych ustawieniach brzmienie jest dość zbalansowane, lekko rozjaśnione, co jest miłą odmianą w stosunku do wielu konkurencyjnych słuchawek nastawionych na cięższe basy. Warto jednak podkreślić, że w utworach mocno sopranowych przy wyższej głośności góra pasma może być ostra. Wciąż jednak tony niskie są obecne, słyszalne i miękkie. Można je wzmocnić za pomocą odpowiednich ustawień korektora, na który reagują bardzo dobrze i stają się jeszcze bardziej miękkie. Jabra znana jest z tego, że zazwyczaj przykłada się do odpowiedniego dostrojenia aktywnej redukcji hałasu i jakości mikrofonu. Tak też jest w tym przypadku. Włączenie ANC nie wpływa w słyszalny sposób na brzmienie i zdecydowanie redukuje zewnętrzne szumy o kilkanaście decybeli. Działa po prostu dobrze, a jeszcze lepszy jest tryb transparentny, czyli taki, w którym dźwięki z otoczenia są przekierowywane do uszu, aby zwiększyć bezpieczeństwo poruszania się w ruchu ulicznym lub umożliwić rozmowę z inną osobą. Funkcja HearThrough ma kilka stopni działania i świetnie wyłapuje ludzkie głosy. Rozmowy przez mikrofon są wyraźne, zrozumiałe i nie brzmią, jakby były mocno skompresowane. Komunikacja głosowa jest jedną z większych zalet. Akumulator w słuchawkach wystarcza na maksymalnie 9 godzin lub 36 wraz z etui (z włączonym ciągle ANC jest to odpowiednio 7 i 28 godzin). Warto dodać, że etui można ładować nie tylko przez USB-C, ale też indukcyjnie (Qi).

Samsung Galaxy Buds2 Pro - słuchawki z wodoszczelnością IPX7 do 700 zł

Samsung Galaxy Buds2 Pro to kolejne uniwersalne słuchawki TWS. Można ich z powodzeniem używać na co dzień, do słuchania muzyki, oglądania filmów, grania na smartfonie i rozmów głosowych, ale dzięki bardzo dobrej wodoszczelności IPX7 nadają się też do aktywności fizycznej. Ja używam ich prywatnie od momentu premiery i myłem je już kilkukrotnie pod bieżącą wodą, a po wyschnięciu działały jak nowe. Pot też im nie zaszkodził. Odnośnie wypadania z uszu mam mieszane uczucia. Jeśli idealnie trafisz z dopasowaniem fabrycznych gumek lub wymienisz je na inne, sprawdzone, to słuchawki będą trzymały się dobrze, nawet w czasie biegania. Jednak ogólnie uważam, że standardowe uszczelki dołączone do kompletu są trochę za śliskie. Mimo to zdecydowanie polecam te słuchawki z kilku względów. Po pierwsze: są małe, naturalnie zaokrąglone i lekkie. Nosi się je bardzo wygodnie, nawet przez kilka godzin bez przerwy. Zdarzało mi się nawet spać, gdy miałem je w uszach, a nie uwierały zbyt mocno. Po drugie: grają bardzo dobrze. Mają dwudrożne przetworniki w obu słuchawkach, z których jeden przenosi tony niskie i średnie, a drugi wysokie. Dzięki temu faktycznie słychać lepszą szczegółowość i separację dźwięków, przy jednoczesnym generowaniu miękkich, eleganckich, wibrujących tonów niskich. Brzmienie jest ciepłe, przyjemne już od niskiej głośności, a jednocześnie nie słychać poważnych zniekształceń i przesterowań nawet po jej podkręceniu. Korzystają z kodeka AAC i jak się okazuje, to w pełni wystarcza, ale na wybranych smartfonach Samsung można uzyskać jeszcze wyższą szczegółowość, przy użyciu kodeka Samsung Seamless Codec (SSC, 24 bity). Po trzecie: słuchawki mają skuteczną aktywną redukcję hałasu ANC. Przez pół roku towarzyszą mi codziennie, najczęściej podczas spacerów w mieście i szczerze przyznam, że redukcja odgłosów ruchu ulicznego jest znaczna. Podczas słuchania muzyki z włączonym ANC słuchawki zostawiają Cię sam na sam z muzyką. Po czwarte: Galaxy Buds2 Pro mają całkiem niezłe mikrofony. Może nie należą do elity, ale wystarczają w zupełności i mają funkcję automatycznego wykrywania głosu. Gdy zaczynasz mówić, ANC wyłącza się, a zamiast niego aktywuje się tryb transparentny, aby użytkownik lepiej słyszał siebie i rozmówcę. Po piąte: czas pracy na akumulatorze też jest dobry. U mnie słuchawki realnie osiągają 7,5 godziny przy średniej głośności, bez włączonego ANC, co jest bliskie deklarowanym ośmiu godzinom. Wraz z etui można oczekiwać 25 do 30 godzin.

Bose QuietComfort Earbuds - słuchawki sportowe do 800 zł

Mógłbym polecić nowszy model Bose Quiet Comfort Earbuds II, który oferuje znacznie mocniejszy bas (dla niektórych to może być zaleta), ale ma on mniejsze wypustki przytrzymujące słuchawki w uszach, przez co gorzej nadają się do aktywności fizycznej, od pierwszej wersji. Starsze Bose Quiet Comfort Earbuds wciąż są bardzo dobre i przede wszystkim można je kupić taniej, już za około ponad 800 zł. Nowsze są o połowę droższe i moim zdaniem w zasadzie nic nie usprawiedliwia aż takiej różnicy. Pierwszy model jest trochę większy i nie tak naturalnie wyprofilowany, ale wciąż dość wygodny. Deklarowany czas pracy na akumulatorze to 6 godzin w słuchawkach i około 24 godziny wraz z etui. Realnie osiągane czasy są zbliżone. Słuchawki mają aktywną redukcją hałasu, która jest jedną z najlepszych w tej klasie sprzętu, szczególnie w dole i górze pasma. Zupełnie poważnie jeśli solidne ANC, dobre do miasta jest dla Ciebie ważne i przy okazji dysponujesz równie solidnym budżetem, to weź pod uwagę model Bose Quiet Comfort Earbuds. Ruch uliczny jest bardzo skutecznie redukowany, moim zdaniem o przynajmniej 80% cichszy od tego co słychać bez włączonego ANC. Nawet w czasie jazdy na rowerze, hulajnodze czy biegania, szum wiatru wyraźnie słabszy. Brzmienie jest dużo bardziej wyrównane i zrównoważone, niż w nowszym modelu. W zasadzie dół i środek są na zbliżonym poziomie, a góra jest lekko wzmocniona. Efekt jest taki, że słuchawki grają dość analitycznie, z wystarczająco dobrymi, choć niezbyt mocnymi basami, świetnym wokalem (lepszym niż w modelu drugiej generacji) i czystą, napowietrzoną, w miarę przestrzenną górą. Są jaśniejsze i mają świetną separację dźwięków, jak na słuchawki TWS. Oczywiście wszystko to pod warunkiem, że gumki są idealnie dopasowane do uszu. Jest też dobry tryb transparentny, który brzmi po prostu naturalnie. Gorzej wypada mikrofon, którego już bym znakomitym nie nazwał. W tak wysokiej cenie jest co najwyżej przeciętny, ale na pewno wystarczający dla osoby, która w ciągu dnia prowadzi kilka krótkich rozmów. Obsługa słuchawek jest dotykowa i dość wygodna. Wodoszczelność utrzymano na poziomie IP54. Aplikacja mobilna jest konieczna, aby sprawnie przełączać się pomiędzy urządzeniami.