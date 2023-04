Ranking bezprzewodowych słuchawek dousznych i dokanałowych od 100 do 1000 zł. Te modele warto kupić

Jakie akcesoria najczęściej dokupujemy do naszych smartfonów? Poza rzeczami oczywistymi, takimi jak plecki ochronne, szkła zabezpieczające na wyświetlacz, przewody i ładowarki wiele osób kupuje również słuchawki. Obecnie są to zazwyczaj słuchawki bezprzewodowe, z dwóch powodów. Po pierwsze: mnóstwo współczesnych smartfonów nie ma już oddzielnego wyjścia słuchawkowego mini jack 3,5 mm. Rzecz jasna można użyć przejściówki z USB typu C, na mini jack, jednak taką przejściówkę łatwo zgubić, a na oprócz tego stanowi ona dodatkowy koszt. Po drugie: swoboda słuchania zapewniana przez słuchawki bezprzewodowe jest nie do przecenienia. Mocniejsze ruchy nie napinają kabla, więc ryzyko wyszarpnięcia słuchawek z uszu jest małe. Poza tym sam przewód też może ulec uszkodzeniu po dłuższym czasie używania. Z tego właśnie powodu wiele osób stawia właśnie na słuchawki TWS, czyli małe, bezprzewodowe, douszne lub dokanałowe.

Autor: Tomasz Duda

Na początku chciałbym podkreślić, że ten ranking ma ewoluować. Opieram się w nim zarówno na swoich doświadczeniach, jak i opiniach innych osób, ale zdecydowanie chcę brać pod uwagę również Wasze wrażenia i sugestie. Innymi słowy, jeśli uznacie, że któryś model powinien stąd wylecieć albo wręcz przeciwne, jakichś dobrych słuchawek brakuje, to po prostu dajcie znać w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości potwierdzić Wasze informacje i przy kolejnej aktualizacji tego rankingu wezmę je sobie do serca. Żadne zestawienie tego typu nie może być dziełem skończonym, bo zawsze pojawi się jakiś nowy produkt albo ktoś poleci model, z którym nigdy nie miałem do czynienia i dlatego nie mogłem go zaproponować tutaj. Od czegoś trzeba jednak zacząć, więc na start przygotowałem dziesięć propozycji od siebie, ale podkreślam, że jestem w pełni otwarty na to, co Wy drodzy czytelnicy polecacie. Jak na ranking przystało, opisy są mocno skondensowane. W żaden sposób nie będą to skrócone recenzje, lecz coś na kształt pigułki informacyjnej, obejmującej tylko wybrane cechy.

Zapytaj 10 osób, jakie słuchawki polecają i niemal każda z nich zaproponuje coś innego. Każdy ma inny słuch, gust, budżet i zwraca uwagę an inne cechy. Dlatego rekomendowanie słuchawek jest takie trudne i niestety zazwyczaj skazane na porażkę. Można jednak opierać się na wrażeniach swoich i zaufanych osób i liczyć na to, że komuś się przydadzą.

Ten ranking skupia się wyłącznie na małych słuchawkach bezprzewodowych, głównie dokanałowych, bo te są najczęściej wybierane ze względu na to, że tłumią zewnętrzne hałasy. Jednak na pewno jakiś model douszny też pojawi się poniżej. Niewielkie wymiary słuchawek TWS, niska masa i dyskretna, wygodna konstrukcja sprawiają, że stanowią świetne uzupełnienie smartfona zarówno w domu, jak i poza nim. Można je łatwo przenosić w dołączonym etui, zmieszczą się w kieszeni i czasami bywają wygodniejsze, od dużych słuchawek wokółusznych lub nausznych, szczególnie jeśli ktoś używa ich podczas aktywności fizycznej. W dodatku pomimo kompaktowych gabarytów mogą zapewnić dobre brzmienie, niezłą jakość komunikacji głosowej, wygodne sterowanie, efektywną aktywną redukcję szumu (choć tutaj wiele zależy od ceny), a nawet indukcyjne ładowanie i wystarczający czas pracy. Rzecz jasna w samych słuchawkach typu TWS mieszczą się małe akumulatory, pozwalające słuchać muzyki przez kilka godzin, ale energię można łatwo uzupełnić, nawet będąc w podróży, po prostu umieszczając je we wspomnianym etui, które ma własne ogniwo i jest w stanie doładować słuchawki na zasadzie powerbanku.

Oczywiście nie wszystkie wyżej wymienione cechy będą obecne w tanich modelach do 100 czy 200 zł. Jestem świadomy tego, że większość osób nie chce wydawać grubych setek, a nawet ponad tysiąca złotych na słuchawki do smartfonu, więc postanowiłem dodać w tym rankingu zarówno modele tanie, jak i droższe, ale z dodatkowymi funkcjami lub wyższą jakością dźwięku. Znajdziesz tutaj słuchawki bezprzewodowe nawet poniżej 100 zł, są też takie za około 300 - 400 zł, a maksymalny pułap cenowy ustaliłem wstępnie na 1000 zł, ponieważ droższe modele kupuje zaledwie garstka osób. Chce jednak podkreślić, że w swojej cenie każde z tych słuchawek TWS zrobiły na mnie pozytywne wrażenie i mają coś ciekawego do zaoferowania. Nie ma słuchawek idealnych, a moje preferencje odnośnie do brzmienia lub komfortu nie muszą być zgodne z Waszymi. Jedni wolą słuchawki dobrze izolujące słuchawki dokanałowe, inni douszne, jedni preferują więcej tonów niskich, inni przestrzenne brzmienie i czystą górę pasma, dla kolejnych najważniejsza będzie jakość dźwięku, a dla następnych mikrofon lub czas pracy. Jednej, uniwersalnej recepty nie ma. Zawsze będą jakieś kompromisy.

Redmi Buds 3 Lite - tanie słuchawki bezprzewodowe do 100 zł

Zacznę zatem od słuchawek Bluetooth mieszczących się w bardzo atrakcyjnej cenie poniżej 100 zł. W tak niskiej kwocie cudów oczekiwać nie można, więc należy skupić swoje oczekiwania na kilku najważniejszych aspektach. Czy słuchawki Redmi Buds 3 Lite są wygodne? Moim zdaniem tak. Przede wszystkim są nieduże, lekkie, mają naturalne, zaokrąglone kształty, 3 pary uszczelek (gumek) w zestawie, a nawet wymienne wypustki, które przytrzymują słuchawki w małżowinie usznej. Z moich uszu nie wypadają, ale wiadomo, że to zależy od indywidualnej anatomii. Mają też dość wygodne sterowanie dotykowe i nowoczesny Bluetooth 5.2, parują się z telefonem w ciągu kilku sekund i utrzymują połączenie stabilnie. W czasie używania z telefonem Google Pixel 6a nie zauważyłem, aby przerywały w czasie chodzenia. Mają wodoszczelność na poziomie IP54, więc wytrzymają zachlapania albo pot, co oznacza, że mogą być używane podczas aktywności fizycznej, tym bardziej że mają wspomniane gumowe wypustki. Nie mają jednak ładowania indukcyjnego, ale w cenie poniżej 100 zł to absolutnie nie jest standard. Na baterii działają około 4,5 - 5 godzin, a wraz z etui czas wydłuża się do 16-17 godzin. Moim zdaniem ich największą zaletą jest jakość dźwięku. Tutaj należą się duże pochwały, bo słuchawki grają tak, jakby były 2 - 3 razy droższe. Słychać sporą porcję tonów niskich, łagodniejszą, ale dość czystą górę i środek pasma, a na dodatek dobrze radzą sobie z wysoką głośnością (nie słychać przesterowań, a dźwięk nie staje się irytujący). Mikrofon jest typowy dla tanich słuchawek, czyli można się dogadać, ale jakość jest średnia. Jak na słuchawki za 80 - 90 zł oceniam je pozytywnie.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S - douszne słuchawki bezprzewodowe do 200 zł

Teraz pora na niedrogie, bezprzewodowe słuchawki douszne. Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2S są dostępne na rynku już od paru lat, ale od tego czasu staniały trochę i teraz można je kupić za niecałe 200 zł. Przez ten czas zyskały spore grono użytkowników i wiele pozytywnych opinii. Jak na douszną konstrukcję przystało, nie izolują od zewnętrznych hałasów tak, jak słuchawki dokanałowe, jednak zamiast tego oferują zupełnie inną charakterystykę dźwięku. Bas jest obecny i wyraźnie słyszalny w odtwarzanym dźwięku, ale brzmienie jest bardziej przestrzenne, napowietrzone, łagodniejsze, przy zachowaniu wysokiej czystości, zwłaszcza w górze pasma. Wsparcie dla Bluetooth LHDC to może być zaleta, ale moim zdaniem nie w każdym gatunku muzycznym różnica jest pozytywna. Akumulator wytrzymuje realnie około 4,5 godziny, a wraz z etui ładującym 20 godzin. Są dobrze wykonane, lekkie i relatywnie wygodne, choć część osób twierdzi, że są trochę za duże. Z pewnością trzeba brać pod uwagę to, że mogą spoczywać w uszach trochę luźniej, od słuchawek dokanałowych, ze względu na brak uszczelek. Mają Bluetooth 5.0, wsparcie dla kodeka AAC, dotykowe sterowanie i możliwość korzystania z jednej słuchawki. Mikrofon jest w obu słuchawkach i ma wystarczającą jakość do rozmów głosowych.

Edifier TWS1 Pro - słuchawki bezprzewodowe z aptX do 200 zł

Te słuchawki dostają ode mnie wyróżnienie za znakomitą relację ceny do jakości. Zdecydowanie najlepsze noty należą się za realną jakość dźwięku. Edifier TWS1 Pro mają Bluetooth 5.2 i obsługują wysokiej jakości kodek aptX i w cenie poniżej 200 zł zdecydowanie wyróżniają się z tłumu. Grają równie dobrze, jak wiele dwukrotnie droższych słuchawek TWS. Szczegółowość dźwięku stoi na wysokim poziomie, brzmienie jest przejrzyste, klarowne, jednocześnie z dość solidnym dołem pasma i podkreślonymi sopranami. Mają dość małe opóźnienia, więc można ich używać podczas grania na smartfonie lub przenośnej konsoli, a także do oglądania filmów. Drugą w kolejności zaletą jest imponujący czas pracy na akumulatorze. Edifier TWS1 Pro działają 10-11 godzin na jednym ładowaniu, a wraz z dołączonym etui czas przekracza 35 godzin. Jak na tak małe słuchawki jest to wręcz wzorowy czas pracy. Dzięki technologii Qualcomm TWS Mirroring można używać jednej słuchawki, a jeśli z jakiegoś powodu trzeba ją zmienić na drugą, to przejmie ona rolę tej pierwszej (np. podczas rozmów). Obsługa dotykowa jest wygodna i ma dość wysoką czułość. Są dobrze wyprofilowane, wygodne, a ich gumki zapewniają skuteczną izolację pasywną. Leżą w uszach pewnie, trochę wystają, ale ogólny komfort jest moim zdaniem dobry. Niewielką wadą są migające diody w słuchawkach, podczas gdy nie jest odtwarzany dźwięk. Brak ANC w tej cenie nie jest niczym dziwnym, więc nie traktuję tego jako mankament. Słuchawki są odporne na zachlapania, zgodnie ze standardem IP65. Dobrze spisuje się również mikrofon z technologią Qualcomm cVc 8.0, której zadaniem jest redukcja hałasów z otoczenia.

Jabra Elite 4 Active - wodoszczelne słuchawki z dobrym czasem pracy, ANC i aptX do 350 zł

Jabra Elite 4 Active nie ma indukcyjnego, czyli bezprzewodowego ładowania akumulatora, funkcji Multipoint, czyli możliwości połączenia z dwoma odtwarzaczami jednocześnie, ani czujników zbliżeniowych, które zapewniają automatyczne odtwarzanie i pauzowaniu, po włożeniu lub wyjęciu słuchawek. Jednak rekompensuje to garścią innych przydatnych cech. Można np. korzystać z jednej słuchawki podczas rozmów, ma dość małe, ale wygodne w użyciu panele do sterowania, możliwość uruchamiania asystenta głosowego, a także bardzo dobrą ochronę przed wilgocią IP57. Oznacza to, że słuchawki wytrzymają ulewę, pot, a nawet wpadniecie do wody. Oferują też dobrą aktywną redukcję szumu, wraz z trybem przezroczystym i funkcję Sidetone, która pozwala słyszeć nie tylko rozmówcę, ale również własny głos w słuchawkach. Jakość mikrofonu jest ponadprzeciętna. Spisuje się on dobrze, nawet jeśli użytkownik znajduje się w głośnym otoczeniu. ANC nie jest równie skuteczne, jak w drogich słuchawkach, takich jak np. Sony WF-1000XM4, ale Jabra Elite 4 Active są od nich prawie 3 razy tańsze, więc w cenie do 350 zł sytuacja wygląda bardzo dobrze. Realny czas pracy na akumulatorze to nawet lekko ponad 7 godzin, przy głośności ustawionej na 60%, a wraz z etui ponad 28 godzin. Brzmienie w standardzie jest zrównoważone. Wszystkie części pasma są dość dobrze zbalansowane i czytelne, choć środek można określić jako lekko cofnięty. Basu z pewnością nie brakuje, choć jest on raczej sprężysty, niż głęboki i dociążony. Można jednak pobawić się korektorem dźwięki, na który słuchawki reagują entuzjastycznie. Scena nie jest zbyt szeroka, dźwięk można określić jako intymny. Jabra Elite 4 Active grają blisko uszu, ale nie klaustrofobicznie.

Marshall Minor III - douszne słuchawki bezprzewodowe do 500 zł

Ta propozycja może być kontrowersyjna, więc czekam na Twoją opinię. Jeśli nie zależy Ci na ANC, lecz w słuchawkach ważniejszy jest dla Ciebie atrakcyjny, nietuzinkowy wygląd, całkiem dobra jakość dźwięku i wystarczający czas pracy na akumulatorze? Jeśli tak, to rozważ zakup modelu Marshall Minor III, który kosztuje niecałe 500 zł. Przede wszystkim warto podkreślić, że są to słuchawki douszne, więc aktywna redukcja szumu i tak nie ma tutaj większego sensu. Wiem, że są na rynku konstrukcje douszne z ANC, ale skuteczność działania tej funkcji w tym przypadku jest niewielka, bo z powodu braku uszczelek dźwięki z zewnątrz są nadal słyszalne. Marshall Minor III dobrze trzymają się w uszach i moim zdaniem są dość wygodne, choć z w niektórych miejscach czasami czuć ostre krawędzie, które mogą drażnić, w zależności od indywidualnej budowy małżowin usznych. Mają Bluetooth 5.2 ze wsparciem dla kodeka aptX, dzięki któremu mogą pochwalić się dobrą szczegółowością i czystością brzmienia, a przy okazji opóźnienia dźwięku są niewielkie. Marshall znany jest raczej z tworzenia słuchawek przeznaczonych do słuchania różnych gatunków gitarowych i moim zdaniem w tym przypadku również tak jest. Ten model raczej nie imponuje potężnym basem, ale mnie osobiście zachwycił bardzo wyraźnie podkreślonym środkiem oraz jasną, klarowną, detaliczną górą pasma, z dość obszernie kreowaną przestrzenią. Scena jest szeroka, a stereofonia lepsza, niż w większości słuchawek TWS w podobnej cenie. Jeśli słuchasz rocka, metalu, muzyki wokalnej lub gatunków spokrewnionych, to moim zdaniem te słuchawki są dla Ciebie. Sygnał jest stabilny, zasięg w na otwartej przestrzeni dociera do 8 - 9 metrów, w domu, przez ściany 5-6 metrów. Jakość mikrofonu jest wystarczająco dobra, obsługę dotykową uznaję za komfortową, czas pracy wynosi 4,5 - 5 godzin na samych słuchawkach i lekko powyżej 20 godzin wraz z etui.

Audio-Technica ATH-CKS50TW - słuchawki TWS z bardzo dobrą baterią do 650 zł

Audio-Technica ATH-CKS50TW to jedne z najlepszych słuchawek, jakich miałem przyjemność używać w życiu. W moim odczuciu są imponująco dobre, zwłaszcza w cenie poniżej 700 zł. Zalet mają zdecydowanie więcej niż wad. Po pierwsze 20 godzin słuchania muzyki na samych słuchawkach bez ANC lub 15 godzin z włączoną aktywną redukcją szumu. Wraz z etui jest to odpowiednio ponad 50 i 40 godzin. Jak na małe słuchawki bezprzewodowe robi wrażenie. Wadą jest to, że etui nie ma funkcji ładowania indukcyjnego Qi, jednak przy tak długim czasie pracy nie jest to coś niewybaczalnego. Słuchawki grają dość blisko, ale dynamicznie, energicznie i z przyjemną miękkością. Dół pasma jest miękki, ale wyważony (nie przytłacza), środek jest wyraźny i żywy, zdecydowanie nie nazwałbym go płaskim, z kolei góra jest dość łagodna, bez tendencji do syczenia lub kłucia, nawet przy wyższej głośności. Wysokie częstotliwości można w razie potrzeby łatwo podbić za pomocą korektora dźwięku, rozjaśniając dźwięk i zyskując więcej klarowności. Mikrofon w cichych miejscach spisuje się bardzo dobrze, a w głośnych po prostu w porządku. Szumy w tle są redukowane dzięki technologii cVc 8.0. ANC jest wystarczająco skuteczne, zwłaszcza w zakresie redukcji tonów niskich i wysokich. Dostępny jest tryb przezroczysty, którego jakość jest wyższa od większości konkurentów w tej cenie. Słuchawki mają funkcję multipoint, łączą się szybko i utrzymują połączenie do około 11 metrów. Stabilność połączenia jest w porządku, choć przyznam, że przez te kilka tygodni raz czy dwa razy zdarzyło się krótkie przerwanie. Mają też fizyczne przyciski do sterowania, a nawet całkowitego wyłączania słuchawek, bez wkładania do etui. Dla mnie była to przydatna rzecz, bo ze względu na długi czas pracy czasami wychodziłem na cały dzień bez etui. Wodoszczelność utrzymana jest na poziomie IPX4, czyli głównie na zachlapanie i pot. Nie mają automatycznego pauzowania po wyjęciu z uszu. Jakość wykonania jest dobra, ale na poziomie spotykanym w tańszych słuchawkach.

Sony LinkBuds S - słuchawki bezprzewodowe z dobrym mikrofonem i ANC do 700 zł

A teraz słuchawki, które moim zdaniem zasługują na wyróżnienie pod względem jakości mikrofonu w swojej cenie, czyli Sony LinkBuds S. Używałem ich prywatnie przez kilka tygodni (pożyczone od znajomego) i muszę przyznać, że znakomicie nadawały się do rozmów zarówno w cichym wnętrzu domu, jak i na głośnej ulicy miasta. Korzystałem z nich wielokrotnie podczas wideokonferencji przez internet oraz zwykłych rozmów telefonicznych i rozmówcy zawsze dawali mi znać, że głos był mocny, czysty i zrozumiały. Nie zauważyłem też sytuacji, w których sygnał by przerywał lub zanikał. Słuchawki nie należą do najmniejszych i moim zdaniem nie nadają się do używania podczas leżenia na boku. Są jednak odczuwalnie mniejsze i potencjalnie bardziej komfortowe od słynnych i chwalonych WF-1000XM4. W czasie chodzenia lub pracy służyły mi przez kilka godzin naraz i były wygodne. Dobrze oceniam też skuteczność działania aktywnej redukcji szumu ANC, z trybem przezroczystym. Jakość dźwięku też jest bardzo w porządku. Słuchawki wspierają nie tylko AAC, ale też zaawansowany kodek LDAC o wysokiej przepustowości, dźwięku, dzięki któremu odtwarzając muzykę z plików skompresowanych bezstratnie, można usłyszeć dużą, pozytywną różnicę w szczegółowości. Choć warto dodać, że brzmienie tych słuchawek jest dość basowe i lekko przyciemnione. Dół pasma jest wysunięty i dociążony w stosunku do środka i góry pasma. Mnie brakowało mocniejszych sopranów, ale to kwestia indywidualnych preferencji. Mimo wszystko w swojej cenie dałbym ogólną ocenę za jakość brzmienia na poziomie 8/10. LDAC nie jest obsługiwany na iPhone, więc lepszy dźwięk można uzyskać na niektórych smartfonach z Androidem. Mają sterowanie dotykowe, które jest dość wygodne, choć nieprzesadnie czułe (co w niektórych sytuacjach może być zaletą). Realny czas pracy to około 5,5 - 6 godzin na słuchawkach i prawie 20 godzin wraz z etui ładującym.

Samsung Galaxy Buds2 Pro - wodoszczelne słuchawki z dobrą jakością dźwięku do 900 zł

Używam ich prywatnie od ponad pół roku i co prawda moje obecne wrażenia są odrobinę inne, niż na początku, to w dalszym ciągu uznaję te słuchawki za bardzo dobre. Samsung Galaxy Buds2 Pro oferują sporą porcję mocnego basu, który schodzi nisko, jest dociążony i pełny. Świetny do słuchania elektroniki, rapu, jazzu, ale mniej do muzyki gitarowej. Środek jest cofnięty, ale obecny w muzyce, a wokale są wyraźne i czyste. Bardzo chwalę sobie tony wysokie, które ładnie rozchodzą się na boki, zwiększają przestrzeń i są dość szczegółowe. Tak, słuchawki są drogie, moim zdaniem wręcz za drogie, jak na to, co oferują, ale mimo to uważam, że jeśli je ktoś kupi, to nie będzie żałować, zwłaszcza pod względem jakości dźwięku. W połączeniu z niektórymi smartfonami Samsung można na nich uzyskać nawet 24-bitowy dźwięk z Samsung Seamless Codec (oprócz tego jest też AAC), z trochę lepszą szczegółowością. Mikrofon jest po prostu dobry i połączony z funkcją automatycznego wykrywania głosu. Izolacja pasywna jest średnia na standardowych, fabrycznych uszczelkach. Po tych prawie sześciu miesiącach używania uważam, że gumki to najsłabszy element tych słuchawek. Na szczęście ANC działa dobrze, nie powoduje (przynajmniej u mnie) uczucia zatkanych uszu i dość skutecznie redukuje hałas ruchu ulicznego. Ważną zaletą jest wysoka odporność na wodę IPx7. Myłem te słuchawki kilkukrotnie pod bieżącą wodą i po wyschnięciu grały, jakby nigdy nie miały kontaktu z wodą. Nadają się dobrze do słuchania muzyki podczas aktywności sportowej, ale ponownie podkreślę, że doradzam wymianę gumek na inne, bardziej przyczepne, bo fabryczne jednak potrafią wysuwać się z uszu. Wielkość słuchawek nie jest problemem, bo są to jedne z mniejszych i wygodniejszych słuchawek TWS na rynku. Sterowanie dotykowe na początku było zbyt czułe, ale poprawiono to do pewnego stopnia w nowej wersji firmware. Czas pracy Samsung Galaxy Buds2 Pro jest dobry. Można uzyskać około 7,5 godziny na samych słuchawkach i 25 - 28 godzin wraz z etui. Po włączeniu ANC wynosi odpowiednio 5 i 17 - 18 godzin. Małe, poręczne etui ładujące ma też funkcję indukcyjnego, czyli bezprzewodowego ładowania akumulatorów (Qi).

Sennheiser Momentum True Wireless 3 - polecane słuchawki Bluetooth do 1000 zł

Sennheiser Momentum True Wireless 3 standardowo kosztują około 1000 zł, ale można je znaleźć za około 700 zł. Są mniejsze od swoich poprzedników, a co za tym idzie wygodniejsze podczas normalnego, codziennego używania. Etui jednak nie zmieniło się wiele i nadal jest obłożone tkaniną, co wyróżnia je z tłumu plastikowych konkurentów. W komplecie posiadają nakładki z wypustkami, które przytrzymują słuchawki w uszach. Oferują wsparcie dla AAC i aptX, a w brzmieniu można usłyszeć lekko podbite niskie częstotliwości, z wyraźnym subbasem, a także podkreślone tony średnie, które bardzo dobrze i blisko reprodukują wokal. Nieco wyższe częstotliwości, na granicy z sopranami również są wyraźne, moim zdaniem lepsze niż u poprzednika, który tutaj słabiej radził sobie z gitarami. Góra jest dość szczegółowa, a przy tym nie irytuje i nie kłuje. Scena jest szeroka, a separacja dobra. Czas pracy na akumulatorze w słuchawkach wynosi realnie do 6 - 6,5 godziny bez ANC i około 4,5 godziny z aktywną redukcją szumu, a łącznie z etui ładującym do 25 godzin. Moim zdaniem pasywna izolacja jest tak dobra, że w zasadzie ANC nie trzeba używać zbyt często, choć wiele oczywiście zależy od tego, czy gumki są idealnie dopasowane. ANC działa lepiej niż w starszym modelu. Może nie imponująco skutecznie, ale dobrze uzupełnia izolację pasywną. Mikrofon jest bardzo dobry. Czasami podczas rozmów słychać ostre głoski s, c, t, ale czystość oceniam pozytywnie. Obsługa dotykowa jest komfortowa i można ją dostosować w aplikacji mobilnej. Słuchawki są odporne na zachlapanie zgodnie ze standardem IPx4.

Sony WF-1000XM4 - bezprzewodowe słuchawki do 1000 zł

Sony WF-1000XM4 to słuchawki znane, często polecane i niestety drogie. Cena oscylująca zazwyczaj między 900 a 1000 zł i każdy będzie musiał sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest uzasadniona. Słuchawki są mniejsze i wygodniejsze od poprzedniego modelu XM3, dzięki czemu będą użyteczne dla znacznie szerszej grupy odbiorców. Mimo to nie nazwałbym ich małymi. Wciąż wystają z uszu i nie nadają się do słuchania podczas leżenia na boku. Jednak dobrze trzymają się w uszach nawet podczas biegania i treningu na siłowni, a także nie uciskają po dłuższym czasie używania. Są bardzo uniwersalne. Dobre jednakowo do domu, biura, na wyjście do miasta, dłuższą podróż pociągiem albo do ćwiczeń. Bez ingerencji w EQ brzmienie jest lekko ocieplone, ale o dziwo z niezbyt dociążonymi tonami niskimi. Bardziej eksponowany jest wokal i środek pasma, góra też jest uwypuklona, choć odnośnie do jej jakości można mieć mieszane uczucia. Jedni twierdzą, że jest gładka, czysta i po prostu dobra, ale nie brakuje też głosów, że brakuje jej szczegółowości i bywa matowa. Na szczęście, jeśli ktoś odczuwa braki w tym zakresie, to może się posiłkować korektorem dźwięku, na który Sony WF-1000XM4 dobrze reagują. Poprawi on odczuwalnie poprawić wrażenia w czasie słuchania różnych gatunków muzycznych. O wiele lepsze wrażenie robi aktywna redukcja szumu, która jest sztandarową funkcją tych słuchawek. ANC działa skutecznie w środkach transportu miejskiego, na ulicy, w gwarnym biurze, wyraźnie tłumiąc zewnętrzne odgłosy. Niskie częstotliwości są o wiele lepiej redukowane, w porównaniu do zwykłej, pasywnej izolacji. Na pokładzie jest również tryb przezroczysty. Czas pracy jest dość długi. Realnie można uzyskać około 8 godzin na samych słuchawkach i niecałe 24 godziny wraz z etui. Słuchawki mają Bluetooth 5.2 i wspierają kodeki AAC, LDAC, oczywiście oprócz standardowego SBC. Obsługa dotykowa jest wygodna, a konstrukcja ma wodoszczelność IPx4, czyli są odporne na zachlapanie i lekki deszcz.