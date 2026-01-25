Darmowe programy do Windows cz. 12. Edytor grafiki, czyszczenie systemu, usuwanie telemetrii, bootowalny pendrive i inne

Chwała programistom za to, że chcą poświęcać często lata swojego życia, by tworzyć wolne, otwarte, bezpłatne oprogramowanie. Dla nas, użytkowników, jest to idealna okazja do zaoszczędzenia pieniędzy, bo wiele darmowych narzędzi jest po prostu dobra i w pełni użyteczna. Oczywiście z gigantami ciężko jest walczyć, jeśli jest się pojedynczym programistą lub niewielką grupką entuzjastów, ale czasami zamiast mieć 100% możliwości za grube pieniądze, lepiej jest mieć 75% całkowicie bezpłatnie. Dzięki tym osobom mogę zaproponować Tobie kolejne, dwunaste już zestawienie najlepszych darmowych programów dla Windows. Nawet jeśli choć jedno z tych narzędzi okaże się przydatne i zostanie z Tobą na dłużej, to już będzie sukces.

Autor: Tomasz Duda

Co tym razem pojawiło się na moim komputerze? Pierwszą aplikacją jest darmowy i, co ważne, przenośny edytor grafiki, obsługujący warstwy, efekty i szereg podstawowych funkcji. Kolejna pozycja, to bardzo proste, niezwykle lekkie i również przenośne narzędzie do błyskawicznego dodawania reguł do windowsowego firewalla, blokujących telemetrię i nie tylko. Na kolejnym miejscu nie jest stricte aplikacja, lecz skrypt PowerShell, służący do usuwania zbędnych funkcji w Windows. Na czwartej pozycji jest narzędzie do błyskawicznego tworzenia bootowalnych pamięci USB, praktycznie bez żadnej konfiguracji. Piąty program to dwupanelowy eksplorator plików w stylu Total Commander, a jako szóstą propozycję dodałem narzędzie do szybkiej i precyzyjnej zmiany widoku wszystkich możliwych folderów w systemie Windows. Jest zatem w czym wybierać, ale jak zwykle gorąco zachęcam również do odwiedzenia poprzednich jedenastu zestawień, w których też znajdziesz coś przydatnego i darmowego. Miłego używania!

To już dwunaste zestawienie najlepszych darmowych programów na Windows, a w nim edytor grafiki i zdjęć, usuwanie zbędnych aplikacji, telemetrii i funkcji AI, błyskawiczne tworzenie bootowalnego pendrive’a, dwupanelowy menedżer plików oraz narzędzie do szybkiej, ale dokładnej zmiany widoku w windowsowych folderach.

PhotoDemon - darmowy edytor grafiki, z obsługą warstw

Jednym z podstawowych założeń programisty, przy projektowaniu edytora PhotoDemon, była jego przenośność, czyli możliwość używania bez konieczności instalowania na dysku. Można go uruchamiać np. bezpośrednio z pamięci USB. Program ma też ponad 200 różnych narzędzi i funkcji, potrafi otwierać pliki PSD (Adobe Photoshop), również te z warstwami oraz wspiera operacje na warstwach, takie jak np scalanie, ukrywanie. Tutaj jednak należy podkreślić, że PhotoDemon jest znacznie prostszy od Photoshopa i nie ma równie bogatego zestawu funkcji, więc po otwarciu pliku znaczna część efektów może być niewidoczna. Można korzystać z narzędzi do wstawiania tekstu, zaznaczania, wymazywania, malowania / rysowania, wypełniania (w tym gradientów), a także z krzywych, poziomów i mieszania. Da się też otwierać zdjęcia HDR. Zapis możliwy jest w wielu różnych , popularnych formatach. Stawiając sprawę jasno: PhotoDemon nie jest żadną konkurencją dla Photoshopa i wielu innych komercyjnych edytorów grafiki. Bliżej mu np. do programu Paint.NET. Jeśli jednak ktoś potrzebuje relatywnie prostego, ale przenośnego narzędzia z obsługą warstw i efektów, to PhotoDemon może okazać się przydatny. Zwłaszcza za darmo. Edytor ma otwarte źródło i interfejs przetłumaczony na j. polski.

WindowsSpyBlocker - błyskawiczne blokowanie telemetrii przez firewall

WindowsSpyBlocker to otwarte i darmowe narzędzie dostępne bezpośrednio z GitHub. Ma postać pojedynczego pliku .exe, ważącego kilka megabajtów, a sam program ma minimalistyczny, w zasadzie tekstowy interfejs i ultra łatwą obsługę. Chcę jednak zaznaczyć jedną kwestię: kod nie był aktualizowany od kilku lat, ale patrząc na zasadę działania tego narzędzia, można przypuszczać, że wielkie zmiany potrzebne nie były, ponieważ… WindowsSpyBlocker ma kilka funkcji, ale najważniejszą z nich jest po prostu dodanie do windowsowego firewalla zestawu reguł, blokujących konkretne adresy, powiązane ze znanymi, systemowymi usługami telemetrycznymi (czyli w zasadzie szpiegującymi - stąd nazwa programu). Uruchamiasz .exe, w menu głównym (Main) wybierasz Telemetrię, czyli wpisujesz cyfrę 1 i klikasz Enter. Dalej, w menu Telemetrii wybierasz Firewall, czyli ponownie wpisujesz 1. A w menu Firewall chcesz dodać reguły blokujące szpiegowanie (telemetrię), czyli jeszcze raz wpisujesz 1 i wciskasz Enter. Program doda wszystkie niepożądane adresy IP do listy zablokowanych, co trwa około 1,5 sekundy, a następnie możesz zamknąć okno. Przy odrobinie wprawy cały proces zajmuje dosłownie kilka sekund, a z pewnością pomoże choćby częściowo uporać się z niechcianym ruchem sieciowym.

Win11Debloat - usuń niechciane aplikacje i funkcje, wyłącz telemetrię, pokaż to, co przydatne

Win11Debloat nie jest programem pobieranym w postaci oddzielnego pliku, lecz skryptem. Aby z niego skorzystać uruchom PowerShell (najlepiej jako Administrator) i jeśli wystarczą Ci ustawienia domyślne, to po prostu wpisz lub wklej następujące polecenie: & ([scriptblock]::Create((irm "https://debloat.raphi.re/"))) -RunDefaults. W ten sposób usuniesz śmieciowe aplikacje będące częścią systemu Windows, wyłączysz telemetrię, dane diagnostyczne, historię aktywności, reklamy targetowane, widżety, wskazówki, funkcje AI, wyszukiwarkę Bing, Cortanę, Copilot, dezaktywujesz Windows Recall (tylko w systemie Windows 11), wyświetlisz rozszerzenia plików i dokonasz szereg innych zmian. Opcjonalnie, jeśli chcesz mieć większą kontrolę i wybrać opcje manualnie, to użyj polecenia: & ([scriptblock]::Create((irm "https://debloat.raphi.re/"))). Program wprowadza też optymalizacje wyglądu i przywraca stare menu kontekstowe (pod prawym przyciskiem myszy), ale zdecydowanie polecam zapoznać się z szerszą listą funkcji, dostępną tutaj. Ten Win11Debloat działa szybko i u mnie nie powodował żadnych niekorzystnych efektów ubocznych, ani błędów, ale... zawsze warto być ostrożnym.

Ventoy - bootowalny pendrive, szybciej i łatwiej

Ventoy jest darmowy, przetłumaczony na język polski, ma otwarte źródło i nie wymaga instalacji (jest przenośny). Był już kiedyś opisywany na łamach PurePC, ale do zestawienia darmowych programów trafia dopiero teraz. Czy warto z niego skorzystać? Pewnie, że tak, bo Ventoy to niesłychanie szybki i łatwy sposób na stworzenie bootowalnej pamięci USB. Otwierasz aplikację, wskazujesz pamięć USB, klikasz przycisk Zainstaluj, a potem kopiujesz obraz systemu (ISO i kilka innych) na tę pamięć USB. To wszystko. Nie trzeba nawet rozpakowywać pliku ISO, wystarczy go wrzucić na pendrive i tyle. Wirtualne “napędy” z systemami pojawią się w systemie. Po restarcie komputera możesz włączyć menu bootowania i w nim po prostu uruchomić konkretny system w wersji “live”, albo go zainstalować (jak choćby Windows). Sprawdzone, działa.

OneCommander - darmowy menedżer plików z dwoma panelami

Tak, większość użytkowników systemu Windows korzysta po prostu z Eksploratora plików i nawet nie myśli o tym, że można skorzystać z czegoś innego. Dla typowego użytkownika domowego Eksplorator jest wystarczający, ale jeśli ktoś często “operuje” na plikach i porusza się między różnymi dyskami, to OneCommander będzie narzędziem o wiele przydatniejszym. Opcjonalnie, jeśli chcesz czegoś z dwoma panelami, ale wyglądem niemal identycznym do Eksploratora i integracją z Windowsem, to stworzyłem krótki poradnik na temat menedżera Files 4.0, który jest łatwiejszy do “strawienia”. Oczywiście OneCommander też ma swoje zalety. Jest bardzo szybki (w tym obsługa DirectX), ma dwa panele, karty (układ standardowy lub kolumny Millera), wbudowany podgląd plików, filtrowanie, pozwala organizować ulubione w grupy, konwersję plików i wiele innych funkcji i mnóstwo przeróżnych ustawień, choć warto dodać, że część z nich odnosi się do wersji Pro. Oczywiście obsługuje też różne motywy graficzne, ciemne i jasne. OneCommander występuje w wersji instalacyjnej lub przenośnej (np. z pamięci USB) i jest darmowy do użytku prywatnego.

WinSetView - zmień widok we wszystkich folderach jednocześnie

WinSetView ma w zasadzie jeden cel: ułatwić precyzyjne ustawianie tego samego widoku we wszystkich folderach, w całych systemie. I nie chodzi tutaj tylko o zwykłą zmianę np. z kafelków na widok szczegółowy. WinSetView umożliwia też wybór kolumn, ustalenie kolejności tych kolumn, szerokości kolumn, a także sortowania według kilku parametrów jednocześnie (np. nazwa + typ pliku + wymiary itp.). Ustalasz wszystko tak, jak chcesz, a na końcu klikasz przycisk Zatwierdź i… to w zasadzie wszystko. Systemowy Eksplorator plików zostaje zrestartowany, a Ty możesz już cieszyć się identycznym widokiem we wszystkich folderach.