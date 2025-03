7 aplikacji fotograficznych na Androida, które mogą się przydać podczas robienia zdjęć nie tylko telefonem

Współczesne smartfony są wszechstronnymi i bardzo przydatnymi kieszonkowymi komputerami. Nic dziwnego, że wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez korzystania z telefonu, bo przecież w relatywnie niewielkiej, poręcznej formie mieszczą się funkcje komunikacji w skali globalnej, dostęp do ogromnej bazy wiedzy, jaką jest Internet, możliwość słuchania muzyki, oglądania filmów, grania, korzystania z przeróżnych narzędzi, rejestrowania filmów i zdjęć i wiele więcej. Tym razem chcę nawiązać właśnie do funkcji fotograficznych, a dokładniej rzecz ujmując, zaprezentować krótko kilka aplikacji, które mogą usprawnić robienie zdjęć (nie tylko smartfonem), ale też mają szansę uatrakcyjnić wygląd zdjęć.

Autor: Tomasz Duda

Większość zestawień obejmujących aplikacje fotograficzne na telefon skupia się na dwóch kategoriach narzędzi. Pierwszymi z nich są programy do robienia zdjęć, a drugimi aplikacje do ich upiększania. Rzecz jasna obydwa są bardzo przydatne i zapewne najczęściej poszukiwane przez użytkowników smartfonów, więc i ja takie narzędzia umieściłem w tym zestawieniu. Jednak chciałem też dodać parę apek, które są pomocne podczas robienia zdjęć, ale nie służą bezpośrednio do rejestrowania, ani obróbki obrazu na smartfonie. Mogą jednak przydać się podczas fotografowania za pomocą lustrzanek (tzw. DSLR), zwłaszcza osobom początkującym, ale nie tylko. Wszystkie poniższe aplikacje dostępne są na telefony z systemem Android. Ja testowałem je na modelu Google Pixel 6a z Androidem 14.

Chcesz wywołać zdjęcia RAW, ulepszyć kolory, dodać ciekawe filtry, wyretuszować niedoskonałości twarzy, uzyskać więcej opcji, niż w aplikacji fabrycznej, a może szukasz pomocy podczas robienia zdjęć aparatem DSLR? Jest szansa, że wśród poniższych programów mobilnych znajdziesz coś dla siebie.

Photographer’s Companion

Zacznę od dwóch aplikacji, które działają na smartfonie, ale nie służą bezpośrednio do robienia zdjęć smartfonem. Mogą być natomiast przydatne osobom, korzystającym z tak zwanych lustrzanek cyfrowych (DSLR). Pierwszym tego typu narzędziem jest aplikacja o nazwie Photographer’s Companion. Teoretycznie będzie najbardziej użyteczna dla początkujących fotografów, ale w praktyce przyspieszy też niekiedy pracę osobom, które fotografują od wielu lat. Dlaczego? Ponieważ zawiera kompleksowe funkcje, m.in. do obliczania szybkości migawki w odniesieniu do obiektu poruszającego się z określoną prędkością, w konkretnej odległości, a także wymaganej ekspozycji, głębi ostrości, pola widzenia i ustawień lampy błyskowej. Ma też funkcję światłomierza, ułatwia ustawianie ekspozycji podczas fotografowania błyskawic lub fajerwerków (przy konkretnej ogniskowej, przysłonie i czułości ISO), pomaga w astrofotografii (biorąc pod uwagę również, elewację, kierunek, dzień miesiąca). To wygodna ściągawka do fotografowania np. Drogi Mlecznej lub zorzy polarnej. Znam osoby, które mają potężne doświadczenie np. w fotografii studyjnej, ale jeśli miałyby zacząć nagle robić zdjęcia nocnego nieba, to pewnie musiałyby przyswoić sporo dodatkowej wiedzy. I właśnie w takich przypadkach aplikacja Photographer’s Companion może się przydać. Można ją pobrać za darmo.

Exposure Calculator (Kalkulator ekspozycji)

Kolejne narzędzie jest do pewnego stopnia podobne, ale znacznie prostsze, choć przy okazji wyposażone w parę użytecznych udogodnień. Chodzi o aplikację Kalkulator ekspozycji. Pozwala np. wprowadzić aktualne wartości przysłony, migawki i czułości ISO i obliczyć szybko jaka wartość migawki będzie odpowiednia po zmianie na inną przysłonę lub czułość. Co więcej, umożliwia też określenie idealnego czasu migawki po założeniu przyciemniającego filtra ND (neutral density), który umożliwia robienie zdjęć na dłuższym naświetlaniu (ekspozycji), w jasnym oświetleniu. Co więcej, nie trzeba ograniczać się do jednego filtra, bo Kalkulator ekspozycji obliczy szybkość migawki nawet jeśli zamontujemy na obiektyw wiele filtrów ND jednocześnie. Zazwyczaj w jasny dzień takich filtrów stosuje się od jednego do kilku, ale apka umożliwia dodanie kilkudziesięciu. Stworzyłoby to niemal całkowitą ciemność dla sensora aparatu i umożliwiło wykonywanie ekspozycji trwających nawet kilkaset godzin. Obliczenia te dotyczą również trybu “bulb”. W ustawieniach można doprecyzować maksymalne wartości przysłony, migawki, czułości ISO w aparacie użytkownika oraz liczbę filtrów ND, żeby zapobiec sytuacji, w której kalkulator sugeruje opcje, których nasz sprzęt nie posiada. Program jest prosty, ale czasami bywa przydatny i jest darmowy, więc można korzystać.

GCAM

Google oferuje na Androida prostą, ale całkiem niezłą aplikację aparatu, o nazwie Google Camera. Najciekawsze jest jednak to, że bardzo wielu programistów modyfikuje kod tej aplikacji, tworząc własne wersje, często wzbogacone o dodatkowe funkcje, wykorzystujące bardziej szczegółowe i zaawansowane ustawienia, a nawet dedykowane do konkretnych modeli smartfonów. Taka zmodyfikowana aplikacja zazwyczaj określana jest jako GCAM. Gdzie jej szukać i skąd ją pobrać? Ja polecam zacząć od wejścia na stronę celsoazevedo.com i tutaj ze zbiorów różnych programistów wybrać wersję, która będzie dobrze wspierać konkretny telefon (za darmo). W razie wątpliwości warto posiłkować się informacjami zawartymi na znanej i cenionej stronie xdaforums.com.

Pod względem ogólnego wyglądu interfejsu w zasadzie do złudzenia przypomina Google Camera, ale wystarczy zajrzeć do opcji, by przekonać się, że ma jednak trochę większe możliwości (choć to oczywiście zależy od wersji). Dostępny może być tryb nocny, zdjęcia ruchome z długim czasem naświetlania lub dynamicznym ruchem, tryb portretowy, automatyczny (aparat), wideo (w tym w zwolnionym tempie lub poklatkowy), panorama, zdjęcia sferyczne itp. Ważniejsze jest to, że części smartfonów można łatwo włączyć zapis zdjęć RAW (maksymalna możliwa jakość i szczegółowość). W ustawieniach włączyć można zazwyczaj wiele dodatkowych, bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak np. focus tracking (śledzenie ostrości) w trybie portretowym i automatycznym, zapis RAW, nowy algorytm HDRnet, zapis danych o głębi ostrości dla aplikacji społecznościowych itp. Może być tak, że aplikacja GCAM zapewni nawet lepszą jakość zdjęć, od standardowej apki aparatu w smartfonie. Warto dać jej szansę, choć powtarzam jeszcze raz: wybór wersji jest bardzo duży, więc czasami trzeba poświęcić trochę czas na znalezienie czegoś, co będzie odpowiednio działać na danym modelu smartfonu.

Photoshop Camera Photo Filters

Adobe znane jest od wielu lat z tworzenia profesjonalnego oprogramowania do tworzenia i edycji grafiki, w tym zdjęć. W obecnych czasach, gdy niemal każdy ma pod ręką smartfon praktycznie 24 godziny na dobę, producent dostosowuje swoją ofertę, dodając aplikacje mobilne. W tym zestawieniu chciałbym polecić dwie, z których sam korzystam. Pierwsza z nich, Photoshop Camera Photo Filters, teoretycznie jest aplikacją aparatu, czyli powinna służyć bezpośrednio do wykonywania zdjęć telefonem. I tak właśnie jest, jednak realnie, pod względem robienia zdjęć jest ekstremalnie prosta. W zamian dodaje jednak zdecydowanie więcej opcji dotyczących modyfikacji obrazu. Niby są to tylko filtry, ale mają trzy zalety. Przede wszystkim jest ich sporo w standardzie, a za darmo pobrać można znacznie więcej z Internetu. Po drugie, część z tych filtrów jest animowana, więc jeśli mamy np. zdjęcie, w którym chcemy zmienić niebo, to możemy tam wstawić coś, co się rusza, a nie tylko statyczny obraz. Po trzecie: jakość i pomysłowość wielu filtrów stoi na wysokim poziomie. Można zdecydowanie zmienić klimat zdjęcia, właściwie w każdą stronę: mroczną, bajkową, fantazyjną, abstrakcyjną itd. Zdecydowanie polecam pobawić się aplikacją Photoshop Camera Photo Filters we własnym zakresie, szczególnie jeśli ktoś lubi fotografować krajobrazy lub portrety, z naciskiem na sprawdzenie dodatkowych filtrów online. Program jest darmowy.

Lightroom

Program Adobe Lightroom Classic służy mi jako główne narzędzie do “wywoływania” zdjęć RAW na komputerze od samego początku istnienia, czyli około 16 lat. Do dziś na PC preferuję wersję Classic (ciągle aktualizowaną), mimo że dostępna jest też druga, nowsza wersja. Z niej akurat lubię korzystać na smartfonie, zwłaszcza gdy nie chcę poświęcać czasu na wyciąganie laptopa i przesyłanie plików. Czasami chcę ograniczyć się do szybkiego, ale mimo wszystko zaawansowanego wywoływania RAW’ów bezpośrednio na smartfonie. Zresztą nie tylko RAW’ów, bo Lightroom poradzi sobie rzecz jasna również ze zwykłymi JPG’ami. Opcji jest bardzo wiele, od zwykłych, szybkich ustawień predefiniowanych, poprzez szereg klasycznych suwaków, odpowiedzialnych za światła, cienie, kolory, ostrość, rozmycia i efekty, aż po bardzo udane maskowanie, które może automatycznie rozpoznać np. obiekt główny w kadrze, tło oraz niebo i każdy z tych elementów edytować oddzielnie. Niczego nie trzeba zaznaczać ręcznie, jeśli nie masz ochoty. Lightroom sam zaznaczy postać lub niebo za drzewami i budynkami. Są też maski gradientowe, które pozwalają stopniowo (z różną intensywnością) edytować zaznaczony region. Mobilny Lightroom działa też jako aplikacja aparatu i może służyć do zapisu zdjęć RAW (DNG). Program mobilny jest bezpłatny, choć oczywiście najlepiej korzystać z niego w ramach abonamentu Creative Cloud.

Hypocam

Hypocam to natomiast aplikacja dla miłośników minimalizmu. Nie dość, że jest ekstremalnie łatwa w użyciu, to na dodatek oferuje tylko garść opcji i służy wyłącznie do robienia zdjęć czarno-białych. Jasne, że czarno białe fotki można uzyskać choćby w wymienionym wyżej Lightroomie lub wielu innych edytorach, ale sens używania Hypocam jest taki, aby od razu podczas robienia zdjęcia widzieć podgląd efektu, jaki będzie już na finalnym zdjęciu, a potem jedno dotknięcie i zdjęcie jest już zapisane w pamięci telefonu. Chodzi głównie o to, że niniejsza apka jest od początku dostosowana do uzyskiwania bardzo klimatycznych efektów czarno-białych, przy użyciu wielu filtrów (w tym pobieranych z Internetu za darmo) oraz tekstur. Ma to robić łatwo, szybko i z możliwie jak najlepszym efektem, dlatego niemal wszystkie opcje są umieszczone od razu w zasięgu palca (bezpośrednio na wyświetlaczu). W fotografii czarno-białej skupiamy się głównie na kształtach, przejściach tonalnych i eleganckiej grze światłocienia, a nie na żywych, nasyconych kolorach. To zupełnie inne, ale dla wielu osób bardzo intrygujące podejście, dające przy odrobinie kreatywności świetne efekty. Aplikacja jest darmowa.

Snapseed

Na końcu zestawienia umieszczam aplikację, którą zapewne większość osób korzystających ze smartfonów już zna, czyli Snapseed (od Google). Jest to klasyczny edytor, umożliwiający obróbkę obrazu w dość szerokim zakresie. Można dostosować kolory, ostrość, balans bieli, kontrast, jasność, używać krzywych, kadrować, obracać, korygować perspektywę, wymazywać punktowe niedoskonałości, stosować efekty HDR, zwiększać “dramaturgię” zdjęć, dodawać szum, winietowanie, a nawet tekst, ramki i filtry oraz stosować efekt podwójnej ekspozycji. Dla mnie ważne jest też to, że Snapseed radzi sobie dobrze z wywoływaniem zdjęć RAW, choć w znacznie skromniejszym zakresie, niż np. Adobe Lightroom (głównie kolory, jasność, odcień itp). Wciąż jednak Snapseed może być przydatny, jeśli regularnie robisz zdjęcia telefonem i oczekujesz szybkiego i atrakcyjnego efektu. Program jest bezpłatny.