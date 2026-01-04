MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy

Firma Samsung Display od kilku lat rozwija swoją technologię QD-OLED jako alternatywę dla wyświetlaczy OLED przygotowywanych przez LG Display. Producent oferuje panele o różnych przekątnych, w tym 27", 32", 34" czy 49". W tym roku swoją premierę będzie miała 5. generacja wyświetlacza QD-OLED, jednak graczom w 2026 oddany będzie tylko jeden rozmiar: 34" o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Nowa generacja QD-OLED wykorzystuje matrycę RGB Stripe QD-OLED i jest to największa zmiana od czasu wprowadzenia ekranów OLED do monitorów. Jednym z głównych firm, które korzystają z wyświetlaczy QD-OLED jest tajwańska marka MSI. Nowością będzie natomiast monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 to nowej generacji monitor OLED dla graczy, wykorzystujący 5. generację panelu QD-OLED w technologii RGB Stripe. Nowy panel całkowicie eliminuje wcześniejszy problem ze słabszą czytelnością czcionek, jednocześnie oferując o 30% wyższą trwałość przed wypaleniem.

Podczas naszego wydarzenia EHA Tech Tour 2025 w Tajpej, mieliśmy okazję jako pierwsi z Polski, zobaczyć najnowszej generacji wyświetlacz QD-OLED w monitorze od MSI. Model MPG 341CQR QD-OLED X36 wykorzystuje ekran RGB Stripe QD-OLED (5. gen QD-OLED). Nowa matryca ma kompletnie zmieniony układ subpikseli R, G, B. Są one rozmieszczone pionowo obok siebie, przy czym czerwony subpiksel jest najdłuższy, zielony jest nieco krótszy, natomiast zdecydowanie najkrótszy jest niebieski subpiksel. Technologia RGB Stripe pozwala na uzyskanie perfekcyjnie czystego obrazu, dotyczy to również czcionek. Te ostatnie dzięki wykorzystaniu 5. generacji wyświetlacza QD-OLED, nie będą już miały kolorowych obwolut, co znacząco poprawi ich klarowność. Jako że omawiany monitor już testowaliśmy, mogę z całą pewnością powiedzieć, że jakość czcionek w tym ekranie jest po prostu idealna, w żaden sposób nie odbiegająca od wyrazistości znanej z ekranów LCD.

Specyfikacja monitora MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 Matryca RGB Stripe QD-OLED (5. generacja QD-OLED) Podświetlenie OLED Zakrzywienie ekranu 1800R Przekątna 34" Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9) Rozmiar plamki 0.232 mm Odświeżanie 360 Hz NVIDIA G-SYNC G-SYNC Compatible AMD FreeSync FreeSync Premium Czas reakcji 0.03 ms Współczynnik kontrastu ∞:1 Luminancja 300 nitów (SDR, pełny ekran)

1300 nitów (HDR, APL 3%) HDR HDR10, VESA DisplayHDR True Black 500 Głębia kolorów 10-bit (1.07 mld odcieni barw) Pokrycie barw 100% sRGB, ~99,5% DCI-P3 Złącza cyfrowe 1x DisplayPort 2.1 UHBR13.5 (1440p @360 Hz)

1x HDMI 2.1 (1440p @360 Hz)

1x USB-C (DisplayPort ALT Mode 1440p @360 Hz / Power Delivery do 98 W) Inne złącza 2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x Audio-jack 3.5 mm VESA 100x100 Inne Odporność na zarysowania: 3H w skali Mohsa

Dostęp do funkcji AI Navigator

Przełącznik KVM

Technologia PureBlack QD-OLED Gwarancja 3 lata gwarancji w ramach OLED Care 3.0

z uwzględnieniem ewentualnych wypaleń matrycy

Ekran RGB Stripe QD-OLED jest również jaśniejszy, oferując teraz 300 nitów w trybie SDR i na pełnym ekranie oraz do 1300 nitów w trybie HDR - w tym drugim przypadku mowa oczywiście o szczytowej jasności (3% APL). RGB Stripe QD-OLED, według zapewnień producenta, ma być również wyraźnie trwalszy od wcześniejszych rozwiązań. W porównaniu do QD-OLED 3. generacji, który dostępny był w wielu monitorach w 2025 roku, RGB Stripe QD-OLED ma być o 30% bardziej odporny na ewentualne wypalenia. MSI dodaje do tego technologię PureBlack QD-OLED, której celem jest optymalizacja warstw kolorów oraz zwiększenie absorpcji światła. Dzięki temu rozwiązaniu, ekran oferuje lepszej jakości czerń w jaśniejszych pomieszczeniach (obecne ekrany QD-OLED w warunkach podwyższonej jasności, np. w ciągu dnia, charakteryzują się tym, że czerń staje się również nieco jaśniejsza). Ostatnią zmianą w technologii RGB Stripe QD-OLED jest wytrzymałość na zarysowania. Podczas gdy dotychczasowe panele cechowały się odpornością 2H w skali Mohsa, w przypadku 5. generacji QD-OLED będzie to 3H.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 oferuje również wszystko to, czym powinien charakteryzować się monitor OLED z 2026 roku. Otrzymujemy zatem 10-bitowy panel o pełnym pokryciu przestrzeni sRGB oraz 99,5% pokryciu szerokiej palety barw DCI-P3 (ekran jest fabrycznie profilowany, dzięki czemu uśredniony błąd deltaE przy korzystaniu z gamutu DCI-P3 ma być mniejszy niż 2 punkty). Korzysta z technik odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Częstotliwość odświeżania to 360 Hz, co stanowi przeskok względem dotychczasowych 240 Hz dla tego typu matryc. Czas reakcji to standardowe (dla OLED) 0.03 ms GtG. Wspominaliśmy wcześniej o podwyższonej luminancji zarówno w SDR jak i HDR. W tym ostatnim wypadku, aby zminimalizować efekt działania ABL (czyli widocznego przyciemnienia ekranu wraz ze zwiększeniem ilości bieli wyświetlanej na ekranie), MSI postawiło na nowy tryb personalizacji w menu OSD - tzw. HDR Curve Customization.

HDR Curve Customization dotyczy trybów Cust. (True Black 500) oraz Cust. (Peak 1300 nits). W menu OSD pojawia się krzywa jasności dla trybów HDR, którą możemy dostosować pod własne preferencje. Dostosowanie jasności dzięki owej krzywej zapewnia płynne przejścia pomiędzy jasnymi oraz ciemnymi scenami w filmach oraz grach z działającym HDR, maksymalnie minimalizując nagłe wahania w luminancji. Podczas pierwszych testów i przy samodzielnym dopasowaniu poziomów jasności, widać było wyraźne zmniejszenie różnic w jasności, gdy na ekranie było np. mniej lub więcej bieli.

Nowy monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, pomimo zastosowania ultraszerokiego ekranu 34", wymaga mniej miejsca np. na biurku. Duża w tym zasługa kompletnie nowej podstawy. Zamiast stojaka o kształcie rozłożonej litery Y, teraz jest to znacznie mniejsza podstawa o płaskiej powierzchni oraz bardziej regularnym kształcie. Odznacza się ona o 62% zredukowaną ilością potrzebnego miejsca na biurku w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania. Sam ekran jest oczywiście dodatkowo chroniony poprzez technologie w ramach MSI OLED Care 3.0. Nowością jest automatyczne wykrywanie aplikacji działających na ekranie i przyciemnianie ich, aby dodatkowo zapobiegać ewentualnym wypaleniom. Wszystkie wcześniejsze funkcje, w tym m.in. automatyczne przyciemnianie ekranu gdy od niego odejdziemy, przesuwanie pikseli, czyszczenie matrycy czy obniżanie jasności przy długotrwałym wyświetlaniu statycznego obrazu, są dostępne także w najnowszym modelu na 2026 rok. W ramach dodatkowej ochrony, MSI zaimplementowało rozwiązanie AI Care Sensor, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji analizują czy użytkownik siedzi przed monitorem. Jeśli zostanie wykryty brak obecności, wówczas oprogramowanie automatycznie uruchamia funkcje związane z OLED Care. Gwarancja wynosi 3 lata i standardowo uwzględnia także ewentualne wypalenia pikseli.



Ułożenie subpikseli w matrycy RGB Stripe QD-OLED. Poszczególne diody są rozłożone teraz w pionie i obok siebie, ale nie mają identycznego rozmiaru: czerwony jest najdłuższy, z kolei niebieski o około połowę krótszy.



Nowa podstawa redukuje o ponad 60% ilość potrzebnego miejsca na biurku. Dzięki temu monitor zajmie mniej miejsca, pomimo wykorzystania takiego samego, 34-calowego wyświetlacza.

Źródło: PurePC