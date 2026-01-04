Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Monitory

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy

Damian Marusiak | 04-01-2026 09:00 |

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczyFirma Samsung Display od kilku lat rozwija swoją technologię QD-OLED jako alternatywę dla wyświetlaczy OLED przygotowywanych przez LG Display. Producent oferuje panele o różnych przekątnych, w tym 27", 32", 34" czy 49". W tym roku swoją premierę będzie miała 5. generacja wyświetlacza QD-OLED, jednak graczom w 2026 oddany będzie tylko jeden rozmiar: 34" o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli. Nowa generacja QD-OLED wykorzystuje matrycę RGB Stripe QD-OLED i jest to największa zmiana od czasu wprowadzenia ekranów OLED do monitorów. Jednym z głównych firm, które korzystają z wyświetlaczy QD-OLED jest tajwańska marka MSI. Nowością będzie natomiast monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 to nowej generacji monitor OLED dla graczy, wykorzystujący 5. generację panelu QD-OLED w technologii RGB Stripe. Nowy panel całkowicie eliminuje wcześniejszy problem ze słabszą czytelnością czcionek, jednocześnie oferując o 30% wyższą trwałość przed wypaleniem.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]

MSI MEG X870E ACE MAX - topowa płyta główna w sam raz dla nadchodzących chipów AMD Ryzen 9000 z pamięcią 3D V-Cache

Podczas naszego wydarzenia EHA Tech Tour 2025 w Tajpej, mieliśmy okazję jako pierwsi z Polski, zobaczyć najnowszej generacji wyświetlacz QD-OLED w monitorze od MSI. Model MPG 341CQR QD-OLED X36 wykorzystuje ekran RGB Stripe QD-OLED (5. gen QD-OLED). Nowa matryca ma kompletnie zmieniony układ subpikseli R, G, B. Są one rozmieszczone pionowo obok siebie, przy czym czerwony subpiksel jest najdłuższy, zielony jest nieco krótszy, natomiast zdecydowanie najkrótszy jest niebieski subpiksel. Technologia RGB Stripe pozwala na uzyskanie perfekcyjnie czystego obrazu, dotyczy to również czcionek. Te ostatnie dzięki wykorzystaniu 5. generacji wyświetlacza QD-OLED, nie będą już miały kolorowych obwolut, co znacząco poprawi ich klarowność. Jako że omawiany monitor już testowaliśmy, mogę z całą pewnością powiedzieć, że jakość czcionek w tym ekranie jest po prostu idealna, w żaden sposób nie odbiegająca od wyrazistości znanej z ekranów LCD.

Specyfikacja monitora MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
MatrycaRGB Stripe QD-OLED (5. generacja QD-OLED)
PodświetlenieOLED
Zakrzywienie ekranu1800R
Przekątna34"
Rozdzielczość3440 x 1440 pikseli (21:9)
Rozmiar plamki0.232 mm
Odświeżanie360 Hz
NVIDIA G-SYNCG-SYNC Compatible
AMD FreeSyncFreeSync Premium
Czas reakcji0.03 ms
Współczynnik kontrastu∞:1
Luminancja300 nitów (SDR, pełny ekran)
1300 nitów (HDR, APL 3%)
HDRHDR10, VESA DisplayHDR True Black 500
Głębia kolorów10-bit (1.07 mld odcieni barw)
Pokrycie barw100% sRGB, ~99,5% DCI-P3
Złącza cyfrowe1x DisplayPort 2.1 UHBR13.5 (1440p @360 Hz)
1x HDMI 2.1 (1440p @360 Hz)
1x USB-C (DisplayPort ALT Mode 1440p @360 Hz / Power Delivery do 98 W)
Inne złącza2x USB 3.2 typu A Gen.1
1x Audio-jack 3.5 mm
VESA100x100
InneOdporność na zarysowania: 3H w skali Mohsa
Dostęp do funkcji AI Navigator
Przełącznik KVM
Technologia PureBlack QD-OLED
Gwarancja3 lata gwarancji w ramach OLED Care 3.0
z uwzględnieniem ewentualnych wypaleń matrycy

LG Display ujawnia pierwsze szczegóły wyświetlacza RGB Stripe Tandem OLED dla monitorów 4K na 2026 rok

Ekran RGB Stripe QD-OLED jest również jaśniejszy, oferując teraz 300 nitów w trybie SDR i na pełnym ekranie oraz do 1300 nitów w trybie HDR - w tym drugim przypadku mowa oczywiście o szczytowej jasności (3% APL). RGB Stripe QD-OLED, według zapewnień producenta, ma być również wyraźnie trwalszy od wcześniejszych rozwiązań. W porównaniu do QD-OLED 3. generacji, który dostępny był w wielu monitorach w 2025 roku, RGB Stripe QD-OLED ma być o 30% bardziej odporny na ewentualne wypalenia. MSI dodaje do tego technologię PureBlack QD-OLED, której celem jest optymalizacja warstw kolorów oraz zwiększenie absorpcji światła. Dzięki temu rozwiązaniu, ekran oferuje lepszej jakości czerń w jaśniejszych pomieszczeniach (obecne ekrany QD-OLED w warunkach podwyższonej jasności, np. w ciągu dnia, charakteryzują się tym, że czerń staje się również nieco jaśniejsza). Ostatnią zmianą w technologii RGB Stripe QD-OLED jest wytrzymałość na zarysowania. Podczas gdy dotychczasowe panele cechowały się odpornością 2H w skali Mohsa, w przypadku 5. generacji QD-OLED będzie to 3H.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 oferuje również wszystko to, czym powinien charakteryzować się monitor OLED z 2026 roku. Otrzymujemy zatem 10-bitowy panel o pełnym pokryciu przestrzeni sRGB oraz 99,5% pokryciu szerokiej palety barw DCI-P3 (ekran jest fabrycznie profilowany, dzięki czemu uśredniony błąd deltaE przy korzystaniu z gamutu DCI-P3 ma być mniejszy niż 2 punkty). Korzysta z technik odświeżania NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium. Częstotliwość odświeżania to 360 Hz, co stanowi przeskok względem dotychczasowych 240 Hz dla tego typu matryc. Czas reakcji to standardowe (dla OLED) 0.03 ms GtG. Wspominaliśmy wcześniej o podwyższonej luminancji zarówno w SDR jak i HDR. W tym ostatnim wypadku, aby zminimalizować efekt działania ABL (czyli widocznego przyciemnienia ekranu wraz ze zwiększeniem ilości bieli wyświetlanej na ekranie), MSI postawiło na nowy tryb personalizacji w menu OSD - tzw. HDR Curve Customization.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]

HDR Curve Customization dotyczy trybów Cust. (True Black 500) oraz Cust. (Peak 1300 nits). W menu OSD pojawia się krzywa jasności dla trybów HDR, którą możemy dostosować pod własne preferencje. Dostosowanie jasności dzięki owej krzywej zapewnia płynne przejścia pomiędzy jasnymi oraz ciemnymi scenami w filmach oraz grach z działającym HDR, maksymalnie minimalizując nagłe wahania w luminancji. Podczas pierwszych testów i przy samodzielnym dopasowaniu poziomów jasności, widać było wyraźne zmniejszenie różnic w jasności, gdy na ekranie było np. mniej lub więcej bieli.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]

Nowy monitor MSI MPG 341CQR QD-OLED X36, pomimo zastosowania ultraszerokiego ekranu 34", wymaga mniej miejsca np. na biurku. Duża w tym zasługa kompletnie nowej podstawy. Zamiast stojaka o kształcie rozłożonej litery Y, teraz jest to znacznie mniejsza podstawa o płaskiej powierzchni oraz bardziej regularnym kształcie. Odznacza się ona o 62% zredukowaną ilością potrzebnego miejsca na biurku w porównaniu do wcześniejszego rozwiązania. Sam ekran jest oczywiście dodatkowo chroniony poprzez technologie w ramach MSI OLED Care 3.0. Nowością jest automatyczne wykrywanie aplikacji działających na ekranie i przyciemnianie ich, aby dodatkowo zapobiegać ewentualnym wypaleniom. Wszystkie wcześniejsze funkcje, w tym m.in. automatyczne przyciemnianie ekranu gdy od niego odejdziemy, przesuwanie pikseli, czyszczenie matrycy czy obniżanie jasności przy długotrwałym wyświetlaniu statycznego obrazu, są dostępne także w najnowszym modelu na 2026 rok. W ramach dodatkowej ochrony, MSI zaimplementowało rozwiązanie AI Care Sensor, gdzie algorytmy sztucznej inteligencji analizują czy użytkownik siedzi przed monitorem. Jeśli zostanie wykryty brak obecności, wówczas oprogramowanie automatycznie uruchamia funkcje związane z OLED Care. Gwarancja wynosi 3 lata i standardowo uwzględnia także ewentualne wypalenia pikseli.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]
Ułożenie subpikseli w matrycy RGB Stripe QD-OLED. Poszczególne diody są rozłożone teraz w pionie i obok siebie, ale nie mają identycznego rozmiaru: czerwony jest najdłuższy, z kolei niebieski o około połowę krótszy.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 - Monitor ultrawide z matrycą RGB Stripe QD-OLED. Nowa generacja OLED dla graczy [nc1]
Nowa podstawa redukuje o ponad 60% ilość potrzebnego miejsca na biurku. Dzięki temu monitor zajmie mniej miejsca, pomimo wykorzystania takiego samego, 34-calowego wyświetlacza.

Źródło: PurePC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Apple Studio Display 2 ma zaoferować matrycę z podświetleniem Mini LED, HDR i adaptacyjne odświeżanie ekranu już w 2026 roku

Apple Studio Display 2 ma zaoferować matrycę z podświetleniem Mini LED, HDR i adaptacyjne odświeżanie ekranu już w 2026 roku

77
Chińska firma HKC prezentuje matrycę laptopową z adaptacyjnym odświeżaniem 1-60 Hz i poborem mocy 0,13 W

Chińska firma HKC prezentuje matrycę laptopową z adaptacyjnym odświeżaniem 1-60 Hz i poborem mocy 0,13 W

24
Samsung prezentuje nowe monitory w tym Odyssey 3D, Odyssey G8 z ekranem 5K i Odyssey G8 OLED z DisplayPort 2.1 UHBR20

Samsung prezentuje nowe monitory w tym Odyssey 3D, Odyssey G8 z ekranem 5K i Odyssey G8 OLED z DisplayPort 2.1 UHBR20

57
LG ujawnia nowe monitory OLED oraz z podświetleniem Mini LED. Producent stawia na rozdzielczość 5K2K oraz ultrawide

LG ujawnia nowe monitory OLED oraz z podświetleniem Mini LED. Producent stawia na rozdzielczość 5K2K oraz ultrawide

128
LG Display ujawnia pierwsze szczegóły wyświetlacza RGB Stripe Tandem OLED dla monitorów 4K na 2026 rok

LG Display ujawnia pierwsze szczegóły wyświetlacza RGB Stripe Tandem OLED dla monitorów 4K na 2026 rok

75
Liczba komentarzy: 85

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.