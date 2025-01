MSI MAG Z790 Tomahawk WiFi - niektóre płyty główne są obarczone wadą fabryczną. Firma MSI oficjalnie odniosła się do sprawy

Od kilku miesięcy w sieci można znaleźć sporadyczne doniesienia na temat problemów technicznych z niektórymi płytami głównymi MSI. Dotyczą one przede wszystkim modelu MAG Z790 Tomahawk WiFi. Oczywiście w przypadku każdego producenta zdarzają się wadliwe egzemplarze, jednak okazuje się, że w tym przypadku problem jest nieco poważniejszy. Firma MSI postanowiła odnieść się do tej kwestii w opublikowanym właśnie oświadczeniu.

MSI wykryło wady konstrukcyjne w mocowaniu radiatora na płytach głównych z MAG Z790 Tomahawk WiFi. Może to powodować pękanie modułu PCH, co skutkuje tym, że nowo zakupiony sprzęt nie chce się uruchomić.

Problemy, na które natknęła się pewna grupa użytkowników nowych płyt głównych MSI powodują, że sprzęt nie chce się włączyć lub przejść testu POST (Power On Self-Test), wykonywanego tuż po jego uruchomieniu. Przyczyn tego typu awarii może być wiele, jednak właścicielowi kanału YouTube Joshi Repair i kilku innym użytkownikom udało się je zdiagnozować. Okazuje się, że przyczyną są pęknięcia na module PCH (Platform Controller Hub) płyt głównych, które nie wynikają z zaniedbań użytkowników, a wad produkcyjnych. Swoje odkrycie użytkownik przedstawił w materiale wideo. Początkowo wydawało się, że PCH ma jedynie zarysowania, jednak po bliższej analizie okazało się, że są to pęknięcia.

Do sprawy odniosła się firma MSI. Jak możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu, tajwańskie przedsiębiorstwo wykryło wady konstrukcyjne w niewielkiej liczbie płyt głównych MAG Z790 Tomahawk WiFi. Dotyczą one niedziałającego lub nieodpowiednio działającego PCH, co skutkuje tym, że nawet nowo zakupiony sprzęt nie chce się uruchomić. Przyczyną jest niewłaściwy projekt radiatora (a konkretnie jego mocowanie) i już wdrożono działania, które mają na celu zapobiec wystąpieniu podobnych problemów w przyszłości. Jednocześnie MSI zadeklarowało, że bezpłatnie wymieni płyty główne wszystkich użytkowników, którzy zostali w wyniku tej sytuacji poszkodowani. Należy w tym celu skontaktować się z lokalnym oddziałem tajwańskiej firmy.

Działania te należy w ostatecznym rozrachunku ocenić dobrze. Nie można jednak zapominać o tym, że pierwsze doniesienia dotyczące niedziałających nowych płyt głównych Z790 pojawiły się przynajmniej dziewięć miesięcy temu. Oficjalne oświadczenie MSI dotyczy tylko jednego modelu i trudno oszacować dokładną skalę występowania problemu. Najważniejsze jednak, że został on zdiagnozowany i wprowadzono odpowiednie poprawki w procesie produkcyjnym. Poszkodowanym użytkownikom pozostaje zareklamowanie niedziałających płyt. Warto też zawsze pamiętać o tym, że w Unii Europejskiej przez 14 dni możliwy jest zwrot towarów zakupionych przez Internet bez podania przyczyny. W ten sposób można uniknąć procedury reklamacyjnej, która zajmuje zwykle nieco czasu.

Źródło: Tom's Hardware