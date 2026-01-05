Motorola Signature - to będzie arcyciekawy flagowiec ze Snapdragonem 8 Gen 5 i aparatem Sony LYT-828

Motorola edge 70 to jeden z najcieńszych modeli na rynku, ale raczej nie powiemy, że to najlepszy smartfon tego producenta wydany w ostatnich latach. Pomijając już absurdalnie wysoką cenę premierową, dla wielu użytkowników nie do zaakceptowania jest fakt, że na jego pokładzie zabrakło teleobiektywu, zaś ogólna specyfikacja jest taka sobie. Motorola zamierza jednak szybko zmazać plamę po ostatnim edge'u i szykuje się już do pokazu swojego nowego smartfona.

Możliwe, że smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany już jutro. Oby tylko producent nie przesadził z ceną...

Wygląda na to, że linia edge odejdzie już w zapomnienie, bowiem - jak wynika z dostępnych materiałów - nadchodzący smartfon ma nosić proste, nieco zaskakujące oznaczenie Signature. Choć nic nie wskazuje na rewolucję w designie, urządzenie ma szansę zainteresować wielu wymagających użytkowników szukających stylowego modelu. Motorola Signature ma opierać się na chipie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, który co prawda nie jest tak wydajny jak wariant z dopiskiem Elite, ale - co pokazał choćby nasz test OnePlusa 15R - i tak okazuje się dostatecznie mocny i energooszczędny jak na tę półkę. Procesor ma współpracować z 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X i 256 / 512 GB / 1 TB pamięci UFS 4.1. Ekran ma być z kolei 6,8-calowy. Będzie to panel AMOLED 165 Hz (LTPO) o rozdzielczości 2780 x 1264 px, który pokryty będzie szkłem Gorilla Glass Victus 2. Pod powierzchnią ma się znaleźć ultrasoniczny czytnik linii papilarnych.

Smartfon zapowiada się bardzo ciekawie również pod względem aparatów. Szczególnie dobrze prezentuje się tylna jednostka główna, bowiem mowa o sensorze Sony LYT-828 o rozmiarze 1/1.28 cala i przysłonie f/1.6 (ten sam aparat trafił na pokład vivo X300 Pro i OPPO Find X9 Pro). Wspierana ona będzie przez teleobiektyw peryskopowy LYT-600 z zoomem optycznym x3.0 i aparat ultraszerokokątny z funkcją makro. Na przód trafi natomiast kamerka 50 MP LYT-500. Rozczarowywać może tylko nieco bateria, bowiem ma ona mieć pojemność 5200 mAh - w dobie ogromnych, węglowo-krzemowych ogniw taka wartość nie robi na nas żadnego wrażenia. Poza tym można liczyć na obsługę ładowania przewodowego 90 W, bezprzewodowego 50 W, obudowę z certyfikatami IP68+IP69 i MIL-STD 810H, głośniki stereo (Sound by Bose), port USB-C 3.2 czy system Android 16 z - uwaga! - aż 7-letnim wsparciem. Wymiary urządzenia to 162,1 x 76,4 x 6,99 mm, całość ma ważyć 186 g. Możliwe, smartfon zostanie oficjalnie zaprezentowany już jutro. Oby tylko producent nie przesadził z ceną...

