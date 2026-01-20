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Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półki

Piotr Piwowarczyk | 20-01-2026 14:00 |

Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półkiPo premierze mało opłacalnej Motoroli edge 70 wielu mogło zwątpić w potencjał nadchodzącej oferty tego producenta, ale wygląda na to, że niesłusznie. Do sprzedaży trafił już arcyciekawy flagowy model z nietypowym oznaczeniem signature, a tymczasem w sieci pojawiają się doniesienia o kolejnych urządzeniach. Najnowszy przeciek dotyczy edge'a 70 fusion. Wygląda na to, że ten smartfon zainteresuje szczególnie te osoby, które nie lubią zbyt często sięgać po ładowarkę.

Ogniwo tego smartfona ma cechować się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półki [1]

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Jak poinformował niezawodny Evan Blass (@evleaks), Motorola edge 70 fusion zostanie wyposażona w układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ten sam, który trafił np. do zeszłorocznych Nothing Phone'ów (3a). Można więc liczyć na postęp wydajności w stosunku do poprzednika z układem Dimensity 7300. Urządzenie ma dostać czterostronnie zakrzywiony 6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz osiągający jasność do 5200 nitów. Nie jest jasna specyfikacja aparatów - na ten moment musi nam wystarczyć informacja o 50-megapikselowej jednostce głównej Sony LYTIA i 32-megapikselowej kamerce do selfie i wideorozmów.

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Najciekawiej jednak prezentuje się bateria. Ogniwo ma odznaczać się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, taki akumulator powinno dać się dosyć szybko naładować za pomocą technologii ładowania 68 W. Poza tym spodziewamy się obudowy z certyfikatami MIL-STD-810H, IP68 i IP69, 8 lub 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej (oby UFS 3.1!) i trzech lat wsparcia OS. Liczymy, że Motorola edge 70 fusion zostanie zaprezentowana w najbliższych tygodniach. Przy rozsądnej cenie to może być hit średniej półki.

Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półki [2]

Źródło: @evleaks, GSMarena
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