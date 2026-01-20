Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półki
Po premierze mało opłacalnej Motoroli edge 70 wielu mogło zwątpić w potencjał nadchodzącej oferty tego producenta, ale wygląda na to, że niesłusznie. Do sprzedaży trafił już arcyciekawy flagowy model z nietypowym oznaczeniem signature, a tymczasem w sieci pojawiają się doniesienia o kolejnych urządzeniach. Najnowszy przeciek dotyczy edge'a 70 fusion. Wygląda na to, że ten smartfon zainteresuje szczególnie te osoby, które nie lubią zbyt często sięgać po ładowarkę.
Ogniwo tego smartfona ma cechować się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.
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Jak poinformował niezawodny Evan Blass (@evleaks), Motorola edge 70 fusion zostanie wyposażona w układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ten sam, który trafił np. do zeszłorocznych Nothing Phone'ów (3a). Można więc liczyć na postęp wydajności w stosunku do poprzednika z układem Dimensity 7300. Urządzenie ma dostać czterostronnie zakrzywiony 6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz osiągający jasność do 5200 nitów. Nie jest jasna specyfikacja aparatów - na ten moment musi nam wystarczyć informacja o 50-megapikselowej jednostce głównej Sony LYTIA i 32-megapikselowej kamerce do selfie i wideorozmów.
Motorola edge 70 Fusion - "Avenger"— Evan Blass (@evleaks) January 20, 2026
SoC: SD 7s Gen 3
Display: 6.78" 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+
Screen: Corning Gorilla Glass 7i
RAM: 8/12GB
Storage: 256GB
Main cam: 50MP LYTIA
Front cam: 32MP
Battery: 7000mAh
Charging: 68W
Design: Quad-curved front, nylon &…
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Najciekawiej jednak prezentuje się bateria. Ogniwo ma odznaczać się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, taki akumulator powinno dać się dosyć szybko naładować za pomocą technologii ładowania 68 W. Poza tym spodziewamy się obudowy z certyfikatami MIL-STD-810H, IP68 i IP69, 8 lub 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej (oby UFS 3.1!) i trzech lat wsparcia OS. Liczymy, że Motorola edge 70 fusion zostanie zaprezentowana w najbliższych tygodniach. Przy rozsądnej cenie to może być hit średniej półki.