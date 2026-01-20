Motorola edge 70 fusion otrzyma ogromną baterię. Ten smartfon może okazać się królem średniej półki

Po premierze mało opłacalnej Motoroli edge 70 wielu mogło zwątpić w potencjał nadchodzącej oferty tego producenta, ale wygląda na to, że niesłusznie. Do sprzedaży trafił już arcyciekawy flagowy model z nietypowym oznaczeniem signature, a tymczasem w sieci pojawiają się doniesienia o kolejnych urządzeniach. Najnowszy przeciek dotyczy edge'a 70 fusion. Wygląda na to, że ten smartfon zainteresuje szczególnie te osoby, które nie lubią zbyt często sięgać po ładowarkę.

Ogniwo tego smartfona ma cechować się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu.

Jak poinformował niezawodny Evan Blass (@evleaks), Motorola edge 70 fusion zostanie wyposażona w układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, ten sam, który trafił np. do zeszłorocznych Nothing Phone'ów (3a). Można więc liczyć na postęp wydajności w stosunku do poprzednika z układem Dimensity 7300. Urządzenie ma dostać czterostronnie zakrzywiony 6,78-calowy ekran AMOLED 144 Hz osiągający jasność do 5200 nitów. Nie jest jasna specyfikacja aparatów - na ten moment musi nam wystarczyć informacja o 50-megapikselowej jednostce głównej Sony LYTIA i 32-megapikselowej kamerce do selfie i wideorozmów.

Motorola edge 70 Fusion - "Avenger"



SoC: SD 7s Gen 3

Display: 6.78" 1.5K AMOLED; 5200 nits; 144Hz; HDR10+

Screen: Corning Gorilla Glass 7i

RAM: 8/12GB

Storage: 256GB

Main cam: 50MP LYTIA

Front cam: 32MP

Battery: 7000mAh

Charging: 68W

Design: Quad-curved front, nylon &… — Evan Blass (@evleaks) January 20, 2026

Najciekawiej jednak prezentuje się bateria. Ogniwo ma odznaczać się pojemnością aż 7000 mAh. Taka wartość powinna z miejsca przełożyć się na bardzo długi czas pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, taki akumulator powinno dać się dosyć szybko naładować za pomocą technologii ładowania 68 W. Poza tym spodziewamy się obudowy z certyfikatami MIL-STD-810H, IP68 i IP69, 8 lub 12 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej (oby UFS 3.1!) i trzech lat wsparcia OS. Liczymy, że Motorola edge 70 fusion zostanie zaprezentowana w najbliższych tygodniach. Przy rozsądnej cenie to może być hit średniej półki.

Źródło: @evleaks, GSMarena