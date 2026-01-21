AOC Q24B36X i AOC Q27B36X - nowe monitory QHD, które mają matryce IPS o wysokim odświeżaniu i wspierają tryb HDR

Do oferty tajwańskiej tajwańskiej firmy AOC trafiły dwa nowe monitory. Oba można zaliczyć do grona średnio-budżetowych, gdyż w pewnych aspektach wypadają całkiem dobrze, ale w innych już niekoniecznie. Do wyboru mamy dwa rozmiary, z których każdy model wyróżnia się rozdzielczością QHD, wysokim odświeżaniem, całkiem niskim czasem reakcji i trybem HDR. Wśród minusów można z kolei wymienić niezbyt funkcjonalną podstawę, 8-bitowe panele, czy też brak głośników.

Nieco tańsze propozycje monitorów od AOC pojawiły się w polskim sklepie x-kom. Dwie nowości oferują rozdzielczość 1440p, wysokie odświeżanie, a także obsługę trybu HDR. Nie można mieć tu jednak zbyt wysokich wymagań.



fot. Qingbao Meng/Unsplash

Nowości od AOC co prawda pojawiły się we wspomnianym sklepie x-kom, ale w trakcie pisania tego materiału nie są jeszcze dostępne do kupienia - choć znamy oficjalne ceny. Oba modele, czyli tytułowe AOC Q24B36X i AOC Q27B36X, pod wieloma względami są dość podstawowymi wariantami, które mają kilka braków. Analogicznie mamy do czynienia z prawie 24- i 27-calową konstrukcją. Każda z nich wykorzystuje panel IPS z podświetleniem WLED, z kolei rozdzielczość wynosi napomknięte 2560 x 1440 pikseli. Odświeżanie to aż 144 herce, choć dzisiaj ta wartość nie robi już tak dużego wrażenia. Matryce mogą liczyć na powłokę antyodblaskową, a ponadto monitory zapewnią zredukowaną emisję niebieskiego światła i zmniejszone migotanie. Można będzie także skorzystać z technologii synchronizacji obrazu Adaptive Sync i trybu HDR. Jasność w większym modelu jest po prostu przyzwoita - w mniejszym zapewne tak samo, ale w tym przypadku nie podano tej informacji na stronie producenta, ani w sklepie x-kom.

AOC Q24B36X AOC Q27B36X Matryca IPS Powłoka antyodblaskowa (AG) Tak Twardość ekranu 6H Podświetlenie WLED Przekątna 23,8" (60,5 cm) 27" (68,6 cm) Wielkość plamki 0,2058 mm 0,2331 mm Proporcje 16:9 Rozdzielczość 2560 x 1440 px 2560 x 1440 px Zagęszczenie pikseli 123,41 PPI 108,79 PPI Odświeżanie 144 Hz Adaptive Sync Tak Czas reakcji 0,5 ms MPRT, 4 ms GTG Współczynnik kontrastu statycznego 1300:1 1500:1 Współczynnik kontrastu dynamicznego 20 000 000:1 Luminancja Brak oficjalnych informacji 300 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 8-bitowa (16,7 mln odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw Brak oficjalnych informacji 118,5% sRGB

92,1% DCI-P3

87,7% Adobe RGB Złącza cyfrowe 1 x HDMI 2.0

1 x DisplayPort 1.4 HDCP HDCP 1.4/2.2 Brak oficjalnych informacji Inne złącza 1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki Nie VESA 100x100 Pochylenie Od -5 do 21 stopni Obrócenie ekranu Nie Zmiana wysokość Pivot Pobór mocy Typowo: 14 (x-kom) lub 23 W (AOC) Typowo: 21 W Masa z podstawą 2,5 kg 3,14 kg Masa bez podstawy 2,23 kg 2,86 kg Wymiary z podstawą 542,4 x 417,1 x 197,9 mm 616 x 447,4 x 205,6 mm Wymiary bez podstawy 542,4 x 317,8 x 34,8 mm 616 x 358,8 x 36,2 mm Dodatkowe informacje Low Blue Light, Flicker Free, Blokada Kensingtona Gwarancja 3 lata W zestawie Przewód zasilający i HDMI (1,5 m), zasilacz Ceny 579 zł (x-kom) 669 zł (x-kom)

Większy brat oferuje przy tym bardzo dobre pokrycie przestrzeni barw sRGB, ale odwzorowanie DCI-P3 i Adobe RGB jest już niepełne - ponownie w tańszym modelu powinno być podobnie. Do dyspozycji otrzymujemy tylko jeden port HDMI i jedno złącze DisplayPort, choć na pokładzie nie zabrakło gniazda słuchawkowego - ale głośników już tak. Monitor będziemy mogli powiesić na ścianie lub ramieniu dzięki ramce VESA w popularnym rozmiarze, aczkolwiek sama podstawa oprócz pochylenia ekranu nie umożliwi ani jego obrotu, ani też zmiany wysokości. Tak naprawdę już po samym wyglądzie monitorów można zauważyć, że nie są to najbardziej funkcjonalne modele na rynku. Pewną formą rekompensaty braków mogą być natomiast ceny, aczkolwiek i tak warto się zastanowić, czy nie lepiej skierować się w stronę innych monitorów - nawet, a może szczególnie tych używanych. Jeśli jakiś model przypadł nam do gustu, to oba powinny być dostępne do kupienia lada moment.

Źródło: WCCFTech, AOC, x-kom