AOC Q24B36X i AOC Q27B36X - nowe monitory QHD, które mają matryce IPS o wysokim odświeżaniu i wspierają tryb HDR
Do oferty tajwańskiej tajwańskiej firmy AOC trafiły dwa nowe monitory. Oba można zaliczyć do grona średnio-budżetowych, gdyż w pewnych aspektach wypadają całkiem dobrze, ale w innych już niekoniecznie. Do wyboru mamy dwa rozmiary, z których każdy model wyróżnia się rozdzielczością QHD, wysokim odświeżaniem, całkiem niskim czasem reakcji i trybem HDR. Wśród minusów można z kolei wymienić niezbyt funkcjonalną podstawę, 8-bitowe panele, czy też brak głośników.
Nieco tańsze propozycje monitorów od AOC pojawiły się w polskim sklepie x-kom. Dwie nowości oferują rozdzielczość 1440p, wysokie odświeżanie, a także obsługę trybu HDR. Nie można mieć tu jednak zbyt wysokich wymagań.
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Nowości od AOC co prawda pojawiły się we wspomnianym sklepie x-kom, ale w trakcie pisania tego materiału nie są jeszcze dostępne do kupienia - choć znamy oficjalne ceny. Oba modele, czyli tytułowe AOC Q24B36X i AOC Q27B36X, pod wieloma względami są dość podstawowymi wariantami, które mają kilka braków. Analogicznie mamy do czynienia z prawie 24- i 27-calową konstrukcją. Każda z nich wykorzystuje panel IPS z podświetleniem WLED, z kolei rozdzielczość wynosi napomknięte 2560 x 1440 pikseli. Odświeżanie to aż 144 herce, choć dzisiaj ta wartość nie robi już tak dużego wrażenia. Matryce mogą liczyć na powłokę antyodblaskową, a ponadto monitory zapewnią zredukowaną emisję niebieskiego światła i zmniejszone migotanie. Można będzie także skorzystać z technologii synchronizacji obrazu Adaptive Sync i trybu HDR. Jasność w większym modelu jest po prostu przyzwoita - w mniejszym zapewne tak samo, ale w tym przypadku nie podano tej informacji na stronie producenta, ani w sklepie x-kom.
|AOC Q24B36X
|AOC Q27B36X
|Matryca
|IPS
|Powłoka antyodblaskowa (AG)
|Tak
|Twardość ekranu
|6H
|Podświetlenie
|WLED
|Przekątna
|23,8" (60,5 cm)
|27" (68,6 cm)
|Wielkość plamki
|0,2058 mm
|0,2331 mm
|Proporcje
|16:9
|Rozdzielczość
|2560 x 1440 px
|2560 x 1440 px
|Zagęszczenie pikseli
|123,41 PPI
|108,79 PPI
|Odświeżanie
|144 Hz
|Adaptive Sync
|Tak
|Czas reakcji
|0,5 ms MPRT, 4 ms GTG
|Współczynnik kontrastu statycznego
|1300:1
|1500:1
|Współczynnik kontrastu dynamicznego
|20 000 000:1
|Luminancja
|Brak oficjalnych informacji
|300 nitów
|HDR
|HDR10
|Głębia kolorów
|8-bitowa (16,7 mln odcieni barw)
|Pokrycie przestrzeni barw
|Brak oficjalnych informacji
|118,5% sRGB
92,1% DCI-P3
87,7% Adobe RGB
|Złącza cyfrowe
|1 x HDMI 2.0
1 x DisplayPort 1.4
|HDCP
|HDCP 1.4/2.2
|Brak oficjalnych informacji
|Inne złącza
|1 x Audio-Jack 3,5 mm
|Głośniki
|Nie
|VESA
|100x100
|Pochylenie
|Od -5 do 21 stopni
|Obrócenie ekranu
|Nie
|Zmiana wysokość
|Pivot
|Pobór mocy
|Typowo: 14 (x-kom) lub 23 W (AOC)
|Typowo: 21 W
|Masa z podstawą
|2,5 kg
|3,14 kg
|Masa bez podstawy
|2,23 kg
|2,86 kg
|Wymiary z podstawą
|542,4 x 417,1 x 197,9 mm
|616 x 447,4 x 205,6 mm
|Wymiary bez podstawy
|542,4 x 317,8 x 34,8 mm
|616 x 358,8 x 36,2 mm
|Dodatkowe informacje
|Low Blue Light, Flicker Free, Blokada Kensingtona
|Gwarancja
|3 lata
|W zestawie
|Przewód zasilający i HDMI (1,5 m), zasilacz
|Ceny
|579 zł (x-kom)
|669 zł (x-kom)
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Większy brat oferuje przy tym bardzo dobre pokrycie przestrzeni barw sRGB, ale odwzorowanie DCI-P3 i Adobe RGB jest już niepełne - ponownie w tańszym modelu powinno być podobnie. Do dyspozycji otrzymujemy tylko jeden port HDMI i jedno złącze DisplayPort, choć na pokładzie nie zabrakło gniazda słuchawkowego - ale głośników już tak. Monitor będziemy mogli powiesić na ścianie lub ramieniu dzięki ramce VESA w popularnym rozmiarze, aczkolwiek sama podstawa oprócz pochylenia ekranu nie umożliwi ani jego obrotu, ani też zmiany wysokości. Tak naprawdę już po samym wyglądzie monitorów można zauważyć, że nie są to najbardziej funkcjonalne modele na rynku. Pewną formą rekompensaty braków mogą być natomiast ceny, aczkolwiek i tak warto się zastanowić, czy nie lepiej skierować się w stronę innych monitorów - nawet, a może szczególnie tych używanych. Jeśli jakiś model przypadł nam do gustu, to oba powinny być dostępne do kupienia lada moment.