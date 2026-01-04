Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Prawo i gospodarka

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne

Maciej Lewczuk | 04-01-2026 16:00 |

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjneMinisterstwo Cyfryzacji przedstawiło szczegółowy plan działań na lata 2026-2027, który może realnie zmienić pozycję Polski na cyfrowej mapie Europy. Dokument kreśli wizję państwa inwestującego w infrastrukturę AI na niespotykaną dotąd skalę, wdrażającego europejskie standardy cyberbezpieczeństwa i budującego własną suwerenność technologiczną. Od fabryk sztucznej inteligencji przez polski model językowy, aż po piaskownice regulacyjne dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada budowę dwóch fabryk sztucznej inteligencji w Poznaniu i Krakowie, uruchomienie pierwszej w Polsce piaskownicy regulacyjnej AI do sierpnia 2026 oraz implementację dyrektywy NIS2 z rekordowymi nakładami na cyberbezpieczeństwo.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne [1]

Koniec awizo i papierowych pism. Od stycznia urzędy przechodzą na e-Doręczenia, które miały ruszyć już w 2021 roku

Najważniejszym filarem strategii Ministerstwa Cyfryzacji jest rozwój krajowej infrastruktury sztucznej inteligencji. Resort zapowiada budowę dwóch fabryk AI, jednej w Poznaniu (PIAST AI Factory) i drugiej w Krakowie (Gaia AI Factory). Ta druga, realizowana przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET z AGH, otrzyma 70 mln euro dofinansowania z unijnego programu EuroHPC. Superkomputer Gaia AI ma osiągnąć moc obliczeniową kilkukrotnie większą od najszybszego obecnie w Polsce Heliosa. Obydwie fabryki zapewnią dostęp do superkomputerów, centrów danych i szkoleń nie tylko zespołom badawczym, ale również firmom technologicznym i administracji publicznej. To bezpośrednia odpowiedź na potrzebę budowy cyfrowej suwerenności. Polski nie stać na uzależnienie od zagranicznej infrastruktury obliczeniowej, zwłaszcza w kontekście geopolitycznych napięć. Równolegle rozwijany będzie PLLuM (Polish Large Language Model), pierwszy otwarty polski model językowy AI, dostosowany do specyfiki języka polskiego, prawa i kultury. Do końca 2026 roku mają też powstać trzy istotne dokumenty strategiczne: polityka AI, polityka półprzewodników i założenia do polityki technologii kwantowych.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne [2]

Ministerstwo Cyfryzacji gotowe do wprowadzenia podatku cyfrowego. Projekt ustawy ma być gotowy w styczniu 2026

Resort nie poprzestaje jednak na infrastrukturze sprzętowej. Do 2 sierpnia 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi pierwszą w Polsce piaskownicę regulacyjną AI. Chodzi kontrolowane środowisko, w którym przedsiębiorcy będą mogli testować rozwiązania wykorzystujące sztuczna inteligencję bez ryzyka naruszenia przepisów. To realizacja zobowiązań wobec UE wynikających z AI Act, unijnego rozporządzenia o systemach sztucznej inteligencji, które resort będzie implementował do polskiego prawa. Równolegle powstaną piaskownice technologiczne dla samorządów i administracji publicznej. Portal ai.gov.pl będzie centralnym punktem wejścia do ekosystemu AI w Polsce, łącząc piaskownice, infrastrukturę obliczeniową fabryk i gotowe rozwiązania jak PLLuM. Inne kraje UE wciąż borykają się z brakiem jasnych ram regulacyjnych dla AI, a Polska ma szansę wyprzedzić ich o miesiące, a może i lata.

Ministerstwo Cyfryzacji rozstrzyga gigantyczny przetarg na 735 tys. laptopów i tabletów dla szkół za 1,73 mld zł

Cyberbezpieczeństwo to drugi strategiczny priorytet, szczególnie istotny w kontekście położenia geopolitycznego Polski i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ministerstwo zapowiada rekordowe nakłady na budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz implementację dyrektywy NIS2, która wprowadzi obowiązek wdrożenia określonych środków cyberbezpieczeństwa nie tylko w organizacjach kluczowych i ważnych, ale także w ich łańcuchach dostaw. To ogromna zmiana. Wiele polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP, po raz pierwszy będzie musiało sprostać wymaganiom unijnych standardów cyfrowej ochrony. Rozwijane będzie także Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK oraz portal cyber.gov.pl, gdzie obywatele mogą zgłaszać incydenty i zdobywać wiedzę o zagrożeniach. Dla użytkowników oznacza to lepszą ochronę danych osobowych i ważnych systemów. Dla firm natomiast wiąże się to z nowymi obowiązkami związanymi z przepisami i możliwymi kosztami audytów.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne [3]

Nowa funkcja w mObywatel zmieni kontakt z urzędem. Od 31 grudnia AI załatwi za Ciebie sprawy, których nigdy nie rozumiałeś

Trzecim obszarem działań jest transformacja e-usług publicznych. Od 31 grudnia 2025 roku aplikacja mObywatel zyskała wirtualnego asystenta AI, a w 2026 roku ma zostać wzbogacona o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zgodny z rozporządzeniem eIDAS 2.0. To narzędzie pozwoli potwierdzać tożsamość w całej Unii Europejskiej, eliminując potrzebę posiadania fizycznych dokumentów przy załatwianiu spraw urzędowych za granicą. Od stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się podstawowym kanałem komunikacji między sektorem publicznym a niepublicznym, a system EZD RP ma być upowszechniony w urzędach. Resort dokończy również budowę platformy GovTech, która ma być mostem między administracją a startupami, biznesem i środowiskiem akademickim. Jest to inicjatywa przypominająca estońskie podejście do współpracy publiczno-prywatnej w sektorze technologicznym.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne [4]

Portal Cyber.gov.pl integruje usługi cyberbezpieczeństwa NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. To może uratować Twoją firmę

Na edukację cyfrową resort przeznacza równie ambitne środki. W 2026 roku szkoły otrzymają 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego oraz 16 tys. laboratoriów AI i STEM ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kontynuowane będą programy takie jak "Włącz szacunek. Wyłącz hejt" (walka z cyberprzemocą) oraz "Cyfrowe Mosty" Centralnego Ośrodka Informatyki, przeznaczony dla rodziców i nauczycieli. Ministerstwo zapowiada też cykl szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczących bezpiecznego wykorzystania AI i kampanie społeczne przeciwko dezinformacji. Wreszcie, w obszarze telekomunikacji resort będzie wdrażał unijny Gigabit Infrastructure Act (tzw. megaustawę), który ma przyspieszyć inwestycje w sieci szerokopasmowe i zlikwidować białe plamy internetu w Polsce.

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne [5]

Portal Cyber.gov.pl integruje usługi cyberbezpieczeństwa NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. To może uratować Twoją firmę

Strategia Ministerstwa Cyfryzacji na lata 2026-2027 to najbardziej kompleksowy plan cyfryzacji państwa od lat. Jeśli resort zrealizuje choćby większość tych inicjatyw, Polska ma szansę stać się jednym z liderów cyfrowej transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy jednak aparat administracyjny i budżet państwa udźwigną tak ambitne cele, i czy przedsiębiorcy oraz samorządy będą gotowe na szybkie tempo zmian legislacyjnych? Odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Gov.pl
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Satelity zdemaskują ukryte fabryki AI. Badacze Epoch ujawniają, gdzie Google i Meta budują potężne centra danych

Satelity zdemaskują ukryte fabryki AI. Badacze Epoch ujawniają, gdzie Google i Meta budują potężne centra danych

38
Technologia 2 nm wchodzi w fazę masowej produkcji. TSMC dominuje, ale Samsung nie odpuszcza

Technologia 2 nm wchodzi w fazę masowej produkcji. TSMC dominuje, ale Samsung nie odpuszcza

9
Koniec awizo i papierowych pism. Od stycznia urzędy przechodzą na e-Doręczenia, które miały ruszyć już w 2021 roku

Koniec awizo i papierowych pism. Od stycznia urzędy przechodzą na e-Doręczenia, które miały ruszyć już w 2021 roku

56
Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci

Disney łamał prawo przez 5 lat i doskonale o tym wiedział. Teraz zapłaci miliony za śledzenie Twoich dzieci

49
Meta przejmuje Manus za ponad 2 mld dolarów. Singapurski startup z chińskimi korzeniami wzmocni strategię AI Zuckerberga

Meta przejmuje Manus za ponad 2 mld dolarów. Singapurski startup z chińskimi korzeniami wzmocni strategię AI Zuckerberga

10
Liczba komentarzy: 6

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.