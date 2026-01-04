Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza strategię na lata 2026-2027. Dwie fabryki AI, implementacja NIS2 i piaskownice regulacyjne

Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło szczegółowy plan działań na lata 2026-2027, który może realnie zmienić pozycję Polski na cyfrowej mapie Europy. Dokument kreśli wizję państwa inwestującego w infrastrukturę AI na niespotykaną dotąd skalę, wdrażającego europejskie standardy cyberbezpieczeństwa i budującego własną suwerenność technologiczną. Od fabryk sztucznej inteligencji przez polski model językowy, aż po piaskownice regulacyjne dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada budowę dwóch fabryk sztucznej inteligencji w Poznaniu i Krakowie, uruchomienie pierwszej w Polsce piaskownicy regulacyjnej AI do sierpnia 2026 oraz implementację dyrektywy NIS2 z rekordowymi nakładami na cyberbezpieczeństwo.

Najważniejszym filarem strategii Ministerstwa Cyfryzacji jest rozwój krajowej infrastruktury sztucznej inteligencji. Resort zapowiada budowę dwóch fabryk AI, jednej w Poznaniu (PIAST AI Factory) i drugiej w Krakowie (Gaia AI Factory). Ta druga, realizowana przez Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET z AGH, otrzyma 70 mln euro dofinansowania z unijnego programu EuroHPC. Superkomputer Gaia AI ma osiągnąć moc obliczeniową kilkukrotnie większą od najszybszego obecnie w Polsce Heliosa. Obydwie fabryki zapewnią dostęp do superkomputerów, centrów danych i szkoleń nie tylko zespołom badawczym, ale również firmom technologicznym i administracji publicznej. To bezpośrednia odpowiedź na potrzebę budowy cyfrowej suwerenności. Polski nie stać na uzależnienie od zagranicznej infrastruktury obliczeniowej, zwłaszcza w kontekście geopolitycznych napięć. Równolegle rozwijany będzie PLLuM (Polish Large Language Model), pierwszy otwarty polski model językowy AI, dostosowany do specyfiki języka polskiego, prawa i kultury. Do końca 2026 roku mają też powstać trzy istotne dokumenty strategiczne: polityka AI, polityka półprzewodników i założenia do polityki technologii kwantowych.

Resort nie poprzestaje jednak na infrastrukturze sprzętowej. Do 2 sierpnia 2026 roku Ministerstwo Cyfryzacji uruchomi pierwszą w Polsce piaskownicę regulacyjną AI. Chodzi kontrolowane środowisko, w którym przedsiębiorcy będą mogli testować rozwiązania wykorzystujące sztuczna inteligencję bez ryzyka naruszenia przepisów. To realizacja zobowiązań wobec UE wynikających z AI Act, unijnego rozporządzenia o systemach sztucznej inteligencji, które resort będzie implementował do polskiego prawa. Równolegle powstaną piaskownice technologiczne dla samorządów i administracji publicznej. Portal ai.gov.pl będzie centralnym punktem wejścia do ekosystemu AI w Polsce, łącząc piaskownice, infrastrukturę obliczeniową fabryk i gotowe rozwiązania jak PLLuM. Inne kraje UE wciąż borykają się z brakiem jasnych ram regulacyjnych dla AI, a Polska ma szansę wyprzedzić ich o miesiące, a może i lata.

Cyberbezpieczeństwo to drugi strategiczny priorytet, szczególnie istotny w kontekście położenia geopolitycznego Polski i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ministerstwo zapowiada rekordowe nakłady na budowę krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz implementację dyrektywy NIS2, która wprowadzi obowiązek wdrożenia określonych środków cyberbezpieczeństwa nie tylko w organizacjach kluczowych i ważnych, ale także w ich łańcuchach dostaw. To ogromna zmiana. Wiele polskich firm, zwłaszcza z sektora MŚP, po raz pierwszy będzie musiało sprostać wymaganiom unijnych standardów cyfrowej ochrony. Rozwijane będzie także Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK oraz portal cyber.gov.pl, gdzie obywatele mogą zgłaszać incydenty i zdobywać wiedzę o zagrożeniach. Dla użytkowników oznacza to lepszą ochronę danych osobowych i ważnych systemów. Dla firm natomiast wiąże się to z nowymi obowiązkami związanymi z przepisami i możliwymi kosztami audytów.

Trzecim obszarem działań jest transformacja e-usług publicznych. Od 31 grudnia 2025 roku aplikacja mObywatel zyskała wirtualnego asystenta AI, a w 2026 roku ma zostać wzbogacona o Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej zgodny z rozporządzeniem eIDAS 2.0. To narzędzie pozwoli potwierdzać tożsamość w całej Unii Europejskiej, eliminując potrzebę posiadania fizycznych dokumentów przy załatwianiu spraw urzędowych za granicą. Od stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się podstawowym kanałem komunikacji między sektorem publicznym a niepublicznym, a system EZD RP ma być upowszechniony w urzędach. Resort dokończy również budowę platformy GovTech, która ma być mostem między administracją a startupami, biznesem i środowiskiem akademickim. Jest to inicjatywa przypominająca estońskie podejście do współpracy publiczno-prywatnej w sektorze technologicznym.

Na edukację cyfrową resort przeznacza równie ambitne środki. W 2026 roku szkoły otrzymają 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego oraz 16 tys. laboratoriów AI i STEM ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Kontynuowane będą programy takie jak "Włącz szacunek. Wyłącz hejt" (walka z cyberprzemocą) oraz "Cyfrowe Mosty" Centralnego Ośrodka Informatyki, przeznaczony dla rodziców i nauczycieli. Ministerstwo zapowiada też cykl szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczących bezpiecznego wykorzystania AI i kampanie społeczne przeciwko dezinformacji. Wreszcie, w obszarze telekomunikacji resort będzie wdrażał unijny Gigabit Infrastructure Act (tzw. megaustawę), który ma przyspieszyć inwestycje w sieci szerokopasmowe i zlikwidować białe plamy internetu w Polsce.

Strategia Ministerstwa Cyfryzacji na lata 2026-2027 to najbardziej kompleksowy plan cyfryzacji państwa od lat. Jeśli resort zrealizuje choćby większość tych inicjatyw, Polska ma szansę stać się jednym z liderów cyfrowej transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy jednak aparat administracyjny i budżet państwa udźwigną tak ambitne cele, i czy przedsiębiorcy oraz samorządy będą gotowe na szybkie tempo zmian legislacyjnych? Odpowiedź poznamy w ciągu najbliższych dwóch lat.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji, Gov.pl