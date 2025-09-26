Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Cyberbezpieczeństwo

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMP

Maciej Lewczuk | 26-09-2025 12:00 |

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMPRoutery i przełączniki sieciowe to urządzenia, które obsługują ogromną część globalnego ruchu danych. Pojawienie się w nich poważne luki bezpieczeństwa, zwłaszcza takiej, która jest aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców, stwarza poważne zagrożenie. Może ono dotyczyć zarówno wielkich korporacji, jak i mniejszych firm, a w efekcie także zwykłych użytkowników. Skutki udanego ataku hakerskiego mogą być trudne do oszacowania.

Krytyczna luka w protokole SNMP naraża miliony urządzeń sieciowych Cisco na aktywne ataki, pozwalając na zdalne przejęcie kontroli.

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMP [1]

Hakerzy mogą zainfekować płyty główne serwerów Supermicro nieusuwalnymi wirusami poprzez luki w kontrolerach BMC

Cisco ujawniło krytyczną lukę bezpieczeństwa w protokole Simple Network Management Protocol swoich systemów operacyjnych IOS i IOS XE. Podatność CVE-2025-20352 otrzymała ocenę 7.7 w skali CVSS i jest już aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców w rzeczywistych atakach. Problem wynika z przepełnienia stosu w podsystemie SNMP i dotyczy wszystkich obsługiwanych wersji Cisco IOS Software oraz Cisco IOS XE Software. Hakerzy mogą wykorzystać lukę poprzez wysłanie specjalnie spreparowanego pakietu SNMP do zagrożonego urządzenia przez sieci IPv4 lub IPv6. To co może zrobić haker, zależy od tego, jakie ma uprawnienia. Jeśli ma podstawowy dostęp, może zablokować urządzenie. Jeśli ma wyższe uprawnienia, może przejąć pełną kontrolę nad systemem.

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMP [2]

Ta podatność mogła zniszczyć cały Microsoft Azure. Jeden token wystarczył do przejęcia kontroli nad wszystkimi kontami firm

Aby przeprowadzić atak DoS, cyberprzestępca potrzebuje hasła dostępu do SNMP w wersji 2c lub starszej, albo prawidłowych danych logowania do SNMP w wersji 3. Do wykonania kodu jako administrator wymagane są dodatkowo uprawnienia administracyjne lub najwyższy poziom dostępu (privilege 15) na zagrożonym urządzeniu. Cisco ostrzega, że wszystkie urządzenia z włączonym SNMP są zagrożone, chyba że administrator specjalnie wyłączył problematyczną funkcję. Firma wydała poprawkę w wersji Cisco IOS XE Software Release 17.15.4a. Tymczasowo administratorzy mogą ograniczyć dostęp SNMP tylko do zaufanych użytkowników i wyłączyć podatne identyfikatory obiektów, choć może to wpłynąć na zarządzanie urządzeniami. Problem jest kolejnym przykładem ciągłego zagrożenia dla infrastruktury sieciowej Cisco. Wcześniej portal informowaliśmy o wykorzystywaniu luk w routerach tej firmy przez rosyjską grupę Static Tundra do ataków na infrastrukturę krytyczną. Na poniższej ilustracji z profilu Kevina Beaumonta (GossiTheDog) na portalu Mastodon widać wyniki z wyszukiwarki Shodan wskazujące, że na całym świecie ponad 2 mln urządzeń udostępnia urządzenia SNMP przez interfejsy sieciowe.

Miliony routerów i switchy Cisco zagrożonych przez aktywnie wykorzystywaną lukę zero-day CVE-2025-20352 w protokole SNMP [3]

Źródło: Cisco Security Advisory, Kevin Beaumont (GossiTheDog) on Mastodo
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

DKWOC podpisuje porozumienie z DataWalk. Polska alternatywa dla systemów Palantir w służbie cyberwojska

DKWOC podpisuje porozumienie z DataWalk. Polska alternatywa dla systemów Palantir w służbie cyberwojska

30
Portal Cyber.gov.pl integruje usługi cyberbezpieczeństwa NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. To może uratować Twoją firmę

Portal Cyber.gov.pl integruje usługi cyberbezpieczeństwa NASK i Ministerstwa Cyfryzacji. To może uratować Twoją firmę

18
Raport Genetec State of Physical Security 2026 - 73% firm stawia na stabilność dostawcy, AI po raz pierwszy w TOP3 priorytetów

Raport Genetec State of Physical Security 2026 - 73% firm stawia na stabilność dostawcy, AI po raz pierwszy w TOP3 priorytetów

2
Cloudflare z kolejną awarią, która tym razem spowodowała jedynie krótkotrwały paraliż internetu. Sytuacja wraca powoli do normy

Cloudflare z kolejną awarią, która tym razem spowodowała jedynie krótkotrwały paraliż internetu. Sytuacja wraca powoli do normy

18
Street Mode w Revolut to inteligentne rozwiązanie chroniące przed wymuszaniem przelewu poza zaufanymi lokalizacjami

Street Mode w Revolut to inteligentne rozwiązanie chroniące przed wymuszaniem przelewu poza zaufanymi lokalizacjami

11
Liczba komentarzy: 9

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.