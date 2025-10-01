Microsoft wprowadza przeprojektowane menu Start w systemie Windows 11. Mniej klikania i więcej personalizacji

Microsoft w aktualizacji 25H2 dla Windows 11 koncentruje się m.in. na udoskonaleniu interfejsu i personalizacji… a dokładniej Microsoftowej wizji tego słowa. Menu Start przeszło spore przeprojektowanie, które ma ułatwić dostęp do aplikacji, lepiej wykorzystać przestrzeń ekranu i poprawić współpracę ze smartfonami. Już teraz Menu Start ma wydawać się bardziej przejrzyste i funkcjonalne, choć zmiana ta ma być wprowadzane stopniowo wśród użytkowników systemu.

Dotychczas Menu Start w Windows 11 było podzielone na sekcje „Przypięte”, „Polecane” i „Wszystkie aplikacje”, co wymagało przełączania widoków, by zobaczyć przypięte programy, polecane pliki lub pełną listę aplikacji. W nowych wersjach 24H2 i 25H2 wszystkie trzy sekcje zostały połączone w jeden ciągły, przewijany widok, co zmniejsza liczbę kliknięć i poprawia przejrzystość. Okno Start jest teraz większe i lepiej wykorzystuje dostępną przestrzeń ekranu, pozwalając zobaczyć więcej elementów naraz. W ustawieniach personalizacji pojawiły się nowe opcje, takie jak „Pokaż ostatnio dodane aplikacje”, „Pokaż polecane pliki w menu Start” czy „Pokaż strony internetowe z historii przeglądarki”, które można włączać lub wyłączać według własnych potrzeb. Lista zainstalowanych programów nie musi już być wyświetlana wyłącznie alfabetycznie - można teraz wybierać spośród kilku układów: klasycznej listy, siatki z poziomym układem kafelków oraz widoku kategorii.

Widok kategorii automatycznie grupuje programy w sekcje takie jak „Produktywność”, „Komunikacja”, „Kreatywność”, „Gry” czy „Inne”. Kategoryzacja powstaje automatycznie, gdy w danej grupie znajdą się co najmniej trzy aplikacje. Ogromną wadą jest brak możliwości ręcznej zmiany kategorii, tworzenia własnych grup czy przenoszenia programów między nimi. Domyślnie obszar przypiętych aplikacji pokazuje dwa rzędy ikon. Jeśli przypniesz więcej programów, pojawia się przycisk „Pokaż wszystko”. W ustawieniach Menu Start można zmienić to zachowanie poprzez opcję „Domyślnie pokazuj wszystkie przypięcia” pozwala na wyświetlanie wszystkich przypiętych aplikacji od razu, co przyspiesza dostęp do ulubionych programów. Na plus należy również zaliczyć możliwość całkowitego ukrycia sekcji rekomendacji. Nowe Menu Start jest już widoczne w kompilacjach Insider, ale nie będzie od razu dostępne dla wszystkich użytkowników. Microsoft stosuje testy A/B, dzięki czemu część osób otrzyma nowy układ, a część nadal będzie borykała się ze starym układem przez bliżej nieokreślony czas. Nawet po zainstalowaniu Windows 11 w wersji 25H2 menu może nie być od razu aktywne.

Źródło: PCWorld, Windows Latest