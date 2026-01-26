Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkowników

Microsoft znalazł się w centrum kontrowersji dotyczącej prywatności użytkowników systemu Windows. Firma potwierdziła, że udostępnia organom ścigania klucze odzyskiwania BitLocker, narzędzia szyfrującego dyski w systemach Windows. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak FBI otrzymało dostęp do trzech zaszyfrowanych laptopów w ramach śledztwa dotyczącego oszustw związanych z zasiłkami dla bezrobotnych na Guam.

Microsoft potwierdził, że przekazuje klucze odzyskiwania BitLocker organom ścigania na podstawie ważnych nakazów sądowych, co wywołuje obawy o prywatność użytkowników Windows.

Zgodnie z informacjami portalu Forbes, na początku 2025 roku FBI wystosowało do Microsoftu nakaz sądowy, żądając kluczy odzyskiwania BitLocker do trzech laptopów należących do osób podejrzanych o oszustwa dotyczące funduszy dla bezrobotnych podczas pandemii COVID-19. Microsoft spełnił żądanie, a rzecznik firmy Charles Chamberlayne potwierdził tę praktykę. Firma przekazuje klucze odzyskiwania zawsze wtedy, gdy otrzyma ważny nakaz prawny. Problem w tym, że znaczna część użytkowników Windows nawet nie wie, iż ich klucze trafiają automatycznie na serwery Microsoftu i firma może nimi rozporządzać.

Od wersji Windows 11 24H2 system domyślnie wymusza korzystanie z konta Microsoft, które automatycznie synchronizuje klucze BitLocker z chmurą OneDrive. Użytkownicy, którzy podczas pierwszego uruchomienia komputera logują się kontem Microsoft, nieświadomie zgadzają się na przechowywanie swoich kluczy szyfrowania na serwerach giganta. Microsoft tłumaczy to wygodą. W razie zapomnienia hasła lub problemów z logowaniem użytkownik może odzyskać dostęp do danych. Ale ta sama funkcjonalność czyni klucze dostępnymi dla organów ścigania.

Sprawa budzi tym większe kontrowersje, że konkurencja radzi sobie z tym problemem inaczej. Apple w systemie FileVault, a także Meta w WhatsApp, oferują użytkownikom możliwość przechowywania klucza w zaszyfrowanym pliku w chmurze, To sprawia, że żądania organów ścigania stają się bezużyteczne. Żadna z tych firm nie udostępniła dotąd kluczy szyfrowania władzom. Eksperci od kryptografii, jak profesor Matt Green z Johns Hopkins University, wprost stwierdzają: "Jeśli Apple potrafi to zrobić, jeśli Google potrafi, to Microsoft też może. Microsoft jest jedyną firmą, która tego nie robi". Senator Ron Wyden określił praktyki Microsoftu jako "po prostu nieodpowiedzialne", podkreślając, że dostęp do kluczy szyfrowania oznacza dostęp do całego cyfrowego życia użytkownika.

Konsekwencje mogą być poważne nie tylko w kontekście amerykańskich organów ścigania. Jennifer Granick z ACLU zauważa, że zagraniczne rządy o wątpliwej reputacji w dziedzinie praw człowieka również mogą żądać dostępu do danych od gigantów technologicznych. Microsoft otrzymuje około 20 takich żądań rocznie, a teraz, gdy precedens został ustalony, liczba ta może wzrosnąć. Dodatkowym problemem jest zakres informacji, do których FBI uzyskuje dostęp. Klucze BitLocker otwierają całą zawartość dysku, a nie tylko dane z okresu objętego śledztwem. Bez technologii szyfrowania end-to-end kontrolowanej przez użytkownika Microsoft stał się mimowolnym pośrednikiem między użytkownikami a aparatem bezpieczeństwa państwa.

Źródło: Forbes