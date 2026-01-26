Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Cyberbezpieczeństwo

Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkowników

Maciej Lewczuk | 26-01-2026 11:40 |

Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkownikówMicrosoft znalazł się w centrum kontrowersji dotyczącej prywatności użytkowników systemu Windows. Firma potwierdziła, że udostępnia organom ścigania klucze odzyskiwania BitLocker, narzędzia szyfrującego dyski w systemach Windows. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak FBI otrzymało dostęp do trzech zaszyfrowanych laptopów w ramach śledztwa dotyczącego oszustw związanych z zasiłkami dla bezrobotnych na Guam.

Microsoft potwierdził, że przekazuje klucze odzyskiwania BitLocker organom ścigania na podstawie ważnych nakazów sądowych, co wywołuje obawy o prywatność użytkowników Windows.

Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkowników [1]

FBI poluje na właściciela portalu Archive.today. Ten serwis zapisuje wszystko i niczego nie można z niego usunąć

Zgodnie z informacjami portalu Forbes, na początku 2025 roku FBI wystosowało do Microsoftu nakaz sądowy, żądając kluczy odzyskiwania BitLocker do trzech laptopów należących do osób podejrzanych o oszustwa dotyczące funduszy dla bezrobotnych podczas pandemii COVID-19. Microsoft spełnił żądanie, a rzecznik firmy Charles Chamberlayne potwierdził tę praktykę. Firma przekazuje klucze odzyskiwania zawsze wtedy, gdy otrzyma ważny nakaz prawny. Problem w tym, że znaczna część użytkowników Windows nawet nie wie, iż ich klucze trafiają automatycznie na serwery Microsoftu i firma może nimi rozporządzać.

Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkowników [2]

FBI i CISA ostrzegają. Hakerzy z grupy Static Tundra wykorzystują luki w routerach Cisco do ataków na infrastrukturę krytyczną

Od wersji Windows 11 24H2 system domyślnie wymusza korzystanie z konta Microsoft, które automatycznie synchronizuje klucze BitLocker z chmurą OneDrive. Użytkownicy, którzy podczas pierwszego uruchomienia komputera logują się kontem Microsoft, nieświadomie zgadzają się na przechowywanie swoich kluczy szyfrowania na serwerach giganta. Microsoft tłumaczy to wygodą. W razie zapomnienia hasła lub problemów z logowaniem użytkownik może odzyskać dostęp do danych. Ale ta sama funkcjonalność czyni klucze dostępnymi dla organów ścigania. 

Microsoft przekazał FBI klucze odzyskiwania BitLocker. Eksperci ostrzegają przed zagrożeniem dla prywatności użytkowników [3]

Microsoft Copilot podatny na exploit Reprompt. Jedno kliknięcie wystarczy do kradzieży danych użytkownika

Sprawa budzi tym większe kontrowersje, że konkurencja radzi sobie z tym problemem inaczej. Apple w systemie FileVault, a także Meta w WhatsApp, oferują użytkownikom możliwość przechowywania klucza w zaszyfrowanym pliku w chmurze, To sprawia, że żądania organów ścigania stają się bezużyteczne. Żadna z tych firm nie udostępniła dotąd kluczy szyfrowania władzom. Eksperci od kryptografii, jak profesor Matt Green z Johns Hopkins University, wprost stwierdzają: "Jeśli Apple potrafi to zrobić, jeśli Google potrafi, to Microsoft też może. Microsoft jest jedyną firmą, która tego nie robi". Senator Ron Wyden określił praktyki Microsoftu jako "po prostu nieodpowiedzialne", podkreślając, że dostęp do kluczy szyfrowania oznacza dostęp do całego cyfrowego życia użytkownika. 

Odkryto VoidLink – wyrafinowany framework C2 dla systemów Linux w środowiskach kontenerowych i chmurowych

Konsekwencje mogą być poważne nie tylko w kontekście amerykańskich organów ścigania. Jennifer Granick z ACLU zauważa, że zagraniczne rządy o wątpliwej reputacji w dziedzinie praw człowieka również mogą żądać dostępu do danych od gigantów technologicznych. Microsoft otrzymuje około 20 takich żądań rocznie, a teraz, gdy precedens został ustalony, liczba ta może wzrosnąć. Dodatkowym problemem jest zakres informacji, do których FBI uzyskuje dostęp. Klucze BitLocker otwierają całą zawartość dysku, a nie tylko dane z okresu objętego śledztwem. Bez technologii szyfrowania end-to-end kontrolowanej przez użytkownika Microsoft stał się mimowolnym pośrednikiem między użytkownikami a aparatem bezpieczeństwa państwa.

Źródło: Forbes
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

AI podszywała się pod prawdziwych deweloperów i próbowała przemycić malware. Uratował ich człowiek

AI podszywała się pod prawdziwych deweloperów i próbowała przemycić malware. Uratował ich człowiek

18
Żabka zhakowana. Dane udostępnione dwa dni po ogłoszeniu sprzedaży sieci właścicielowi Circle K. Zbieg okoliczności?

Żabka zhakowana. Dane udostępnione dwa dni po ogłoszeniu sprzedaży sieci właścicielowi Circle K. Zbieg okoliczności?

47
100 tysięcy dolarów i kilka bezczelnych promptów - tak Anthropic zmusiło swoją AI do przełomu w kryptografii

100 tysięcy dolarów i kilka bezczelnych promptów - tak Anthropic zmusiło swoją AI do przełomu w kryptografii

7
Google wprowadza logowanie selfie-wideo. Żywa twarz zamiast SMS-a przy odzyskiwaniu konta Google

Google wprowadza logowanie selfie-wideo. Żywa twarz zamiast SMS-a przy odzyskiwaniu konta Google

33
AI oszukało zabezpieczenia i włamało się do infrastruktury Hugging Face. OpenAI przyznaje się do kompromitującego incydentu

AI oszukało zabezpieczenia i włamało się do infrastruktury Hugging Face. OpenAI przyznaje się do kompromitującego incydentu

43
Liczba komentarzy: 46

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.