Masz problemy z gałkami analogowymi w konsoli Nintendo Switch? Nintendo ma już odpowiednie rozwiązanie

Zjawisko niepoprawnego odczytywania sygnałów z gałek analogowych jest bardzo dobrze znane większości posiadaczy konsoli Nintendo Switch. Oczywiście firma zdaje sobie sprawę z problemu i dlatego umożliwia wymianę wadliwych komponentów. Choć nie jest to rozwiązanie idealne, to w obecnej generacji przenośnej konsoli od Big N niewiele można zdziałać. Firma ma w zanadrzu jednak całkiem inne rozwiązanie, które wyeliminuje ten problem na zawsze.

Nintendo złożyło wniosek patentowy dotyczący specjalnej konstrukcji gałek analogowych, dzięki której nigdy nie dotkną ich żadne z powszechnie znanych awarii. Rozwiązanie podobne jest do efektu Halla.

Aktualnie, aby nie mieć problemu z tzw. "driftowaniem", czyli wspomnianym niepoprawnym odczytem sygnałów z gałek analogowych, twórcy stosują o wiele lepsze rozwiązania, takie jak to oparte o czujniki z efektem Halla. Dzięki nim problem zostaje całkowicie wyeliminowany, a gracze nie muszą się irytować podczas rozgrywki. Nintendo także nie ma zamiaru zostawić problemu z pierwszej edycji Switcha na przyszłość. Firma jest w trakcie patentowania całkiem ciekawego rozwiązania, które jest dość podobne do efektu Halla. Obejmuje ono jednak konstrukcję, w której całość funkcjonuje z użyciem cieczy magnetoreologicznej (MRF). Substancja ta jest w stanie zmienić swoją lepkość, kiedy poddawana jest wpływowi pola magnetycznego.

Jeśli zaś chodzi o jej skład, to całościowo opiera się ona o zawiesinę ferromagnetycznych cząstek, która umieszczona jest w cieczy będącej jej nośnikiem - na przykład w wodzie. Sytuacja wygląda podobnie, jak w przypadku wlania oleju do wody. Cząsteczki pierwszej pozycji ułożą się w tym wypadku na górze. Natomiast ciecz magnetoreologiczna reaguje także na pole magnetyczne, dzięki czemu cząsteczki układają się w szeregu, zwiększając tym samym lepkość substancji. Nie mamy więc klasycznych mechanicznych elementów, które z czasem uległyby starciu. Jednak nie wiadomo na ten moment, czy powstały opór mógłby być kontrolowany, a także czy rozwiązanie to trafi od razu do drugiej odsłony konsoli Nintendo Switch. Trzeba jednak przyznać, że patent jest bardzo interesujący i z pewnością po dopracowaniu może się okazać niezmiernie przydatny.

Źródło: VGC