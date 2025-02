Recenzja Logitech G Astro A50 Gen 5. Bezprzewodowe słuchawki gamingowe do PC, PlayStation, Xbox i smartfona

Do redakcji na test przyjechały słuchawki Logitech G Astro A50 Gen 5, ale stwierdzenie, że są to po prostu kolejne słuchawki do gier, byłoby niedopowiedzeniem. Wyposażone są one w stację dokującą, która nie tylko ładuje słuchawki gdy jest taka konieczność, ale też ma 3 złącza USB-C, do których podłączyć można jednocześnie komputer PC / Mac, konsolę PlayStation 5 / 4 albo Xbox X / S / One. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, aby też podłączyć Nintendo Switch. Dźwięk przekazywany jest z komputera lub konsoli do stacji przez przewód, ale dalej już stacja łączy się ze słuchawkami bezprzewodowo, więc użytkownik ma pełną swobodę ruchu nawet na odległość kilkunastu metrów i może liczyć na bardzo niskie opóźnienia oraz dźwięk 24 bity / 48 kHz (Lightspeed). Ważna jest też obecność łączności Bluetooth, pozwalającej słuchać muzyki, filmów lub gier z telefonu, lub tabletu. Zapraszam do recenzji.

Autor: Tomasz Duda

Branża gier od wielu lat stanowi jedną z najważniejszych sił napędzających rozwój podzespołów komputerowych. Mnóstwo osób umila sobie czas, grając w gry na PC, konsoli lub sprzęcie mobilnym, ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwój w tej dziedzinie wciąż jest ogromny, więc co parę lat przydaje się zmieniać najważniejsze komponenty, takie jak choćby karta graficzna, na model bardziej wydajny i obsługujący nowsze technologie. Tymczasem ze słuchawkami jest trochę inaczej. Owszem, tutaj też widać postępy, ale zasadniczo, jeśli kupisz dobre, solidne, funkcjonalne słuchawki, to możesz ich używać z różnym sprzętem tak długo, aż się nie rozpadną, a ja sądzę, że Logitech G Astro A50 Gen 5 jest dobrym przykładem takich słuchawek. Mają przynajmniej kilka cech, które z jednej strony zapewniają im uniwersalność, z drugiej strony sprawiają, że są bardzo ergonomiczne i wygodne w użyciu, a z trzeciej strony po prostu cieszą uszy dobrym brzmieniem.

Podłączysz jednocześnie PC, PlayStation i Xbox, albo Nintendo Switch i możesz przełączać się między tymi źródłami dosłownie jednym kliknięciem przycisku. A do tego jeszcze sparujesz kolejne urządzenie przez Bluetooth i nawet nałożysz dźwięk z niego na inne źródło. Logitech G Astro A50 Gen 5 to ciekawe i funkcjonalne słuchawki. Czy warto je kupić? Przekonaj się.

Jakie cechy warto wyróżnić już na początku? Zacznę może nietypowo, ale jedną z pierwszych rzeczy, na które sam zwróciłem uwagę i które bardzo mi się spodobały, jest możliwość bardzo szybkiego zdjęcia poduszek wokółusznych. Trzymają się one magnetycznie, więc można je odłączyć od słuchawek dosłownie w sekundę i podobnie szybko założyć z powrotem. Cała konstrukcja jest dość obszerna, więc będzie pasować na osoby z dużą głową, ale regulacja pałąka pozwala dostosować całość również do osób o mniejszych gabarytach. W słuchawkach znajduje się akumulator wystarczający na około 24 godziny ciągłego słuchania, a dodatkową zaletą jest to, że użytkownik (lub serwis) ma do tego ogniwa relatywnie łatwy dostęp, więc może go wymienić lub po prostu zutylizować we właściwy sposób, a nie wyrzucać razem ze słuchawkami. Astro A50 są wyposażone w grafenowe przetworniki dynamiczne PRO-G, o średnicy 40 mm oraz mają wsparcie dla efektów Dolby Atmos i Windows Sonic Spatial Audio.

Logitech G Astro A50 Gen 5 SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless Konstrukcja Wokółuszna / Zamknięta Wokółuszna / Zamknięta Łączność - 2,4 GHz + Bluetooth w stacji dokującej,

- możliwość podłączenia PC, PlayStation i Xbox jednocześnie (opcjonalnie Nintendo Switch),

- możliwość jednoczesnego odtwarzania z Bluetooth i jednego innego źródła - 2,4 GHz + Bluetooth 5.0,

- możliwość podłączenia PC + PlayStation lub PC + Xbox (opcjonalnie Nintendo Switch),

- możliwość jednoczesnego odtwarzania z Bluetooth i jednego innego źródła Deklarowany czas pracy 24 godziny 22 godziny na jednym akumulatorze

(w komplecie dwa akumulatory, z możliwością szybkiej wymiany) Podświetlenie Nie Nie Przewód 180 cm USB-C - USB-C

180 cm USB-C - USB-A 2x 150 cm USB-C - USB-A

120 cm mini jack 3,5 mm Sterowanie Przyciski w słuchawkach + aplikacja Przyciski w słuchawkach + aplikacja Pasmo przenoszenia słuchawek 20 - 20000 Hz 10 - 22000 Hz (bezprzewodowo)

10 - 40000 Hz (przewodowo) Impedancja b/d 38 Omów Deklarowana czułość b/d 93 dBSPL Przetworniki Dynamiczne, 40 mm Dynamiczne, 40 mm Aktywna redukcja szumu (ANC) nie tak Mikrofon Podnoszony Chowany Czułość mikrofonu b/d -38 dBV/Pa Pasmo przenoszenia mikrofonu 60 - 20000 Hz 100 - 6500 Hz Waga 363 g 339 g Cena około 1400 zł około 1200 zł

Jednak jedną z najważniejszych cech jest bardzo uniwersalna łączność. Astro A50 nie mają oddzielnego transceivera USB (nadajnika-odbiornika), więc nie trzeba niczego przełączać między urządzeniami. Mają stację dokującą, do której podpinasz zasilanie, komputer, PlayStation oraz Xbox (lub Switch) i przełączasz się na odpowiednie źródło, używając przycisku na słuchawkach. Proste i skuteczne. Zresztą po sparowaniu słuchawek ze smartfonem przez Bluetooth, możesz zainstalować aplikację mobilną Logitech G i zmieniać również inne ustawienia bez wygodzenia z gry. Jak na słuchawki gamingowe przystało, mają one mikrofon, który w tym przypadku nie jest chowany wewnątrz obudowy, lecz podnoszony. Przydatne jest jednak to, że w obudowie są przyciski do szybkiej zmiany balansu między głośnością dźwięku z gry a głośnością mowy użytkownika, co może być szczególnie użyteczne np. podczas streamowania rozgrywki. Nie ma też problemu z szybką regulacją głośności, wyciszaniem mikrofonu oraz sterowaniem odtwarzaną muzyką przez Bluetooth. To tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do bardziej szczegółowych opisów.