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Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery

Szymon Góraj | 21-01-2026 13:30 |

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premieryW 2015 roku doszło do premiery pierwszej odsłony Life is Strange. Epizodyczna przygodówka z miejsca ujęła graczy ciekawymi postaciami i mechanikami - z przewijaniem czasu na czele - czy świetnym soundtrackiem. Nie dziwi zatem, że po takim sukcesie w kolejnych latach pojawiały się kontynuacje, prequele, czy remastery. Inna sprawa, że żaden z wymienionych tytułów nie zyskał już aż takiego uznania. Tymczasem zbliża się Life is Strange: Reunion, zamykający cykl.

Life is Strange: Reunion ma zamknąć historię Max i Chloe - i zarazem całą serię. Premiera odbędzie się już 26 marca.

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [1]

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Zgodnie z obietnicami (i tak jak dawno przewidywało wielu fanów serii) Deck Nine Games - które przejęło IP od DONTNOD - szykuje finalny rozdział przygodówki, w której najważniejszymi bohaterkami są Max Caulfield i Chloe Price, a dojdzie do tego jeszcze tej wiosny. Ponownie odwiedzimy mury Uniwersytetu Caledon, w którym Max pracuje jako nauczycielka fotografii - jak już wiemy z Life is Strange: Double Exposure (swoją drogą, bodaj najgorzej jak dotąd ocenianej części). Jej wcześniejsze manipulacje czasem sprawiły, że Chloe również się tam pojawia. Prowadzi to rzecz jasna do wielu różnych konsekwencji.

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Tym razem zatem pogramy z perspektywy obu bohaterek. Zarówno Max, jak i Chloe będą miały swoje mocne strony, które okażą się niezbędne do rozwiązania nadchodzącego kryzysu stanowiącego wielki finał serii. Podstawowa wersja Life is Strange: Reunion kosztowała będzie 159 zł, wersja Deluxe zaś 199 zł, oferując między innymi komiks, soundtrack, artbook (w wersji cyfrowej, oczywiście) oraz zakulisowe materiały. Za 249 zł kupicie z kolei pakiet z poprzednią odsłoną serii, czyli wspominanym wcześniej Double Exposure. I jest jeszcze edycja kolekcjonerska (99 dolarów), zawierająca chociażby 12-calowy vinyl ze ścieżką dźwiękową, po trzy dwustronne kostki do gry oraz karty artystyczne Polaroid, czy dwustronny plakat.

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [2]

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [3]

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [4]

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [5]

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [6]

Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery [7]

Źródło: WCCFtech
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