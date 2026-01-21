Life is Strange: Reunion - zbliża się wielki finał serii, zwieńczenie losów Chloe i Max. Zapowiedź wraz z datą premiery

W 2015 roku doszło do premiery pierwszej odsłony Life is Strange. Epizodyczna przygodówka z miejsca ujęła graczy ciekawymi postaciami i mechanikami - z przewijaniem czasu na czele - czy świetnym soundtrackiem. Nie dziwi zatem, że po takim sukcesie w kolejnych latach pojawiały się kontynuacje, prequele, czy remastery. Inna sprawa, że żaden z wymienionych tytułów nie zyskał już aż takiego uznania. Tymczasem zbliża się Life is Strange: Reunion, zamykający cykl.

Life is Strange: Reunion ma zamknąć historię Max i Chloe - i zarazem całą serię. Premiera odbędzie się już 26 marca.

Zgodnie z obietnicami (i tak jak dawno przewidywało wielu fanów serii) Deck Nine Games - które przejęło IP od DONTNOD - szykuje finalny rozdział przygodówki, w której najważniejszymi bohaterkami są Max Caulfield i Chloe Price, a dojdzie do tego jeszcze tej wiosny. Ponownie odwiedzimy mury Uniwersytetu Caledon, w którym Max pracuje jako nauczycielka fotografii - jak już wiemy z Life is Strange: Double Exposure (swoją drogą, bodaj najgorzej jak dotąd ocenianej części). Jej wcześniejsze manipulacje czasem sprawiły, że Chloe również się tam pojawia. Prowadzi to rzecz jasna do wielu różnych konsekwencji.

Tym razem zatem pogramy z perspektywy obu bohaterek. Zarówno Max, jak i Chloe będą miały swoje mocne strony, które okażą się niezbędne do rozwiązania nadchodzącego kryzysu stanowiącego wielki finał serii. Podstawowa wersja Life is Strange: Reunion kosztowała będzie 159 zł, wersja Deluxe zaś 199 zł, oferując między innymi komiks, soundtrack, artbook (w wersji cyfrowej, oczywiście) oraz zakulisowe materiały. Za 249 zł kupicie z kolei pakiet z poprzednią odsłoną serii, czyli wspominanym wcześniej Double Exposure. I jest jeszcze edycja kolekcjonerska (99 dolarów), zawierająca chociażby 12-calowy vinyl ze ścieżką dźwiękową, po trzy dwustronne kostki do gry oraz karty artystyczne Polaroid, czy dwustronny plakat.

Źródło: WCCFtech