Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenie

Maciej Lewczuk | 29-09-2025 13:00 |

LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenieProducenci elektroniki użytkowej coraz częściej dostrzegają potrzeby grup o specyficznych wymaganiach. Jedną z nich są seniorzy, dla których obsługa nowoczesnych urządzeń bywa skomplikowana. Firma LG postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, prezentując produkt, który ma uprościć codzienne korzystanie z telewizora. Całość bazuje na znanej technologii, ale wprowadza modyfikacje mające znacząco poprawić komfort użytkowania przez osoby starsze.

Ponad 70 proc. zgłoszeń seniorów do serwisu LG dotyczy problemów z obsługą telewizora, dlatego stworzyliśmy Easy TV z kompletnie przeprojektowanym pilotem i interfejsem - LG Electronics.

LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenie [1]

TCL QM9K pierwszym telewizorem z integracją Gemini AI. Google TV otrzymuje zaawansowanego asystenta sztucznej inteligencji

Firma LG Electronics oficjalnie zaprezentowała Easy TV, czyli pierwszy telewizor w jej portfolio zaprojektowany specjalnie dla seniorów. Model debiutuje w Korei Południowej, gdzie osoby starsze stanowią już ponad 20 proc. społeczeństwa, osiągając próg 10 mln obywateli. Easy TV bazuje na technologii QNED Mini LED znanej z modelu QNED85A z 2025 roku. Telewizor dostępny jest w rozmiarach 65 i 75 cali w cenach odpowiednio 2 769 000 wonów (w przeliczeniu to około 7 800 złotych) i 3 869 000 wonów (w przeliczeniu to około 10 900 złotych). LG planuje wprowadzenie ich na rynki w USA i Japonii, gdzie obserwuje się podobne trendy demograficzne.

LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenie [2]

Synchron i NVIDIA rewolucjonizują interfejsy mózg-komputer i chcą uczynić sterowanie myślami precyzyjniejszym

Najważniejszym elementem Easy TV jest całkowicie przeprojektowany pilot z przyciskami powiększonymi o 27 proc. względem standardowego Magic Remote. Pilot wyposażono w podświetlenie LED ułatwiające użytkowanie po zmroku, a także specjalny przycisk Help umożliwiający natychmiastowy kontakt z rodziną. System LG Buddy, bazujący na popularnej aplikacji KakaoTalk, pozwala na zdalne sterowanie telewizorem przez członków rodziny. Interfejs webOS przeszedł znaczące uproszczenia. Ekran główny ograniczono do pięciu podstawowych funkcji z powiększonymi czcionkami i kontrastowymi kolorami. Telewizor oferuje przypomnienia o przyjmowaniu leków, funkcje gier logicznych dla poprawy funkcji mózgu, jak również popularne w Korei Południowej karaoke z mikrofonem w pilocie. Wbudowana kamera umożliwia wideorozmowy z rodziną oraz współpracę z siecią fotosalonów Photoism.

LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenie [3]

Xbox Cloud Gaming trafia na telewizory LG. Aplikacja Xbox dostępna na webOS 24 i nowszych modelach w ponad 25 krajach

Dane LG Electronics wskazują, że ponad 70 proc. zgłoszeń serwisowych od użytkowników w podeszłym wieku dotyczy problemów z obsługą telewizorów Smart TV. Podobne wyzwania napotykają inni producenci, gdyż standardowy Magic Remote 2025 pozbawiono podstawowych przycisków jak play/pauza czy zmiana źródła sygnału. Easy TV przywraca te elementy wraz z przyciskami numerycznymi i funkcją zoom. Rynek technologii dla seniorów dynamicznie się rozwija. Według AARP, 75 proc. Amerykanów powyżej 50. roku życia posiada telewizory Smart TV, a wydatki tej grupy na technologie wzrosły w 2023 roku pomimo ogólnego spadku. Podobne trendy obserwuje się w Polsce.

Źródło: LG Electronics, AARP
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

9
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

17
HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

16
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
Liczba komentarzy: 33

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.