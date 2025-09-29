LG Easy TV to telewizor specjalnie dla babć i dziadków. Cena zwala z nóg, ale dostępne w nim funkcje robią wrażenie

Producenci elektroniki użytkowej coraz częściej dostrzegają potrzeby grup o specyficznych wymaganiach. Jedną z nich są seniorzy, dla których obsługa nowoczesnych urządzeń bywa skomplikowana. Firma LG postanowiła wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, prezentując produkt, który ma uprościć codzienne korzystanie z telewizora. Całość bazuje na znanej technologii, ale wprowadza modyfikacje mające znacząco poprawić komfort użytkowania przez osoby starsze.

Ponad 70 proc. zgłoszeń seniorów do serwisu LG dotyczy problemów z obsługą telewizora, dlatego stworzyliśmy Easy TV z kompletnie przeprojektowanym pilotem i interfejsem - LG Electronics.

Firma LG Electronics oficjalnie zaprezentowała Easy TV, czyli pierwszy telewizor w jej portfolio zaprojektowany specjalnie dla seniorów. Model debiutuje w Korei Południowej, gdzie osoby starsze stanowią już ponad 20 proc. społeczeństwa, osiągając próg 10 mln obywateli. Easy TV bazuje na technologii QNED Mini LED znanej z modelu QNED85A z 2025 roku. Telewizor dostępny jest w rozmiarach 65 i 75 cali w cenach odpowiednio 2 769 000 wonów (w przeliczeniu to około 7 800 złotych) i 3 869 000 wonów (w przeliczeniu to około 10 900 złotych). LG planuje wprowadzenie ich na rynki w USA i Japonii, gdzie obserwuje się podobne trendy demograficzne.

Najważniejszym elementem Easy TV jest całkowicie przeprojektowany pilot z przyciskami powiększonymi o 27 proc. względem standardowego Magic Remote. Pilot wyposażono w podświetlenie LED ułatwiające użytkowanie po zmroku, a także specjalny przycisk Help umożliwiający natychmiastowy kontakt z rodziną. System LG Buddy, bazujący na popularnej aplikacji KakaoTalk, pozwala na zdalne sterowanie telewizorem przez członków rodziny. Interfejs webOS przeszedł znaczące uproszczenia. Ekran główny ograniczono do pięciu podstawowych funkcji z powiększonymi czcionkami i kontrastowymi kolorami. Telewizor oferuje przypomnienia o przyjmowaniu leków, funkcje gier logicznych dla poprawy funkcji mózgu, jak również popularne w Korei Południowej karaoke z mikrofonem w pilocie. Wbudowana kamera umożliwia wideorozmowy z rodziną oraz współpracę z siecią fotosalonów Photoism.

Dane LG Electronics wskazują, że ponad 70 proc. zgłoszeń serwisowych od użytkowników w podeszłym wieku dotyczy problemów z obsługą telewizorów Smart TV. Podobne wyzwania napotykają inni producenci, gdyż standardowy Magic Remote 2025 pozbawiono podstawowych przycisków jak play/pauza czy zmiana źródła sygnału. Easy TV przywraca te elementy wraz z przyciskami numerycznymi i funkcją zoom. Rynek technologii dla seniorów dynamicznie się rozwija. Według AARP, 75 proc. Amerykanów powyżej 50. roku życia posiada telewizory Smart TV, a wydatki tej grupy na technologie wzrosły w 2023 roku pomimo ogólnego spadku. Podobne trendy obserwuje się w Polsce.

Źródło: LG Electronics, AARP