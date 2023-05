LG 40WP95CP-W UltraWide - ultrapanoramiczny monitor z matrycą Nano IPS, rozdzielczością 5K2K oraz wsparciem dla HDR10

Na rynku pojawiła się właśnie nowa propozycja ultraszerokiego monitora ze sporą rozdzielczością do zastosowań profesjonalnych od firmy LG. Model o oznaczeniu 40WP95CP-W wyróżnia się całkiem sporym zakrzywionym ekranem wykonanym w technologii Nano IPS, dobrym odwzorowaniem kolorów, 72 Hz odświeżaniem oraz przyzwoitą jasnością. Monitor do najtańszych nie należy, jednak dla osób, które potrzebują dużej przestrzeni roboczej, może być to ciekawa pozycja.

LG 40WP95CP-W to nowy model niemal 40-calowego ultraszerokiego, zakrzywionego monitora z matrycą Nano IPS. Sprzęt charakteryzuje się obecnością wielu nowoczesnych technologii oraz rozdzielczością 5K2K.

Konstrukcja monitora jest dość typowa jak na LG, szczególnie jeśli spojrzymy na podstawkę z półokrągłymi nóżkami, która stosowana jest także w innych modelach. Sam sprzęt posiada 39,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 5120 x 2160 px, za który odpowiada zakrzywiona matryca Nano IPS. Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 plasuje się na poziomie 98%, a sam kontrast statyczny jest dość standardowy, ponieważ wynosi 1000:1. Matryca posiada 72 Hz odświeżanie obrazu, a jej jasność maksymalna to 300 cd/m2. Spotkamy się tu także z przyzwoitym czasem reakcji 5 ms (GTG). Nie są to topowe wartości, jednak powinny okazać się wystarczające w wielu wypadkach. Wspomnieć można także o kątach widzenia, które zarówno w pionie, jak i poziomie wynoszą 178 stopni.

LG 40WP95CP-W Przekątna 39,7" Rozdzielczość 5120 x 2160 px, 5K2K Typ matrycy Nano IPS Kąty widzenia 178°/178° Kontrast statyczny 1000:1 Częstotliwość odświeżania 72 Hz Technologia odświeżania AMD FreeSync Czas reakcji 5 ms (GTG) Zakrzywienie 2500R Współczynnik proporcji 21:09 Pokrycie palety barw DCI-P3 98% Głębia barw 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Jasność 300 nitów HDR HDR10 Złącza obrazu 2 x HDMI (max. rozdzielczość 3440 x 1440 Hz / 72 Hz)

1 x USB-C (max. rozdzielczość 5120 x 2160 / 72 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (max. rozdzielczość 5120 x 2160 / 72 Hz)

1 x Thunderbolt 4 (Power Delivery 96 W) Hub USB USB 3.0 typu A Głośniki 2 x 10 W Pobór mocy Wyłączone zasilanie - 0,3 W

Tryb oszczędzania energii - <1,2 W

Włączone zasilanie - 57 W Zakres regulacji wysokości 110 mm Funkcje specjalne Flicker Safe, True color Pro, Super+ Resolution Wymiary Z podstawą - 947,2 x 614,7 x 283 mm

Bez podstawy - 947,2 x 419,2 x 114,8 mm Waga Z podstawą - 12,3 kg

Bez podstawy - 10,2 kg Rozstaw montażowy VESA 100x100 Cena ~ 1400 euro za granicą

~7926 zł w Polsce

Na wyposażeniu monitora znalazło się również sporo wyjść wideo, w tym dwa złącza HDMI, jedno DisplayPort 1.4, USB typu C, a także port Thunderbolt 4 z funkcją Power Delivery (96 W). Z boku ujrzymy także dwa porty USB 3.0. Sprzęt bez problemu powiesimy na ścianie z uwagi na obecny standard VESA 100x100. Do dyspozycji mamy także dwa 10 W głośniki oraz wsparcie dla technologii AMD FreeSync, czy też Super+ Resolution. Podstawa ważąca 2,1 kg umożliwia regulację wysokości monitora w zakresie 110 mm. Jeśli chodzi o cenę, to za granicą urządzenie możemy kupić w granicach 1400 euro. Niestety w polskich sklepach przyjdzie nam za nie zapłacić nawet ponad 7900 zł.

Źródło: LG