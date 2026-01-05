Lexar na CES 2026 wkracza w kolejny rozdział z nowymi produktami - karta pamięci Silver Plus microSDXC 2 TB i SSD Play X

Lexar celebruje 30 lat istnienia marki. To trzy dekady innowacji, niezawodnej wydajności i ciągłego dążenia do doskonałości. Od 1996 roku Lexar przekształcił się z pioniera w obszarze kart pamięci w globalną markę wspierającą graczy, twórców i profesjonalistów oraz kształtującą procesy tworzenia treści w zupełnie nowy sposób: szybszy, pełniejszy, wygodniejszy, bardziej wszechstronny. Gdzie, jeśli nie na CES 2026, największych międzynarodowych targach technologii elektroniki użytkowej, byłoby lepiej świętować taką rocznicę?

30 lat innowacji, niezawodności i wszechstronnych produktów

Przez 30 lat Lexar zbudował swoją reputację na trzech filarach. To profesjonalizm, innowacja oraz wsparcie, na które może liczyć użytkownik, gracz, fotograf, filmowiec, twórca treści mobilnych. Profesjonalizm: od momentu ustanowienia w 1996 r. branżowego standardu szybkości kart pamięci CF, Lexar nieustannie przesuwa granice technologii. Karta Lexar Professional Diamond CFexpress 4.0 typu B osiąga nawet 3700 MB/s transferu, co umacnia markę na pozycji lidera najwyższej klasy rozwiązań dla kina z wideo o ekstremalnie dużym bitrate i rozdzielczości sięgającej 8K.

Innowacja: przełomowe produkty i technologie od samego początku wyznaczały kierunek rozwoju marki Lexar. Od pierwszego na Świecie modułowego urządzenia typu Workflow aż do pierwszej w branży karty pamięci SD wykonanej ze stali nierdzewnej Lexar Armor Gold SDXC UHS-II, jak i pierwszej karty pamięci microSD express o pojemności 1 TB - Lexar Play Pro microSDXC Express.

Wsparcie: Lexar rozumie, że dobre rozwiązania z obszaru pamięci masowej to nie tylko sprzęt, ale też oprogramowanie i należyte wsparcie. Z narzędziami jak Lexar App, producent pomaga użytkownikom zarządzać i chronić ich efekty pracy oraz wspomnienia.

Innowacje oraz flagowe rozwiązania na CES 2026

Wspomniane filary znajdują odzwierciedlenie w innowacjach i nowościach produktowych zaprezentowanych podczas targów CES 2026. To rozwiązania zbudowane na bazie wieloletniego doświadczenia inżynierów marki Lexar oraz udoskonalone dzięki ciągłej analizie opinii użytkowników i dopasowaniu do ich rosnących potrzeb.

Lexar Professional Silver Plus microSDXC – najszybsza na świecie karta pamięci microSD UHS-I o pojemności 2 TB – oferuje transfer sięgający 255 MB/s w odczycie oraz 180 MB/s w zapisie. Taka wydajność spełnia z dużą nawiązką potrzeby nagrywania wideo w jakości 4K60P. W połączeniu z podwyższoną odpornością na niesprzyjające warunki środowiskowe (np. wysoką lub niską temperaturę, wilgotność) oraz szeroko cenioną, legendarną już kompatybilnością sprawia, że ta karta pamięci bardzo dobrze sprawdzi się w dronach, kamerach sportowych, wideorejestratorach, jak i tabletach.

Kartę pamięci Lexar Silver Plus microSDXC 2 TB docenią przede wszystkim twórcy materiałów wideo, którzy będą mogli w ekspresowym tempie – zwłaszcza jak na standard UHS-I – przenosić dane na komputer. Osiągany transfer sięgający 255 MB/s będzie możliwy do osiągnięcia w połączeniu z czytnikiem Lexar RW360, co pozwoli na skopiowanie plików nawet 2,5 razy szybciej względem standardowej karty UHS-I.

Lexar Play X PCIe 4.0 NVMe to najnowszej generacji nośnik SSD w standardzie M.2 2030. Jest on naturalnie kompatybilny z zapięciem M.2 2230, a dołączony adapter pozwala też na skorzystanie ze złącza M.2 2280. Lexar Play X PCIe 4.0 NVMe to nośnik typu mSSD z wysoką integracją wewnętrzną. Kontroler, pamięć flash oraz sterownik odpowiedzialny za komunikację zostały zintegrowane w jednym układzie, co pozwoliło na poprawę jakości, a także trwałości (podwyższona odporność na kurz i wodę – spełnione wymagania IP57).

Ten niewielki nośnik SSD wyróżnia się też wydajnością: do 7400 MB/s w odczycie oraz do 6500 MB/s w zapisie to topowe transfery nośników w standardzie M.2 2230/2030. Dzięki tej kombinacji osiągów i rozmiarów, możliwe jest użycie Lexara Play X M.2 PCIe 4.0 NVMe w szerokiej palecie urządzeń, a w tym np. w konsolach przenośnych. Zapewni to wyraźnie szybsze ładowanie gier czy aplikacji względem dotychczas oferowanych rozwiązań. Dostępne będą trzy pojemności: 1, 2 TB oraz 512 GB.

Lexar Air Portable SL260 SSD to ważący zaledwie 19 gramów przenośny SSD. Stworzony dla twórców oraz użytkowników, którzy nie tylko chcą mieć najważniejsze pliki zawsze przy sobie, ale także oczekują szybkiego i wygodnego dostępu do nich. Dzięki kompatybilności z najpopularniejszym standardem – USB 3.2 Gen1 – transfer sięga 400 MB/s zarówno w odczycie jak i zapisie.

Design, to połączenie praktyczności i elegancji. Przenośny SSD Lexar Air Portable SL260 będzie dostępny w różnych kolorach, a uniwersalny uchwyt pozwoli na przymocowanie go np. do plecaka, torebki, a nawet wsunięcie po prostu do kieszeni – tak mały jest to SSD. Podłączyć go można nie tylko do komputera, ale także do smartfona, co pozwoli na szybki transfer danych, jak i wykonanie kopii bezpieczeństwa newralgicznych plików.

Lexar TouchLock Portable SSD to przenośny SSD, którego priorytetem jest ochrona dostępu do przechowywanych na nim plików. Kluczem jest skonfigurowany i sparowany z nośnikiem smartfon z funkcją NFC. Po zbliżeniu obydwu urządzeń następuje wymiana poufnych informacji (sprzętowe szyfrowanie AES 128-bit), co odblokowuje dostęp do zapisanych danych. To działa analogicznie do płatności urządzeniem mobilnym.

Rozmiar typowy dla kart kredytowych oraz funkcja MagSafe pozwalają na wygodne przenoszenie oraz użytkowanie. Lexar TouchLock Portable SSD może być podłączony zarówno do komputera, jak i smartfona – zgodny z Apple iPhone jak i urządzeniami Android. Transfer odbywa się za pośrednictwem przewodu USB C, a osiągana szybkość wynosi do 450 MB/s w odczycie oraz do 420 MB/s w zapisie. Przenośny SSD ma podwyższoną wytrzymałość na upadki (nawet z dwóch metrów) oraz szeroki zakres temperatury, przy której dane są przechowywane.

Wiodąca technologia – Lexar AI Storage Core

Sztuczna inteligencja wspiera, przyspiesza, a często wręcz napędza dziś nie tylko systemy do gier, narzędzia do przetwarzania obrazu i dźwięku, ale też sprzęt autonomiczny i robotykę. Technologia ta obecna jest nie tylko w centrach danych, ale nawet w osobistych komputerach i urządzeniach mobilnych (np. smartfonach). Stawia to bezprecedensowe wymagania przed pamięcią masową. Ultraszybki dostęp do danych, dużej ich ilości, jest kluczowy, ale równie istotna jest niezawodność i elastyczność w przypadku rozproszonych procesów AI.

Aby sprostać tej zmianie, Lexar wprowadza AI Storage Core – technologia pamięci masowej nowej generacji oparta na trzech filarach: wydajności, niezawodności oraz elastyczności – udostępniając erę urządzeń i optymalizacji AI na poziomie konsumenckim. Realizacją tych potrzeb zajmą się trzy klasy nadchodzących produktów marki Lexar:

nośnik SSD klasy AI – dla wysokowydajnych komputerów obsługujących duże modele LLM,

pamięć przenośna klasy AI – to wygodne i szybkie rozszerzenie pamięci np. dla laptopów w celu realizacji zadań sztucznej inteligencji,

karty pamięci klasy AI – dla wysokiej klasy aparatów i kamer 8K pod kątem optymalizacji procesu zapisu materiału wysokiej rozdzielczości.

Te wczesne kierunki przyszłego rozwoju produktów marki Lexar stanowią pionierską fazę rozwoju AI Storage Core. Firma będzie rozszerzać tę platformę w obszarze gier, obrazowania, robotyki i systemów motoryzacyjnych nowej generacji.

Partnerstwo z reprezentacją Argentyny w piłce nożnej

Potwierdzeniem wiodącej pozycji marki na globalnych rynkach jest partnerstwo Lexara z reprezentacją Argentyny w piłce nożnej. Opiera się ono na wspólnych wartościach, takich jak przywództwo, profesjonalizm i globalne znaczenie. Mistrzowskie dziedzictwo drużyny wpisuje się w trzy dekady działalności marki Lexar, która nieustannie poszerza granice branży i dostarcza maksymalnie niezawodne, wysokowydajne rozwiązania w obszarze pamięci masowej. Świadectwem partnerstwa między marką Lexar, a drużyną Argentyny będą produkty Lexar Air Portable SL260 SSD oraz Lexar SL500 SSD z logo reprezentacji.

