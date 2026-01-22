Kioxia wyprzedała całą swoją produkcję pamięci NAND zaplanowaną na 2026 rok. Era tanich dysków SSD dobiegła końca

Rynek pamięci flash właśnie przekroczył punkt bez powrotu. Kioxia, trzeci co do wielkości producent NAND na świecie, oficjalnie poinformowała, że cała jej produkcja na 2026 rok została już sprzedana. Shunsuke Nakato, dyrektor zarządzający działu pamięci w japońskiej firmie, nie pozostawił złudzeń. Rynek dysków SSD przeszedł w "fazę wysokich cen" i nic nie wskazuje na rychłą zmianę sytuacji. Potwierdza to najczarniejsze scenariusze, przed którymi ostrzegali analitycy.

Dyrektor zarządzający Kioxii wprost stwierdził, że rynek dysków SSD i pamięci flash przeszedł w fazę wysokich cen i będzie się w niej utrzymywał jeszcze przez najbliższe kilka lat.

Informacja z Kioxii jest kulminacją narastającego od roku 2025 kryzysu na rynku pamięci. Firma wyjaśnia mechanizm zjawiska wprost. Giganci technologiczni odczuwają presję, aby nie wypaść z wyścigu AI, więc nie mają wyboru i kontynuują inwestycje w centra danych bez względu na koszty. Rezultat? Według analityków TrendForce centra danych pochłoną w 2026 roku aż 70 proc. światowej produkcji zaawansowanych układów pamięci, pozostawiając rynek konsumencki z okruchami, na permanentnym głodzie.

Skutki widać już w polskich sklepach. Dysk Kingston NV2 1 TB, który jeszcze w połowie 2025 roku kosztował około 180-200 zł, obecnie wyceniany jest na około 400 zł. Kioxia Exceria Plus G3 2 TB podrożała z 465 do 999 zł, a Kingston KC3000 1 TB podskoczył z 299 do około 600 zł. To dopiero początek. Khein-Seng Pua, prezes firmy Phison (producenta kontrolerów SSD), ostrzega, że ceny NAND podwoiły się w ciągu sześciu miesięcy i będą dalej rosły. Jego pesymistyczne prognozy mówią o niedoborach trwających nawet dekadę, choć bardziej konserwatywne szacunki wskazują na napięty rynek przynajmniej do 2027 roku.

Problem pogłębia struktura branży. Samsung, SK Hynix i Kioxia kontrolują większość globalnej produkcji NAND, a ich moce produkcyjne są już zakontraktowane. Próby zwiększenia wydajności fabryk (jak zakład Kioxii w Yokkaichi) oraz uruchomienie nowych linii produkcyjnych (fabryka w Kitakami) nie nadążają za popytem. Historia uczy, że budowa nowych fabryk półprzewodników trwa latami, a producenci ostrożnie podchodzą do gwałtownej ekspansji. Pamiętają 2023 rok, gdy nadprodukcja zmusiła ich do drastycznych przecen. Tym razem AI zmieniło równanie. Pamięć HBM dla serwerów oraz enterprise SSD przynoszą wyższe marże niż dyski konsumenckie, więc priorytet jest oczywisty.

Źródło: Tom's Hardware, Ars Technica, Digitimes, Kioxia