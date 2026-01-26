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Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami

Akcja partnerska | 26-01-2026 09:00 |

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkamiOstatnio większość komponentów komputerowych albo zdrożała, albo zbliżają się nieubłagane podwyżki, więc to może być ostania chwila na zakup karty graficznej za rozsądne pieniądze. Wiele autorskich modeli NVIDIA GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5070 jest teraz dostępnych w sklepach x-kom nawet kilkaset złotych taniej! Sprawdźcie aktualną promocję i najlepsze oferty. Dla prawdziwych koneserów najwyższej wydajności jest również przeceniony topowy GeForce RTX 5090.

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070 i GeForce RTX 5090 - taniej może prędko nie być...

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

Oferta ograniczona czasowo lub obowiązująca do wyczerpania zapasów. Nie wymaga aktywacji kodu rabatowego, zniżka jest naliczana automatycznie po dodaniu produktu do koszyka.

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

Gainward GeForce RTX 5060 Ghost 8GB GDDR7

Przecena: 1349 → 1199 złotych

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

Gigabyte GeForce RTX 5060 Windforce Max OC

Przecena: 1369 → 1249 złotych

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

Gigabyte GeForce RTX 5070 Windforce 12GB GDDR7

Przecena: 2799 → 2569 złotych

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

MSI GeForce RTX 5070 Ventus 2X OC 12GB GDDR7

Przecena: 2699 → 2469 złotych

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami [nc1]

ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC 32GB GDDR7

Przecena: 17999 → 14999 złotych

Źródło: x-kom
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