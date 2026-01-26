Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5000 - To może być ostatnia chwila na zakupy przed podwyżkami

Ostatnio większość komponentów komputerowych albo zdrożała, albo zbliżają się nieubłagane podwyżki, więc to może być ostania chwila na zakup karty graficznej za rozsądne pieniądze. Wiele autorskich modeli NVIDIA GeForce RTX 5060 i GeForce RTX 5070 jest teraz dostępnych w sklepach x-kom nawet kilkaset złotych taniej! Sprawdźcie aktualną promocję i najlepsze oferty. Dla prawdziwych koneserów najwyższej wydajności jest również przeceniony topowy GeForce RTX 5090.

Niższe ceny na karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 5060, GeForce RTX 5070 i GeForce RTX 5090 - taniej może prędko nie być...

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Przecena: 1349 → 1199 złotych

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Źródło: x-kom