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Start Aktualności Karty graficzne

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych

Natan Faleńczyk | 27-01-2026 08:00 |

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowychColorful to chińska marka, która została założona w 1995 roku, a w swoim rodzimym kraju jest partnerem strategicznym firm: NVIDIA, AMD oraz Intel. Ponad dekadę później pojawiła się submarka iGame, która działa do dziś. W tym materiale przyjrzymy się bliżej nowemu produktowi tej ostatniej, czyli kompaktowej karcie graficznej, która korzysta z układu NVIDIA GeForce RTX 5070. Zasadniczo ten model pojawił się już wcześniej, ale nie w białej wersji kolorystycznej.

W ofercie marki iGame, która podlega pod firmę Colorful, pojawiła się kolejna karta graficzna, która korzysta z układu NVIDIA GeForce RTX 5070 - choć ten model był już obecny w sprzedaży, ale nie w białej wersji kolorystycznej.

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych [1]

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Karta graficzna iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V powinna przypaść do gustu głównie osobom, które budują lub posiadają zestaw komputerowy o zmniejszonych wymiarach. Model ten jest o wiele bardziej kompaktowy od oficjalnej wersji (242 x 112 mm) i zajmuje dwa sloty. Od strony technicznej natomiast niewiele się od niej różni, gdyż mamy tutaj podobne zegary (mimo dopisku "OC") i tak naprawdę identyczną specyfikację. Tak więc: na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR7, która może skorzystać ze 192-bitowej szyny danych.

  iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V
Rdzenie CUDA 6144
Taktowanie bazowe 2325 MHz
Taktowanie w trybie Boost 2557 MHz
Pamięć 12 GB
Typ pamięci GDDR7
Zegar pamięci 28 Gb/s
Przepustowość pamięci 672 GB/s
Szyna danych 192-bitowa
Złącze zasilania 16-pinowe
TDP 250 W
Porty wideo 1 x HDMI 2.1b
3 x DisplayPort 2.1b
Rekomendowany zasilacz 650 W
Obsługiwane technologie DLSS 4, NVIDIA Reflex, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6
Wymiary 180 x 123 x 39,8 mm
Masa 0,85 kg

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych [2]

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Parametr TDP wynosi 250 W, zalecana moc zasilacza to 650 W, a samo zasilanie karty graficznej odbywać się będzie poprzez 16-pinowe złącze. W kwestii wyjść wideo można liczyć na trzy porty DisplayPort i jedno złącze HDMI. Oczywiście - jak na serię Blackwell przystało - nie zabrakło tu obsługi technologii NVIDIA DLSS 4. Co do samej dostępności, czy też daty premiery, to na ten moment nie wiemy zbyt wiele, a zasadniczo to nic. Jeśli natomiast interesuje nas oficjalna strona internetowa z tym produktem, to możemy ją znaleźć pod tym adresem.

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych [3]

NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych [4]

Źródło: Colorful via TechPowerUp, NVIDIA
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