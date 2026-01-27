NVIDIA GeForce RTX 5070 w białej, kompaktowej odsłonie od iGame. Karta graficzna dla mniejszych zestawów komputerowych

Colorful to chińska marka, która została założona w 1995 roku, a w swoim rodzimym kraju jest partnerem strategicznym firm: NVIDIA, AMD oraz Intel. Ponad dekadę później pojawiła się submarka iGame, która działa do dziś. W tym materiale przyjrzymy się bliżej nowemu produktowi tej ostatniej, czyli kompaktowej karcie graficznej, która korzysta z układu NVIDIA GeForce RTX 5070. Zasadniczo ten model pojawił się już wcześniej, ale nie w białej wersji kolorystycznej.

W ofercie marki iGame, która podlega pod firmę Colorful, pojawiła się kolejna karta graficzna, która korzysta z układu NVIDIA GeForce RTX 5070 - choć ten model był już obecny w sprzedaży, ale nie w białej wersji kolorystycznej.

Karta graficzna iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V powinna przypaść do gustu głównie osobom, które budują lub posiadają zestaw komputerowy o zmniejszonych wymiarach. Model ten jest o wiele bardziej kompaktowy od oficjalnej wersji (242 x 112 mm) i zajmuje dwa sloty. Od strony technicznej natomiast niewiele się od niej różni, gdyż mamy tutaj podobne zegary (mimo dopisku "OC") i tak naprawdę identyczną specyfikację. Tak więc: na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci VRAM w standardzie GDDR7, która może skorzystać ze 192-bitowej szyny danych.

iGame GeForce RTX 5070 Mini W OC 12GB-V Rdzenie CUDA 6144 Taktowanie bazowe 2325 MHz Taktowanie w trybie Boost 2557 MHz Pamięć 12 GB Typ pamięci GDDR7 Zegar pamięci 28 Gb/s Przepustowość pamięci 672 GB/s Szyna danych 192-bitowa Złącze zasilania 16-pinowe TDP 250 W Porty wideo 1 x HDMI 2.1b

3 x DisplayPort 2.1b Rekomendowany zasilacz 650 W Obsługiwane technologie DLSS 4, NVIDIA Reflex, DirectX 12 Ultimate, OpenGL 4.6 Wymiary 180 x 123 x 39,8 mm Masa 0,85 kg

Parametr TDP wynosi 250 W, zalecana moc zasilacza to 650 W, a samo zasilanie karty graficznej odbywać się będzie poprzez 16-pinowe złącze. W kwestii wyjść wideo można liczyć na trzy porty DisplayPort i jedno złącze HDMI. Oczywiście - jak na serię Blackwell przystało - nie zabrakło tu obsługi technologii NVIDIA DLSS 4. Co do samej dostępności, czy też daty premiery, to na ten moment nie wiemy zbyt wiele, a zasadniczo to nic. Jeśli natomiast interesuje nas oficjalna strona internetowa z tym produktem, to możemy ją znaleźć pod tym adresem.

Źródło: Colorful via TechPowerUp, NVIDIA