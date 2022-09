Jeden z większych wydawców gier zaatakowany przez hakerów. Ich celem było wyłudzenie danych od graczy

Ostatnio nie ma chyba dnia bez wiadomości o tym, że jakaś firma bardziej bądź mniej związana z technologią padła ofiarą hakerów. Tym razem padło na 2K (zespół z ramienia Take-Two), studio odpowiedzialne za wydawnictwo takich tytułów jak Mafia czy Borderlands. Zaatakowana została dokładnie platforma pomocy technicznej, poprzez którą cyberprzestępcy próbują wyłudzić dane od klientów, a więc od graczy.

Amerykański producent i wydawca gier wideo poinformował już opinię publiczną o sytuacji i doprecyzował, że zhakowano platformę pomocy technicznej (help desk), dzięki czemu włamywacze zaczęli spamować klientów podszywając się właśnie pod 2K. W e-mailach tych umieszczono fałszywe linki, które prowadzą do złośliwego oprogramowania. 2K w swoim oświadczeniu przestrzegło przede wszystkim przed otwieraniem wiadomości, których nadawcą jest pomoc techniczna 2K Games.

Hey folks, please read an important message from our Customer Support team. Thank you. pic.twitter.com/yKI18eL7mY