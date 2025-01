ISOCELL HP9, GNJ oraz JN5 - Samsung prezentuje nowe sensory, które niebawem zagoszczą w smartfonach poza Chinami

Mobilna fotografia wciąż staje się coraz lepsza, co w głównej mierze jest zasługą dobrego oprogramowania, choć równie ważnym czynnikiem są oczywiście same aparaty. Samsung ogłosił właśnie wprowadzenie trzech nowych sensorów, których zastosowaniem będą zarówno główne, jak i pomocnicze kamery w smartfonach. Każdy z nich ma wnosić całkiem spore usprawnienia w kwestii przechwytywanego obrazu, dzięki czemu jakość zdjęć powinna być jeszcze lepsza.

Samsung przedstawił trzy matryce, które niebawem trafią do smartfonów. Pierwsze skrzypce gra tu sensor ISOCELL HP9, który świetnie się odnajdzie z teleobiektywami. Wraz z nim debiutują również ISOCELL GNJ oraz JN5.

Zazwyczaj dodatkowe aparaty, które występują niemal w każdym dzisiejszym smartfonie, nie pozwalają uzyskać tak dobrych efektów, jakie zapewnia główna jednostka. Samsung ma zamiar zmienić ten obraz sensorem ISOCELL HP9, którego głównym przeznaczeniem będzie praca z teleobiektywem. Ta jednostka wyróżnia się formatem 1/1,4", rozdzielczością 200 MP i rozmiarem pojedynczego piksela na poziomie 0,56 μm. Taka konfiguracja umożliwia zebranie większej ilości światła (o 12% w porównaniu z poprzednikiem), a przy tym zapewnia lepsze odwzorowanie kolorów. Czujnik obrazu powinien sobie dobrze radzić w gorszych warunkach oświetleniowych ze względu na technologię Tetra pixel, która łączy 16 pikseli w jeden — w tym wypadku rozmiar piksela wynosi 2,24 μm, a zdjęcia zapisywane są w rozdzielczości 12 MP. Ma się to przełożyć na lepsze ujęcia portretowe. Możemy liczyć także na 4-krotny zoom. Omawiany sensor zadebiutował już w Chinach w modelu vivo X100 Ultra, ale dopiero teraz pojawi się poza nimi.



ISOCELL HP9

ISOCELL GNJ to z kolei 50 MP jednostka, w której wielkość matrycy wynosi 1/1,57", a rozmiar piksela to 1 μm. Sensor korzysta z technologii Dual Pixel, a więc na każdym pikselu obecne są dwie fotodiody (po prawej i lewej stronie), co przekłada się na dokładne i szybkie ustawianie ostrości. Możemy liczyć na dobrą szczegółowość obrazu przy niższym zużyciu energii w porównaniu z wcześniejszym wariantem (podczas rejestrowania wideo w 4K przy 60 kl/s pobór mocy jest mniejszy o 34%). Ostatnią jednostką jest ISOCELL JN5 (50 MP, 1/2,76", 0,64 μm), która okazuje się najbardziej uniwersalna, ponieważ sprawdzi się zarówno w roli głównego aparatu, jak i dodatkowych kamer. Sensor wykorzystuje technologię Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG), która pozwala zmniejszyć ilość szumów przy gorszym oświetleniu, dzięki czemu ostateczny obraz jest wyraźniejszy.



ISOCELL GNJ



ISOCELL JN5

Źródło: Samsung