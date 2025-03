Isambard-AI - w Wielkiej Brytanii powstaje nowy superkomputer, który zajmie wysoką pozycję w rankingu najszybszych maszyn

Wobec wzrostu zainteresowania sektorem sztucznej inteligencji na świecie powstaje coraz więcej szybkich superkomputerów. Wielka Brytania nie chce pozostawać w tym wyścigu w tyle. Zapowiedziano budowę nowego urządzenia tego typu. Superkomputer ma nosić nazwę Isambard-AI i jeśli spełnione zostaną wszystkie zapowiedzi, to wejdzie on do ścisłej czołówki najszybszych maszyn tego typu, jakie powstały do tej pory na świecie.

Wielka Brytania zapowiedziała budowę superkomputera Isambard-AI. Sprzęt ma oferować wydajność FP64 na poziomie 200 PFLOPS, co sprawia, że znajdzie się w światowej czołówce najszybszych maszyn.

Rząd Wielkiej Brytanii podejmuje działania, które mają w przyszłości zaowocować uzyskaniem przez ten kraj pozycji jednego z liderów, jeśli chodzi o rozwój sektora sztucznej inteligencji. Jednym z kroków, które przybliżą Brytyjczyków do realizacji założonych celów, jest budowa superkomputera Isambard-AI. Urządzenie powstanie w budynku National Composites Centre w Bristolu. Superkomputer będzie aż 10 razy potężniejszy niż najszybsza tego typu maszyna działająca obecnie na terenie Wielkiej Brytanii. Jego budowy podjęła się firma Hewlett Packard Enterprise. Podstawą stanie się platforma HPE Cray Ex, która składa się z superchipów NVIDIA GH200. Do konstrukcji zostanie wykorzystane aż 5448 jednostek Grace Hopper.

Dzięki rozwiązaniu Cray ClusterStor E1000, superkomputer zaoferuje łącznie 25 PB (petabajtów) przestrzeni magazynowej. System wykorzysta chłodzenie za pośrednictwem cieczy, a nadmiar ciepła zostanie użyty do ogrzewania pobliskich budynków. Szacuje się, że wydajność FP64 superkomputera osiągnie poziom 200 PFLOPS oraz 21 EFLOPS we wnioskowaniu i treningu sztucznej inteligencji. To powinno uplasować go w okolicach piątego miejsca w rankingu najszybszych maszyn komputerowych na świecie. Jego potencjał będzie wykorzystywany między innymi w robotyce, analizie dużych ilości danych, badaniach nad klimatem czy do opracowywania nowych leków. Łączny koszt budowy wyniesie około 225 mln funtów (czyli w przeliczeniu 1,15 mld zł). Uruchomienie superkomputera planowane jest na 2024 rok.

Źródło: University of Bristol, Tom's Hardware