Dolmen to pierwsza gra, wspierająca jednocześnie techniki NVIDIA DLSS, AMD FSR 1.0 oraz Intel XeSS - debiut już 20 maja

Wygląda na to, że w tym roku czeka nas interesujące starcie pomiędzy trzema różnymi technikami upscalingu obrazu, autorstwa NVIDII, AMD oraz Intela. NVIDIA oferuje rozwiązanie DLSS, które jest jednak wciąż zamknięte dla kart graficznych GeForce RTX (aczkolwiek chodzą słuchy, że coś ciekawego w temacie DLSS zostanie ogłoszone podczas targów Computex). AMD wprowadziło technikę FidelityFX Super Resolution (FSR 2.0) w pierwszej grze - Deathloop (nasz test z porównaniem do FSR 1.0 oraz DLSS pojawi się jutro), tymczasem za kilka dni zadebiutuje także Intel XeSS, czyli kolejny otwarty standard, przygotowany wraz z kartami graficznymi Intel ARC. Już 20 maja w sprzedaży pojawi się intrygująca gra Dolmen, która będzie pierwszym tytułem oficjalnie wspierającym Xe Super Sampling od dnia premiery.

Już w najbliższy piątek zadebiutuje gra Dolmen, która będzie pierwszą produkcją wspierającą jednocześnie techniki NVIDIA DLSS, AMD FSR 1.0 oraz Intel XeSS. 20 maja nastąpi zatem formalny debiut rozwiązania Intela.

W rozmowie z portalem WCCFTech, twórcy opracowujący grę Dolmen potwierdzili, że premierowy patch wprowadzi wsparcie dla techniki Intel XeSS. Oprócz tego gra od dnia premiery będzie wspierać najnowszą wersję NVIDIA DLSS oraz pierwszą generację AMD FSR. Jednocześnie potwierdzono, że wkrótce Dolmen doczeka się także wsparcia dla bardziej dopracowanej (ale i bardziej wymagającej) wersji AMD FSR 2.0. Ten intrygujący tytuł science-fiction z elementami horroru oraz RPG będzie zatem pierwszym przystankiem do sprawdzenia, jak radzą sobie poszczególne techniki w konfrontacji z innymi.

Intel XeSS będzie w pełni zgodny z DirectX 12 (biblioteki DX12 będą wymagane do działania), wykorzystując przy tym opartym na Intel Vector Shading język NN (Neural Networking) działający na architekturze ARC SIMD firmy Intel. Producent potwierdził, że pakiet SDK dla XeSS będzie ogólnodostępny, tworząc w ten sposób kolejne w pełni otwarte rozwiązanie dla GPU. Co ciekawe, wbrew temu co pierwotnie zapowiadano, na stronie Intela można znaleźć zaktualizowane informacje dotyczące wymagań co do XeSS. Wygląda na to, że wymagana będzie wyłącznie obsługa bibliotek DirectX 12 oraz Shader Model 6.4. Sprzętowe jednostki XMX (tylko w kartach Intela) oraz instrukcje DP4a (Intel Xe-HPG, Xe-LP, układy NVIDIA od Pascal w górę, niektóre karty AMD Radeon RX 5000 oraz cała linia Radeon RX 6000) będą opcjonalnym wyborem, który pozwoli na zaoferowanie jeszcze wyższej wydajności. Według oficjalnej strony Intela, nie będą one jednak konieczne, by móc uruchomić Intel XeSS także na innych kartach (przykładowo seria NVIDIA GeForce GTX 900).

