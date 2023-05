Intel wprowadza na rynek zestawy złożone z procesorów i kart graficznych własnej produkcji

Intel za sprawą swoich układów ARC stał się trzecim znaczącym graczem na rynku dedykowanych kart graficznych. Choć propozycje amerykańskiej firmy nie mogą na razie pod względem wydajności konkurować z topowymi produktami NVIDII i AMD, to są dobrą propozycją dla osób dysponujących mniejszym budżetem. Intel postanowił zawalczyć o klientów wprowadzając na rynek także zestawy złożone ze swoich kart graficznych i procesorów.

Intel zaprezentował ofertę, w ramach której klienci mogą zakupić dobrze dobrane zestawy kart graficznych i procesorów. Dotyczy to zarówno całych komputerów, jak i pakietów samych GPU i CPU.

Komponenty są tak dobrane, żeby zapewniały optymalną wydajność. Amerykańska firma dokonała licznych testów w celu sprawdzenia, jak prezentuje się wydajność układów ARC w połączeniu z poszczególnymi procesorami. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że użycie jednostek Intel Core i9 do pary z kartami Intel ARC to nie najlepsze rozwiązanie. Producent jest oczywiście tego świadomy i sugeruje korzystanie w takich przypadkach ze słabszych procesorów. Jak wiadomo, najdroższe CPU dobrze spisują się w przypadku topowych układów graficznych, gdzie nie występuje zjawisko wąskiego gardła.

Zaprezentowany został wykres, z którego wynika, że karty graficzne Intel ARC A750 oraz A770 pełnię swoich mocy osiągają w połączeniu z CPU Intel Core i7 12. i 13. generacji, choć spadek wydajności w przypadku zastosowania Core i5 nie jest nadmiernie znaczący. Dla Intel ARC A380 najodpowiedniejsze są zaś procesory Intel Core i3 oraz ewentualnie Core i5 z niższej półki wydajnościowej. W celu pozyskania danych dokonano łącznie 15 tys. testów w ponad 50 grach.

Jak podaje Intel, znacznie mniej wyczulone na szybkość procesora są gry działające w oparciu o API DirectX 12. Zastosowanie karty Intel ARC A750 wraz z procesorem Intel Core i5-12400F daje niemalże takie same rezultaty, jak użycie droższych jednostek. Oczywiście można w takim przypadku mieć wątpliwości, czy układ graficzny nie ogranicza procesora, ale nie zmienia to faktu, że testy na DirectX 11 pokazują znacznie większe różnice w średniej FPS-ów po zastosowaniu mocniejszego CPU. Nie dotyczy to co prawda wszystkich tytułów, w niektórych przypadkach dysproporcja jest jednak znacząca.

W celu dostarczenia graczom zbalansowanych zestawów Intel postanowił połączyć swoje karty graficzne i procesory w dobrze dobrane pakiety. Mają one charakteryzować się nieco niższą ceną, niż w przypadku kupna podzespołów oddzielnie. Jeden z pierwszych pakietów tego typu, jaki trafił na rynek, zawiera układ Intel ARC A750 i procesor Intel Core i5-12600K. Został wyceniony w Stanach Zjednoczonych na 423 dolary. Na liście partnerskiej znajduje się także polski sklep, ale można w nim kupić na razie tylko całe zestawy komputerowe z komponentami Intela, za które trzeba zapłacić około 3960 zł (ARC A750 w połączeniu z Core i5-12400F) i 4610 zł (ARC A770 oraz Core i5-12400F).

Źródło: Intel