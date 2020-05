Intel Tiger Lake-U - szczegóły dotyczące układów graficznych Gen.12

Niedawno pisaliśmy na temat nowej próbki inżynieryjnej procesora Intel Tiger Lake-U w laptopie marki Dell. Układ ten odznaczył się przede wszystkim wysokim zegarem rdzenia w trybie Turbo Boost 2.0 dochodzącym do 5 GHz. Daje to nadzieję, że architektura Willow Cove oraz faktycznie usprawniony, 10 nm proces technologiczny przyniosą wyraźnie wyższą wydajność w porównaniu do 10 generacji Ice Lake-U. W międzyczasie do sieci przedostało się całkiem sporo nowych informacji na temat nowych, zintegrowanych układów graficznych Intel Gen.12, opartych na architekturze Xe. Informacje te jednak w mniejszym stopniu dotyczącą potencjalnej wydajności, a skupiają się bardziej na multimedialnych aspektach nowych iGPU.

Nadchodzące zintegrowane układy graficzne Intel Gen.12 przyniosą dwukrotnie większą wydajność w stosunku do Intel Gen.11 (Ice Lake). Ponadto wprowadzą wsparcie dla kodeku AV1 oraz rozszerzonego HEVC.

W sieci pojawiło się całkiem sporo informacji na temat zintegrowanych układów graficznych Intel Gen.12. Do czasu premiery nie mamy jednak pewności, czy faktycznie się potwierdzą. Nowa generacja ma przynieść zauważalny wzrost wydajności. W porównaniu do 10 generacji Ice Lake-U wzrost ma być dwukrotny (informacje sprzed kilku dni zdają się to potwierdzać), natomiast w porównaniu do 8 generacji Kaby Lake Refresh wzrost wydajności ma być 4-krotny. Nowe iGPU będą wspierać wszystkie nowe kodeki, w tym także AV1 (odnośnie dekodowania wideo). Ponadto nie zabraknie wsparcia dla 12-bitowego kodeku HEVC (H.265). Nowe układy graficzne mają obsłużyć do 4 ekranów HDR jednocześnie.

Oprócz wspierania rozdzielczości 4K, układy Intel Gen.12 Xe będą także mogły obsługiwać treści wideo w rozdzielczości 8K oraz 60 FPS - nie będzie więc problemu z zawieszaniem się laptopów przy próbie odpalenia materiałów wideo w takiej rozdzielczości i płynności animacji. Nowe informacje wskazują, że układy graficzne Intel Gen.12 Xe będą niemalże kombajnem multimedialnym. Najwyższy układ graficzny z 96 jednostkami wykonawczymi pojawi się zarówno w serii Tiger Lake-U (28 W) jak również Tiger Lake-Y (9 W), choć wówczas z pewnością taktowanie będzie obniżone. Ponadto według udostępnionych slajdów, nowe procesory Tiger Lake będą wspierały pamięci LPDDR5 o taktowaniu 5400 MHz - po raz pierwszy informacje o wspieraniu takich modułów pojawiły się już kilka miesięcy temu i wszystko wskazuje na to, że wraz z premierą 11 generacji zobaczymy także w laptopach pamięci LPDDR5. Z kolei zmiany w organizacji dostarczania energii w układach Tiger Lake względem obecnej generacji Comet Lake ma sprawić, że procesory oraz SoC będą cechowały się dużo lepszą efektywnością energetyczną, a co za tym idzie jeszcze dłuższym czasem pracy na baterii.

Źródło: VideoCardz