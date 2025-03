Intel Pentium - odkryto wadliwe tranzystory w procesorze sprzed 30 lat. Błąd kosztował firmę około 475 mln dolarów

W dzisiejszych czasach często zdarza się, że dana seria komponentów posiada jakiś wewnętrzny błąd. Daleko nie trzeba szukać - w końcu na pewno słyszeliście o niedawnych problemach ze stabilnością Raptor Lake'ów. Zazwyczaj tego typu kwestie da się rozwiązać za pomocą np. poprawionego BIOS-u. Czasem jednak konieczne jest wycofanie produktów z obiegu... Tak było właśnie z pierwszą generacją procesorów Intel Pentium.

Autor analizy obiecuje głębsze zanurzenie się w tym temacie. Być może niebawem dowiemy się, czy możliwe jest naprawienie tych procesorów poprzez fizyczną edycję PLA...

Znany historyk komputerowy i ekspert w inżynierii wstecznej, Ken Shirriff, znalazł w oryginalnym procesorze Intel Pentium (architektura P5) wadliwe tranzystory, które powodowały słynny błąd FDIV polegający na nieprawidłowych obliczeniach matematycznych w PLA (Programmable Logic Array). Możliwość wystąpienia tego błędu zmusiła Intela w 1994 roku do wycofania procesorów z obiegu, co kosztowało producenta ok. 475 milionów dolarów. Obraz widoczny poniżej to zdjęcie matrycy omawianego procesora. Chip został wykonany w procesie 800 nm, a matryca zawiera 3,1 mln tranzystorów. Jak się okazało, jednostka zmiennoprzecinkowa Pentium była znacznie szybsza niż ówczesne układy scalone, a to dzięki algorytmowi dzielenia SRT. SRT oblicza dzielenie przy dwóch bitach na cykl zegara (w porównaniu do jednego bitu na w przypadku poprzednika Pentium). Algorytm wymagał więc obecności tabeli z 2048 komórkami na matrycy, wymieniającej wartości -2, -1, 0, 1 i 2 w kompaktowych 112 wierszach. Wartości są wskazywane przez obecność lub brak tranzystorów wzdłuż siatki. Problem polegał jednak na tym, że 5 było błędnych.

Co więcej, analiza wykazała, że w sumie aż 16 wpisów jest nieprawidłowych, z czego 11 nowo odkrytych nie powoduje błędów wyłącznie "dzięki szczęściu". Powyżej opisany błąd FDIV był bardzo rzadkim zjawiskiem. Po odkryciu go przez profesora Thomasa Nicely'ego Intela uznał, że nie jest istotny, twierdząc przy tym, że może wystąpić tylko raz na 27 000 lat. IBM oświadczył jednak, że może się trafiać co 24 dni i wstrzymał sprzedaż tych modeli Pentium. Intel ugiął się pod ogromną presją finansową i wycofał te układy ze stratą 475 milionów dolarów. Pełniejszy opis matrycy Pentium i błędu znajdziesz w TYM MIEJSCU. Warto wiedzieć, że w nadchodzących dniach autor obiecuje głębsze zanurzenie się w tym temacie na swoim blogu. Być może niebawem dowiemy się, czy możliwe jest naprawienie tych chipów poprzez fizyczną edycję PLA.

Źródło: Tom's Hardware, VICE