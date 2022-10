Intel opublikował zaktualizowane wymagania dla optymalnego działania kart graficznych ARC z rodziny Alchemist

Za tydzień na rynku zadebiutują karty graficzne Intel ARC A750 (Limited Edition) oraz ARC A770 (Limited Edition). O specyfikacji obu układów graficznych z rodziny Alchemist wiemy już wszystko, tak samo znamy sugerowane ceny producenta. Oczywiście dopiero za tydzień okaże się jak faktycznie będzie wyglądała kwestia wyceny oraz dostępności. Tymczasem Intel zaktualizował wymagania sprzętowe związane z maksymalnym wykorzystaniem układów ARC.

Od miesięcy wiemy, że do efektywnej pracy kart graficznych Intel ARC potrzebna będzie konfiguracja PC wspierająca Resizable BAR - przy wyłączonej funkcji wydajność kart w wielu produkcjach leci na łeb na szyję w dół. Firma zaktualizowała swoje wymogi i na szczęście platforma oparta na procesorach Intela nie będzie wymagana, aby móc w pełni wykorzystać potencjał ARC Alchemist. Nie zmienił się jednak wymóg dotyczący obsługi Resizable BAR. W przypadku procesorów Intela najlepszym wyjściem jest posiadanie przynajmniej 10. generacji Comet Lake oraz płyt głównych z chipsetami Intel 400 lub Intel 500, gdzie funkcja ReBAR jest wspierana i włączona.

Oczywiście późniejsze generacje - Rocket Lake, Alder Lake czy zbliżający się Raptor Lake również włączają się do rekomendowanej konfiguracji, wraz z nowszymi płytami głównymi. W przypadku procesorów AMD sytuacja wygląda tak, że w pełni wspierane są układy Ryzen 3000 (z wyłączeniem układów APU Ryzen 3000G) oraz Ryzen 5000 (także APU) - w tym wypadku potrzebujemy również płyty głównej z chipsetem AMD 500, gdzie aktywna jest funkcja Smart Access Memory (działająca na tej samej zasadzie co Resizable BAR). Z pewnością również najnowsze Ryzeny 7000 na podstawce AM5 będą spełniały wymogi Intela, a ich brak na liście jest zwykłym niedopatrzeniem. Podkreślamy jednak, że powyższe wymogi dotyczą nie tyle możliwości użytkowania kart graficznych ARC, co ich optymalnego wykorzystania w grach. Wymogiem, który trzeba spełnić jest ten z wykorzystanym systemem operacyjnym - Intel ARC współpracuje przynajmniej z wersją Windows 10 20H2 (64-bit) lub nowszą.

