Intel odradza podkręcanie zablokowanych jednostek Alder Lake i przestrzega przed potencjalnymi uszkodzeniami

W ciągu ostatniego tygodnia entuzjaści nowych technologii mają dwa gorące tematy, które cieszą się popularnością zarówno na portalach internetowych, jak i na YouTube. Mowa oczywiście o premierze jednej z najgorszych kart graficznych kilkunastu ostatnich lat - Radeonie RX 6500 XT oraz możliwości podkręcania zablokowanych procesorów z rodziny Intel Alder Lake. Zwłaszcza drugie z zagadnień rozpaliło wyobraźnie wielu zapaleńców, którzy myślą o zakupie tańszej jednostki i ręcznym odblokowaniu dodatkowej mocy. Oczywiście nie jest to w smak Niebieskim, którzy oficjalnie przestrzegają przed overclockingiem CPU z 12. generacji, które nie należą do serii K. Może to prowadzić podobno do niestabilności i powodować uszkodzenia.

Zablokowane procesory Intel Alder Lake mogą być podkręcane nie tylko na topowych płytach głównych z chipsetem Z690, ale również wybranych, tańszych platformach B660. W drodze są kolejne modele z obsługą DDR4.

Znany niemiecki overclocker, Roman "der8auer" Hartung, opublikował w minionych dniach szereg ciekawych filmów na swoim kanale YouTube. Udowodnił on na nich, że możliwe jest podkręcanie zablokowanych procesorów Intel Alder, a wszystko dzięki manipulacji BCLK (oraz oczywiście zmianie napięcia). Przykładowo taki Intel Celeron G6900 przetaktowany został na zwykłym chłodzeniu z bazowych 3400 MHz do zawrotnych 5338 MHz, zaś Intel Core i3-12300 wraz z chłodzeniem ciekłym azotem biją rekordy wydajności w programie Cinebench R20 dla jednostek 4-rdzeniowych. Co ważne OC możliwe jest nie tylko na topowych platformach z chipsetem Z690, ale również tańszych płytach jak ASUS Strix B660G, ASUS B660F czy ASRock B660 Steel Legend. A w drodze są kolejne, jeszcze tańsze z obsługą pamięci RAM DDR4.

Tom's Hardware poprosiło Intela o komentarz w sprawie podkręcania zablokowanych jednostek z 12. generacji. Niebiescy odpowiedzieli, że "procesory Intel Alder Lake nie należące do serii K nie zostały zaprojektowane z myślą o podkręcaniu. Tym samym firma nie gwarantuje działania procesorów wykraczającego poza ich specyfikacje. Zmiana częstotliwości taktowania lub napięcia może spowodować uszkodzenie lub skrócenie okresu eksploatacji procesora i innych komponentów systemu, a także może zmniejszyć stabilność i wydajność systemu." Co oczywiście jest prawdą w przypadku każdego OC, zwłaszcza opartego na manipulacji BCLK. Ale większość entuzjastów chociaż w minimalnym stopniu wie co robi i trudno o uszkodzenie sprzętu. Pytanie czy Intel zablokuje tego typu podkręcanie? W końcu miało to już miejsce w przeszłości.

