Intel liderem sprzedaży procesorów dla zwykłych konsumentów w 2022 roku. AMD króluje na rynku jednostek dla stacji roboczych

Puget Systems to amerykańska firma zajmująca się sprzedażą spersonalizowanych zestawów komputerowych, które przeznaczone są zwłaszcza do celów profesjonalnych. Przedsiębiorstwo opublikowało właśnie raport pokazujący sprzedaż procesorów w 2022 roku. Choć na jego podstawie trudno sformułować bardzo odkrywcze wnioski, to kilka elementów zwraca szczególną uwagę. Intel i AMD radzą sobie w zupełnie odmienny sposób, w zależności od segmentu rynku.

Według danych sprzedażowych firmy Puget Systems, procesory Intela poradziły sobie w 2022 roku bardzo dobrze na rynku jednostek przeznaczonych dla zwykłych konsumentów. AMD dominuje z kolei w segmencie obejmującym CPU dla stacji roboczych.

Na wstępie należy zaznaczyć, że dane obejmują wyłącznie sprzedaż sprzętu za pośrednictwem Puget Systems. Nie należy ich więc przekładać bezpośrednio na globalne wyniki, choć światowe trendy są nieco zbliżone. Uwagę w pierwszej kolejności zwraca zwłaszcza załamanie się sprzedaży procesorów AMD Ryzen w styczniu 2022 roku. Jak wiadomo, jednostki te kierowane są przede wszystkim do zwykłych konsumentów, ale znajdują także zastosowanie w niektórych bardziej profesjonalnych zadaniach. O ile ich sprzedaż jeszcze w grudniu 2021 roku plasowała się na poziomie nieco ponad 70% wszystkich nabytych procesorów tego typu, to w styczniu 2022 roku doszło do spadku, w wyniku którego Intel i AMD podzieliły się rynkiem niemalże dokładnie w połowie. Kolejne dwa miesiące to już dynamiczny wzrost udziału Intela. Sytuacja ustabilizowała się w kwietniu na poziomie około 70% sprzedanych jednostek Intel Core i około 30% sprzedanych procesorów AMD Ryzen. W cztery miesiące doszło zatem do całkowitego odwrócenia proporcji pomiędzy dwoma konkurentami.

Przyczyn tej sytuacji należy upatrywać oczywiście w premierze udanej serii CPU z rodziny Alder Lake pod koniec 2021 roku. W odwróceniu trendu nie pomogło wypuszczenie we wrześniu 2022 roku procesorów AMD Ryzen 7000. Intel odpowiedział bowiem szybko jednostkami Intel Core 13. generacji, które w ostatecznym rozrachunku prezentują lepszy stosunek rzeczywistej wydajności do ceny niż propozycja konkurencji. Wiele wskazuje na to, że obecne proporcje pomiędzy głównymi producentami zostaną utrzymane przynajmniej do premiery kolejnej generacji sprzętu. Nie ma bowiem powodów, by przypuszczać, że pojawi się w najbliższym czasie jakiś czynnik mogący znacząco na nie wpłynąć. Co prawda, AMD wypuściło w tym roku procesory Ryzen 7000X3D, ale są one kierowane przede wszystkim dla graczy i wątpliwe jest, by zmieniły istotnie aktualny balans rynkowy.

Zupełnie inaczej wygląda sprzedaż procesorów przeznaczonych do stacji roboczych. W tym przypadku AMD radzi sobie nieporównywalnie lepiej. Firma dominowała nad Intelem w 2021 roku i w kolejnym utrzymała kolosalną przewagę. Warto zwrócić uwagę, że choć jednostki AMD Threadripper PRO były obecne na rynku od pierwszego kwartału 2021 roku, to na ich pełne przyjęcie przez klientów musieliśmy nieco poczekać. Sprzedaż dopiero w kwietniu 2022 roku zrównała się z serią AMD Threadripper 3000, a następnie wyparła ją z rynku całkowicie. Przy czym należy pamiętać, że powodem tego było także wycofanie tych jednostek z obrotu przez amerykańską firmę. Niezależnie od tego, uwagę zwraca gigantyczna przewaga procesorów AMD nad Intelem w tym segmencie rynku. W drugiej połowie roku sytuacja ustabilizowała się na poziomie około 90-95% udziałów dla CPU AMD Threadripper PRO i około 5-10% dla procesorów Intel Xeon. Trudno zatem mówić o wyrównanej konfrontacji.

Intel już od dłuższego czasu ma problemy z nawiązaniem równorzędnej walki na tej płaszczyźnie. Sytuacji nie pomogło wypuszczenie na rynek przez AMD jednostek z końcówką PRO, które charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością i większą liczbą rdzeni od konkurencji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu stabilności. W kontekście niedawnej premiery procesorów z rodziny Sapphire Rapids, interesujące będzie, jak te proporcje będą kształtowały się w 2023 roku. Pozycja AMD wydaje się w tym segmencie rynku niezachwiana i wątpliwe jest, żeby Intel w przeciągu jednej generacji był w stanie całkowicie ten trend odwrócić, jednak nie jest wykluczone, że będzie w stanie zagarnąć dla siebie nieco większą porcję tortu.

Źródło: Puget Systems