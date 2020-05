Intel DG1 wolniejszy od kart Radeon RX 560 i GeForce GTX 1050 Ti

Od kilku lat czekamy już na desktopowe karty graficzne od Intela. Z biegiem czasu jednak chyba wszyscy uzmysłowiliśmy sobie, że przynajmniej na samym początku nie będą to układy idealne do grania - wszystko wskazuje na, że do rozrywkowych zastosowań jeszcze długo będziemy musieli wybierać między jednostkami NVIDII i AMD. Mimo wszystko premiera kart Intela opartych o architekturę Xe to z całą pewnością ważne wydarzenie dla całej branży. W sieci już wcześniej pojawiały się już wstępne wyniki wydajności pierwszych układów, ale najciekawiej przedstawiają się najnowsze rezultaty z 3DMarka - przetestowany w nim został układ Intel DG1. Jak się zaprezentował? Cóż, demon szybkości to zdecydowanie nie jest...

DG1 w domyśle nie jest nawet produktem klasy średniej. To grafika przeznaczona dla układów Tiger Lake o bardzo niskiej mocy, która jednak ma być nawet dwukrotnie szybsza od intelowskich układów Gen.11 (Ice Lake).

Intel DG1 oparty na architekturze Gen12 (Xe) to dyskretna karta graficzna wyposażona w 96 jednostek wykonawczych i 768 procesorów strumieniowych. Na pokładzie znajdzie się 3 GB lub 6 GB pamięci GDDR6. Krzem DG1 będzie dostępny w innych wariantach, więc możliwe, że ostatecznie na rynek trafi ulepszona wersja opisywanego tu układu. Wynik karty Intela w 3DMarku w teście Firestrike to 5538 punktów, co oznacza, że jest wydajniejsza np. od GeForce'a GTX 750 Ti, lecz z drugiej strony przegrywa z Radeonem RX 460/560 czy GeForcem GTX 1050 Ti.

Trzeba pamiętać, że DG1 w domyśle nie jest nawet produktem klasy średniej. To grafika przeznaczona dla procesorów Intel Tiger Lake o bardzo niskiej mocy, która jednak ma być nawet dwukrotnie szybsza od intelowskich układów Gen.11 (Ice Lake), co stanowi ogromne ulepszenie dla urządzeń mobilnych. Ponadto oprócz grafiki Xe-LP (jakim jest model DG1) istnieją jeszcze warianty Xe-HP i HPC, które mają być znacznie wydajniejsze, ale podobno nadal nie będą one przeznaczone dla graczy, a dla centrów danych. Cóż, faktem jest, że nadal brakuje konkretnych informacji odnośnie przyszłej oferty Intela - de facto ciągle do końca nie wiemy, z czym będzie mieli do czynienia.

Źródło: VideoCardz, APISAK