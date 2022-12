Intel Core i5-13500 - procesor w wersji inżynieryjnej doczekał się pierwszego testu. Układ zachwyca wydajnością wielowątkową

Procesory Intel Core 13. generacji nie stanowią wielkiej rewolucji względem modeli Core 12. generacji, jednak mimo to i tak są w stanie mocno odskoczyć od swoich poprzedników. Widzimy to na przykładzie najmocniejszych, przetestowanych już przez nas układach, jednak wzrosty wydajności mogą być odczuwalne również w niższej półce. Przetestowano właśnie inżynieryjną próbkę chipu Core i5-13500 (ES2), którego wyniki zapowiadają prawdziwy hit sprzedaży.

Przewaga Core i5-13500 nad modelem i5-12500 wynosi wynosi od 5% w testach jednordzeniowych do ponad 60% w zastosowaniach wielowątkowych.

Intel Core i5-13500 to 14-rdzeniowy/20-wątkowy procesor oparty na starszej matrycy Alder Lake C0, która składa się z sześciu jednostek Performance i aż ośmiu Efficient. TDP tego układu wynosi tylko 65 W, a jak wykazał test, taktowanie Boost dla pojedynczego rdzenia to 4,8 GHz. Trzeba jednak mieć na uwadze, że finalna wersja układu może pracować z inną częstotliwością. Warto też dodać, że pod pełnym obciążeniem wszystkie rdzenie Performance rozpędzały się maksymalnie do 4,4 GHz, podczas gdy rdzenie Efficient uzyskiwały zegar na poziomie 3,2 GHz. Procesor pobierał wtedy 165 W mocy.

Nadchodzący średniopółkowy Core i5 świetnie spisał się w testach syntetycznych. Model ten uzyskał w CPU-Z 767 pkt w Single-Thread i 8227 pkt w Multi-Thread, a w Cinebench R23 wyniki to kolejno 1901 pkt (ST) i 19891 pkt (MT). Dla porównania, bezpośredni poprzednik, czyli Core i5-12500 (który nie otrzymał ani jednego rdzenia Efficient) uzyskał w CPU-Z ok. 713 pkt (ST) i 5109 (MT), a w Cinebench 1806 pkt (ST) i 12416 (MT). Przewaga nowego procesora wynosi więc od 5% w testach jednordzeniowych do ponad 60% w zastosowaniach wielowątkowych. Premiera chipu powinna odbyć się podczas styczniowych targów CES 2023.

Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600 Intel Core i5-13500 Intel Core i5-13400 Intel Core i3-13100 Rodzina CPU Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 14C/20T (6x P-Core + 8x E-Core) 10C/16T (6x P-Core + 4x E-Core) 4C/8T (4x P-Core) Zegar bazowy / Turbo 3,5 GHz / 5,2 GHz 3,5 GHz / 5,2 GHz 2,7 GHz / ? 2,5 GHz / 4,8 GHz (?) 2,5 GHz / 4,6 GHz 3,4 GHz Cache L3 24 MB 20 MB 12 MB Układ iGPU UHD 770 - UHD 770 TDP (PBP) 125 W 125 W 65 W 65 W 65 W 60 W

