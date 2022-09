Intel ARC A310 - nowa desktopowa karta graficzna Xe-HPG przeznaczona do podstawowych zadań

Intel ma już w swojej ofercie niskobudżetową desktopową kartę graficzną. Mowa oczywiście o modelu ARC A380, który wyróżnia się m.in. zaledwie 8 jednostkami Xe i 6 GB pamięci GDDR6 (magistrala 96-bit). Jak można się domyślić, zdecydowanie nie jest to demon wydajności, jednak Intel i tak znalazł miejsce na kolejny układ z niskiej półki. Debiutuje właśnie model ARC A310 cechujący się jeszcze słabszą specyfikacją.

Intel ARC A310 opiera się na rdzeniu ACM-G11 (litografia TSMC N6) z zaledwie 6 blokami Xe i 96 jednostkami Matrix. Całość współpracuje z 4 GB pamięci GDDR6 (15,5 Gbps), która oparta jest na skromnej 64-bitowej magistrali. Karta graficzna powinna pracować z maksymalnym taktowaniem 2000 MHz, choć nie jest to do końca jasne - producent w niektórych miejscach deklaruje również zegar na poziomie 2100 MHz. Współczynnik TDP został ustalony na 75 W, co oznacza, że całość pobierze energię elektryczną z gniazda PCIe.

Intel ARC A380 Intel ARC A310 Architektura Xe-HPG Xe-HPG Układ graficzny ACM-G11 ACM-G11 Litografia TSMC N6 TSMC N6 Jednostki SP 1024 768 Bloki Xe 8 6 Jednostki RTU 8 6 Jednostki Matrix 128 96 Taktowanie rdzenia 2000 MHz 2000 / 2100 MHz Przepustowość VRAM 15,5 Gbps 15,5 Gbps Ilość pamięci 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Szyna pamięci 96-bit 64-bit Przepustowość 186 GB/s 124 GB/s Współczynnik TBP 75 W 75 W

Nie spodziewamy się, by układ Intel ARC A310 mógł być polecany do jakichkolwiek gier. Jednostka ta powinna ukazywać się głównie w niskoprofilowych wersjach. Jeśli tylko doczeka się odpowiednio niskiej ceny, może stać się opcją do tanich komputerów biurowych bez zintegrowanej grafiki. Nie znamy jednak konkretnej daty pojawienie się karty na rynku. Producent nie zdradził też jej ceny sugerowanej, aczkolwiek przy aktualnej sytuacji rynkowej wycena powyżej 100 dolarów byłaby rozbojem w biały dzień (A380 kosztuje 139 dolarów).

Źródło: VideoCardz, Intel