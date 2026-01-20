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Start Aktualności Gry

Hytale otrzymuje mody z pełną wirtualizacją. W grze udało się uruchomić Minecrafta, Dooma, a także... system Windows 95

Maciej Lewczuk | 20-01-2026 16:00 |

Hytale otrzymuje mody z pełną wirtualizacją. W grze udało się uruchomić Minecrafta, Dooma, a także... system Windows 95Zaledwie tydzień minął od wejścia Hytale w fazę Early Access, a społeczność modderów już zdążyła pokazać możliwości, które zapierają dech w piersiach. 15-letni twórca o pseudonimie iamcxv711 osiągnął coś, co brzmi jak scenariusz SF. Uruchomił pełnoprawny system operacyjny Windows 95 bezpośrednio wewnątrz sandboxowej gry. To jednak dopiero początek serii coraz dziwniejszych prób, które obejmują uruchamianie Minecrafta, Dooma i samej gry Hytale wewnątrz Hytale.

15-letni modder uruchomił Windows 95, Doom, Minecraft, a nawet samą grę Hytale wewnątrz Hytale – zaledwie pięć dni po premierze Early Access, otwierając nowy rozdział w historii moddingu.

Hytale otrzymuje mody z pełną wirtualizacją. W grze udało się uruchomić Minecrafta, Dooma, a także... system Windows 95 [1]

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Fenomen, który obserwujemy w Hytale, wykorzystuje mod HyCompute bazujący na interpreterze Lua o nazwie Cobalt. Ten zaledwie kilkudniowy twór pozwala na stworzenie programowalnych komputerów wewnątrz świata gry, które, dzięki integracji z protokołem VNC (Virtual Network Computing), mogą łączyć się z prawdziwymi maszynami wirtualnymi działającymi w tle na komputerze gracza. W praktyce oznacza to, że klockowata wizualizacja ekranu w Hytale staje się interfejsem do pełnoprawnego systemu operacyjnego. Windows 95 wyświetlający się na kilkunastu blokach w grze to nie iluzja ani predefiniowana animacja. To rzeczywiście działający system, w którym można uruchomić klasyczne aplikacje, a nawet zagrać w Dooma czy zainstalować wersję Minecrafta. Simon Collins-Laflamme, współzałożyciel Hypixel Studios, publicznie wyraził swoje zdumienie na platformie X, pytając retorycznie o to, jak taka implementacja była w ogóle możliwa tak szybko po premierze.

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Analogiczne projekty pojawiały się wcześniej w Minecrafcie. Mod VM Computers z 2020 roku również pozwalał na uruchamianie Windows 95 przez VirtualBox. Jednak istotna różnica tkwi w czasie implementacji i natywnym wsparciu dla modowania w Hytale. Minecraft potrzebował lat rozwoju społeczności i wielu narzędzi zewnętrznych, aby osiągnąć podobny poziom elastyczności. Hytale, dzięki wbudowanym od podstaw narzędziom do tworzenia modów, w tym edytorom modeli, dźwięków, skryptom oraz systemom AI, oferuje znacznie łatwiejszy dostęp do zaawansowanych modyfikacji.

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Jak podkreślają twórcy w oficjalnym wpisie na blogu, praktycznie wszystko w grze można zmieniać, rozszerzać lub całkowicie usuwać, co sprawia, że jest wyjątkowo przyjazna dla eksperymentów na granicy absurdu. Ten sam modder (@iamcxv711), który zaimplementował Windows 95, poszedł o krok dalej i stworzył "Hytaleception", czyli uruchomienie gry Hytale wewnątrz samej siebie. Technologia ta bazuje na maszynie wirtualnej Java, która pozwala serwerowi Hytale działać wewnątrz głównej instancji gry. Co więcej, w najnowszym projekcie udało mu się zsynchronizować klienty Minecrafta i Hytale, tworząc hybrydowe środowisko, w którym obydwie gry współistnieją.

Hytale otrzymuje mody z pełną wirtualizacją. W grze udało się uruchomić Minecrafta, Dooma, a także... system Windows 95 [2]

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Implikacje tego typu modyfikacji wykraczają daleko poza prostą ciekawostkę technologiczną. Po pierwsze, pokazują one, jak potężne mogą być natywne narzędzia do moddingu dostępne już w fazie Early Access. W przeciwieństwie do Minecrafta, gdzie modding rozwijał się oddolnie przez lata i wymagał obejścia wielu ograniczeń technicznych, Hytale od startu oferuje strukturę zaprojektowaną z myślą o twórcach. To sprawia, że społeczność może znacznie szybciej eksplorować granice tego, co możliwe. Po drugie, tego typu projekty rodzą pytania o przyszłość gier sandboxowych jako platform uniwersalnych.

Hytale otrzymuje mody z pełną wirtualizacją. W grze udało się uruchomić Minecrafta, Dooma, a także... system Windows 95 [3]

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Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego typu metawersum, w którym jedna gra staje się hostem dla innych? Historia VM Computers w Minecrafcie pokazała, że tego typu rozwiązania, choć technicznie imponujące, rzadko znajdują praktyczne zastosowanie ze względu na spadki wydajności i skomplikowaną konfigurację. Jednakże tak szybki początek moddingu w Hytale i entuzjazm społeczności sugerują, że te ograniczenia mogą zostać przezwyciężone szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał. Dla użytkownika końcowego takie eksperymenty otwierają furtkę do zupełnie nowych rodzajów rozgrywki, od edukacyjnych serwerów symulujących starsze systemy operacyjne, po chaotyczne multiwersa łączące różne gry w jednym środowisku.

Źródło: @iamcxv711 (X), Tom's Hardware, Games Radar, Escapist Magazine, Hytale Official Blog
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