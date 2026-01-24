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Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylko

Szymon Góraj | 24-01-2026 13:00 |

Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylkoKanadyjski twórca zdążył sobie przez dekady zapewnić na tyle mocną pozycję, że nawet osoby mniej interesujące się branżą powinny przynajmniej kojarzyć jego nazwisko. Nie zawsze jego tytuły odnoszą pełny sukces, niemniej pula zasług jest wystarczająco duża, że można go wymieniać wśród najbardziej wpływowych projektantów gier wideo. W styczniu Humble Bundle oferuje parę ciekawych zestawów, w tym zbiór pozycji od wspomnianego Sida Meiera.

W ramach Humble Bundle można nabyć pakiet gier Sida Meiera, w tym kolekcję Civilization, Pirates!, Railroads czy Ace Patrol.

Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylko [1]

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Jeśli chodzi o pozycje od Sida Meiera i jego ekipy trzeba przyznać, że ostatnio gracze nie byli rozpieszczani. Najnowsza Cywilizacja okazała się sporym rozczarowaniem i wątpliwe, żeby kolejne update'y wiele w tym względzie zmieniły. Ale najnowszy pakiet Humble Bundle pozwoli zebrać wiele innych, starszych gier Firaxis, i to za 15,71 dolarów. A wśród nich oczywiście Civilization. W zestawie części III-VI oraz Beyond Earth z 2014 roku, który może nie był najlepiej przyjęty z serii, ale wprowadził kilka ciekawych nowości. Poza tym dostaniemy 40% kupony na kolejno Standard, Deluxe i Settler's Edition rzeczonej "siódemki".

Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylko [2]

Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylko [3]

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Jeśli chodzi o pozostałe gry, niejeden starszy fan może pamiętać Sid Meier's Pirates!, jeden z legendarnych już klasyków - sam zresztą będąc odnowioną wersją hitu z lat osiemdziesiątych. Skupia w sobie elementy RPG, przygodówki i zręcznościówki, pozwalając stać się prawdziwym korsarzem rodem z XVII wieku. Plądrowanie miast, walki z ówczesnymi światowymi mocarstwami, czy oczywiście polowanie na skarby - gra oferuje ogromną swobodę i potrafi wciągnąć na wiele godzin nawet dziś. W ofercie znalazło się też choćby Ace Patrol, Railroads!, czy Starships, składając się na bogaty pakiet dla fanów Sida Meiera i nie tylko.

Humble Bundle - pojawiła się świetna oferta dla fanów gier Sida Meiera. Civilization, Pirates! i nie tylko [4]

Źródło: Humble Bundle
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