Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości

Szymon Góraj | 28-09-2025 09:00 |

Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości"Hirołsy" są wiecznie żywe. Szczególnie trzecia odsłona, bijąca rekordy popularności i aż do dziś mająca niezliczone rzesze fanów. Swoje zresztą robią mody, których nadal przybywa. Tymczasem studio Unfrozen - odpowiadające wcześniej za całkiem dobrego Iratusa - szykuje na końcówkę roku ciekawą niespodziankę dla zwolenników serii. Heroes of Might and Magic: Olden Era może być całkiem dobrym tytułem dla weteranów, ale i młodszych graczy.

W sieci pojawił się nowy materiał związany Heroes of Might and Magic: Olden Era. Tym razem na pierwszym planie pojawiła się eksploracja.

Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości [1]

Heroes of Might and Magic: Olden Era zaskoczeniem targów Gamescom 2024. Pierwsza zapowiedź prequela kultowej serii

Kiedy w trakcie zeszłorocznych targów Gamescom światło dzienne ujrzał pierwszy teaser Heroes of Might and Magic: Olden Era, raczej nikt nie spodziewał się czegoś podobnego. Siłą rzeczy mamy do czynienia z pełnokrwistym prequelem, który nawiązuje do najlepszych tradycji marki - a przynajmniej to obiecują twórcy. Zachęcająco brzmi perspektywa zwiedzania kontynentu Jadame, do niedawna zaledwie wspomnianego w lore, ale jeszcze niezgłębianego. W kolejnym materiale tyczącym się strategii skupiono się tym razem na temacie eksploracji:

TOP 10 najlepszych ścieżek dźwiękowych z gier głównego nurtu na PC - Mass Effect, Doom, Heroes of Might and Magic IV, Wiedźmin 3...

Ci, którzy są zaznajomieni z klasyką, rozpoznają sporo przedmiotów, ale ma się również pojawić wiele zupełnie nowych. Będą trzy rodzaje obiektów: takie, które wpływają na progresję bohatera, ekonomię królestwa i wreszcie obiekty ważne dla rozwoju różnorakich stworzeń. Te pierwsze będą najbardziej różnorodne, np. nagradzające postać odpowiednią pulą punktów doświadczenia czy przedmiotami. Druga grupa to na ogół kompletna podstawa funkcjonowania królestwa, czyli różnej maści surowce, czy specjalne lokacje. Ostatnia jest najmniej liczna, ale ma wpływ na liczbę stworzeń, które posiadamy, a także może przykładowo oferować dla nich upgrade'y. Jak Heroes of Might and Magic: Olden Era będzie działało w praktyce, o tym przekonamy się za kilka miesięcy, gdy tytuł wejdzie do wczesnego dostępu.

Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości [2]

Heroes of Might and Magic: Olden Era - trailer prequela legendarnej serii prezentuje eksplorację. Powrót do korzeni i kilka nowości [3]

Źródło: Unfrozen Official (Youtube)
