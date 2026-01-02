Zgłoś błąd
X
Zanim wyślesz zgłoszenie, upewnij się że przyczyną problemów nie jest dodatek blokujący reklamy.
Błędy w spisie treści artykułu zgłaszaj jako "błąd w TREŚCI".
Typ zgłoszenia
Treść zgłoszenia
Twój email (opcjonalnie)
Nie wypełniaj tego pola
Załóż konto
EnglishDeutschукраїнськийFrançaisEspañol中国
Start Aktualności Rozrywka

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

Mateusz Szlęzak | 02-01-2026 17:30 |

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve JobsW bibliotece HBO Max możemy liczyć na pokaźny zakres filmów i seriali od Warner Bros oraz od współpracujących z nimi wytwórni, takich jak DC, Cartoon Network czy Hanna-Barbera. Platforma wspiera natywnie rozdzielczość 1920 x 1080 px wraz z dźwiękiem Dolby Digital 5.1. Wybrane produkcje oferują jednak możliwość odtwarzania w 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Przejdźmy teraz do kluczowej części materiału, w której przedstawiamy wybrane nowości.

Co przyniesie pierwsza połowa stycznia 2026 r. na platformie streamingowej HBO Max? Wśród premier pojawi się m.in. Emotki. Film, Branża, Primal, saga Zmierzch i Transformers oraz Steve Jobs.

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs [1]

HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 16 - 30 grudnia 2025. Wśród premier Barry Seal: Król przemytu oraz Piękna i Bestia

Emotki. Film (The Emoji Movie) - Film

  • Opis: Miasto Tekstopolis zamieszkują emotki, z których każda wyraża jedną, ściśle określoną emocję. Wyjątkiem jest Minek, potrafiący okazywać wszystkie emocje, co może doprowadzić do katastrofy. Gdy ta pozorna zaleta zaczyna zagrażać całemu telefonowi, Minek łączy siły z Piątką i hakerką Matrix, wyruszając w pełną niespodzianek podróż po zakamarkach smartfona, by ocalić Tekstopolis. Mimo niskich ocen film bardzo mi się podobał i porusza temat społecznego wykluczenia wynikającego z odmienności.
  • Występują: T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright
  • Światowa data premiery: 27 lipca 2017 roku
  • W HBO Max od: 1 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: The Emoji Movie
  • Gatunek: Animacja, Przygodowy, Komedia, Familijny
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: 3,5/10 (78 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 4,9/10 (24 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 6% / 36%

Zmierzch (Twilight) - Film

  • Opis: Adaptacja powieści Stephenie Meyer opowiada historię nieśmiałej i zagubionej nastolatki Isabelli Swan, która zakochuje się w outsiderze Edwardzie Cullenie skrywającym mroczną tajemnicę - okazuje się on wampirem. Równocześnie jej najlepszy przyjaciel okazuje się wilkołakiem. Fabuła prowadzi przez detektywistyczną próbę odkrycia prawdy, burzliwy romans oraz konflikty z innymi klanami wampirów, aż po złamanie zasad rządzących wampirzym światem. Całą sagę „Zmierzch”, która mimo wszystko ma w sobie coś wyjątkowego, będzie można obejrzeć na HBO Max.
  • Występują: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick, Justin Chon, Rachelle Lefevre
  • Światowa data premiery: 17 listopada 2008 roku
  • W HBO Max od: 1 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Twilight
  • Gatunek: Romans, Fantasy
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: 5,4/10 (519 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 5,6/10 (340 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 48% / 72%

Transformers - Film

  • Opis: Transformers to jedna z najbardziej oryginalnych serii Hollywood, choć z czasem kolejne odsłony zaczęły odchodzić od pierwotnej wizji. Historia rozpoczyna się, gdy nastolatek Sam Witwicky, wraz z ojcem, kupuje stare Camaro, które okazuje się być Autobotem imieniem Bumblebee. Wkrótce chłopak zostaje wciągnięty w odwieczny konflikt z Decepticonami o Wszechiskrę - potężny artefakt zdolny m.in. ożywiać sprzęt elektroniczny. Cała saga Transformers trafi na HBO Max, choć szczerze polecam jedynie pierwsze 3 filmy.
  • Występują: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro
  • Światowa data premiery: 12 czerwca 2007 roku
  • W HBO Max od: 3 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Transformers
  • Gatunek: Przygodowy, Akcja, Sci-Fi
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: 7,1/10 (710 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 7,3/10 (309 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 57% / 85%

Steve Jobs - Film

  • Opis: Historia życia Steve’a Jobsa skupia się na kulisach wprowadzenia trzech kluczowych produktów firm Apple i NeXT, tworzy niemal gotowy scenariusz filmowy, który zabiera widza w miejsca narodzin fundamentów współczesnej elektroniki i technologii nowej generacji. Film ukazuje zmagania Jobsa z czasem i realiami epoki, które musiał wyprzedzić, będąc jednocześnie opowieścią o walce o przetrwanie na rynku, wyścigu z czasem oraz genialnym umyśle i ideach, które zrewolucjonizowały rzeczywistość XX i XXI wieku.
  • Występują: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg
  • Światowa data premiery: 5 września 2015 roku
  • W HBO Max od: 3 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Steve Jobs
  • Gatunek: Biografia
  • Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania
  • Ocena na portalu IMDb: 7,2/10 (186 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 6,2/10 (47 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 85% / 73%

Branża (Industry) - Sezon 4

  • Opis: Serial pokazuje świat wielkich finansów oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość i marzących o sukcesie na rynku. Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w renomowanym międzynarodowym banku inwestycyjnym z siedzibą w Londynie. W pogoni za karierą wikłają się w przelotne romanse, sięgają po narkotyki i podejmują ryzykowne decyzje. To czas, w którym ich tożsamość dopiero się kształtuje, a ogromny wpływ ma na nią praca w skrajnie stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie deklarowana merytokracja zderza się ze skostniałą hierarchią.
  • Występują: Myha'la, Marisa Abela, Ken Leung, Harry Lawtey, Sagar Radia, Conor MacNeill
  • Światowa data premiery: 9 listopada 2020 roku
  • W HBO Max od: 12 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Industry
  • Gatunek: Dramat
  • Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania
  • Ocena na portalu IMDb: 7,5/10 (22 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 6,9/10 (2,4 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 90% / 71%

Primal - Sezon 3

  • Opis: Genndy Tartakovsky, twórca wyróżnionego nagrodą Emmy serialu „Samurai Jack”, przedstawia kolejny sezon historii jaskiniowca i dinozaura, których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w surowym, pierwotnym świecie. Serial nie zawiera dialogów, opowiada o ich przygodach za pomocą muzyki i obrazu, pokazując napięcie, wzruszenie, ekscytację, strach i więź dwóch towarzyszy w obliczu zagrożeń.
  • Występują: Aaron LaPlante, Laëtitia Eïdo, Fred Tatasciore, Imari Williams, Amina Koroma
  • Światowa data premiery: 7 października 2019 roku
  • W HBO Max od: 12 stycznia 2026 roku
  • Tytuł oryginalny: Primal
  • Gatunek: Animacja, Przygodowy, Akcja, Fantasy
  • Kraj produkcji: USA
  • Ocena na portalu IMDb: 8,6/10 (27 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Filmweb: 8,1/10 (2,9 tys. ocen)
  • Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 93%
Źródło: HBO Max
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Tagi:
Zgłoś błąd

Powiązane publikacje

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

Amazon Prime Video – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Mechanik, Nocny recepcjonista i Zabójczy lot

10
Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

Disney+ – filmowe i serialowe nowości VOD na styczeń 2026. Wśród premier Tysiąc ciosów, Zakłamanie, The Beauty oraz Wonder Man

17
Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

Lords of the Fallen II - reżyser gry opowiada w wywiadzie o kluczowych aspektach rozgrywki. Narracja, specyfika świata i inne

14
GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

GOG zostaje przejęty od CD Projekt RED przez jednego ze współzałożycieli firmy

57
LG Gaming Portal rozbudowuje bibliotekę. Just Dance Now, Asphalt Legends Unite i sterowanie głosowe AI trafiają na Smart TV

LG Gaming Portal rozbudowuje bibliotekę. Just Dance Now, Asphalt Legends Unite i sterowanie głosowe AI trafiają na Smart TV

7
Liczba komentarzy: 16

Komentarze:

Załaduj komentarze

PurePC.pl to serwis informacyjny o nowinkach technologicznych, testach sprzętu, porównaniach, telefonach, najgorętszych grach oraz polecanych zestawach komputerowych.

Działamy nieprzerwanie od 2006 roku i wśród portali o tematyce IT jesteśmy jednym z liderów w branży, pozostając jednak w pełni medium niezależnym.

O portalu PurePC
Kontakt z namiRedakcja PurePCReklama u nasRegulaminEuropean Hardware Association
Najważniejsze
Zestawy komputeroweTesty i recenzjeSmartfony i tabletyNotebookiAktualnościPoradnikiForumTest prędkości łacza
Znajdź PurePC na
FacebookTwitterYoutubeRSS
Do góry

Copyright © 2006-2026 PurePC.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.
x Wydawca serwisu PurePC.pl informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij zgadzam się, aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki.