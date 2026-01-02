HBO Max – filmowe i serialowe nowości VOD na 1 - 15 stycznia 2026. Wśród premier Primal, saga Zmierzch oraz Steve Jobs

W bibliotece HBO Max możemy liczyć na pokaźny zakres filmów i seriali od Warner Bros oraz od współpracujących z nimi wytwórni, takich jak DC, Cartoon Network czy Hanna-Barbera. Platforma wspiera natywnie rozdzielczość 1920 x 1080 px wraz z dźwiękiem Dolby Digital 5.1. Wybrane produkcje oferują jednak możliwość odtwarzania w 4K z HDR Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Przejdźmy teraz do kluczowej części materiału, w której przedstawiamy wybrane nowości.

Co przyniesie pierwsza połowa stycznia 2026 r. na platformie streamingowej HBO Max? Wśród premier pojawi się m.in. Emotki. Film, Branża, Primal, saga Zmierzch i Transformers oraz Steve Jobs.

Emotki. Film (The Emoji Movie) - Film

Miasto Tekstopolis zamieszkują emotki, z których każda wyraża jedną, ściśle określoną emocję. Wyjątkiem jest Minek, potrafiący okazywać wszystkie emocje, co może doprowadzić do katastrofy. Gdy ta pozorna zaleta zaczyna zagrażać całemu telefonowi, Minek łączy siły z Piątką i hakerką Matrix, wyruszając w pełną niespodzianek podróż po zakamarkach smartfona, by ocalić Tekstopolis. Mimo niskich ocen film bardzo mi się podobał i porusza temat społecznego wykluczenia wynikającego z odmienności. Występują: T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright

T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright Światowa data premiery: 27 lipca 2017 roku

27 lipca 2017 roku W HBO Max od: 1 stycznia 2026 roku

1 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: The Emoji Movie

The Emoji Movie Gatunek: Animacja, Przygodowy, Komedia, Familijny

Animacja, Przygodowy, Komedia, Familijny Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 3,5/10 (78 tys. ocen)

3,5/10 (78 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 4,9/10 (24 tys. ocen)

4,9/10 (24 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 6% / 36%

Zmierzch (Twilight) - Film

Adaptacja powieści Stephenie Meyer opowiada historię nieśmiałej i zagubionej nastolatki Isabelli Swan, która zakochuje się w outsiderze Edwardzie Cullenie skrywającym mroczną tajemnicę - okazuje się on wampirem. Równocześnie jej najlepszy przyjaciel okazuje się wilkołakiem. Fabuła prowadzi przez detektywistyczną próbę odkrycia prawdy, burzliwy romans oraz konflikty z innymi klanami wampirów, aż po złamanie zasad rządzących wampirzym światem. Całą sagę „Zmierzch”, która mimo wszystko ma w sobie coś wyjątkowego, będzie można obejrzeć na HBO Max. Występują: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick, Justin Chon, Rachelle Lefevre

Kristen Stewart, Robert Pattinson, Anna Kendrick, Justin Chon, Rachelle Lefevre Światowa data premiery: 17 listopada 2008 roku

17 listopada 2008 roku W HBO Max od: 1 stycznia 2026 roku

1 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Twilight

Twilight Gatunek: Romans, Fantasy

Romans, Fantasy Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 5,4/10 (519 tys. ocen)

5,4/10 (519 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 5,6/10 (340 tys. ocen)

5,6/10 (340 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 48% / 72%

Transformers - Film

Transformers to jedna z najbardziej oryginalnych serii Hollywood, choć z czasem kolejne odsłony zaczęły odchodzić od pierwotnej wizji. Historia rozpoczyna się, gdy nastolatek Sam Witwicky, wraz z ojcem, kupuje stare Camaro, które okazuje się być Autobotem imieniem Bumblebee. Wkrótce chłopak zostaje wciągnięty w odwieczny konflikt z Decepticonami o Wszechiskrę - potężny artefakt zdolny m.in. ożywiać sprzęt elektroniczny. Cała saga Transformers trafi na HBO Max, choć szczerze polecam jedynie pierwsze 3 filmy. Występują: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro

Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro Światowa data premiery: 12 czerwca 2007 roku

12 czerwca 2007 roku W HBO Max od: 3 stycznia 2026 roku

3 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Transformers

Transformers Gatunek: Przygodowy, Akcja, Sci-Fi

Przygodowy, Akcja, Sci-Fi Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 7,1/10 (710 tys. ocen)

7,1/10 (710 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 7,3/10 (309 tys. ocen)

7,3/10 (309 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 57% / 85%

Steve Jobs - Film

Historia życia Steve’a Jobsa skupia się na kulisach wprowadzenia trzech kluczowych produktów firm Apple i NeXT, tworzy niemal gotowy scenariusz filmowy, który zabiera widza w miejsca narodzin fundamentów współczesnej elektroniki i technologii nowej generacji. Film ukazuje zmagania Jobsa z czasem i realiami epoki, które musiał wyprzedzić, będąc jednocześnie opowieścią o walce o przetrwanie na rynku, wyścigu z czasem oraz genialnym umyśle i ideach, które zrewolucjonizowały rzeczywistość XX i XXI wieku. Występują: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg

Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Michael Stuhlbarg Światowa data premiery: 5 września 2015 roku

5 września 2015 roku W HBO Max od: 3 stycznia 2026 roku

3 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Steve Jobs

Steve Jobs Gatunek: Biografia

Biografia Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,2/10 (186 tys. ocen)

7,2/10 (186 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,2/10 (47 tys. ocen)

6,2/10 (47 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 85% / 73%

Branża (Industry) - Sezon 4

Serial pokazuje świat wielkich finansów oczami ambitnych dwudziestolatków walczących o swoją przyszłość i marzących o sukcesie na rynku. Grupa młodych absolwentów rywalizuje o kilka etatów w renomowanym międzynarodowym banku inwestycyjnym z siedzibą w Londynie. W pogoni za karierą wikłają się w przelotne romanse, sięgają po narkotyki i podejmują ryzykowne decyzje. To czas, w którym ich tożsamość dopiero się kształtuje, a ogromny wpływ ma na nią praca w skrajnie stresującym środowisku banku Pierpoint & Co., gdzie deklarowana merytokracja zderza się ze skostniałą hierarchią. Występują: Myha'la, Marisa Abela, Ken Leung, Harry Lawtey, Sagar Radia, Conor MacNeill

Myha'la, Marisa Abela, Ken Leung, Harry Lawtey, Sagar Radia, Conor MacNeill Światowa data premiery: 9 listopada 2020 roku

9 listopada 2020 roku W HBO Max od: 12 stycznia 2026 roku

12 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Industry

Industry Gatunek: Dramat

Dramat Kraj produkcji: USA, Wielka Brytania

USA, Wielka Brytania Ocena na portalu IMDb: 7,5/10 (22 tys. ocen)

7,5/10 (22 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 6,9/10 (2,4 tys. ocen)

6,9/10 (2,4 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 90% / 71%

Primal - Sezon 3

Genndy Tartakovsky, twórca wyróżnionego nagrodą Emmy serialu „Samurai Jack”, przedstawia kolejny sezon historii jaskiniowca i dinozaura, których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w surowym, pierwotnym świecie. Serial nie zawiera dialogów, opowiada o ich przygodach za pomocą muzyki i obrazu, pokazując napięcie, wzruszenie, ekscytację, strach i więź dwóch towarzyszy w obliczu zagrożeń. Występują: Aaron LaPlante, Laëtitia Eïdo, Fred Tatasciore, Imari Williams, Amina Koroma

Aaron LaPlante, Laëtitia Eïdo, Fred Tatasciore, Imari Williams, Amina Koroma Światowa data premiery: 7 października 2019 roku

7 października 2019 roku W HBO Max od: 12 stycznia 2026 roku

12 stycznia 2026 roku Tytuł oryginalny: Primal

Primal Gatunek: Animacja, Przygodowy, Akcja, Fantasy

Animacja, Przygodowy, Akcja, Fantasy Kraj produkcji: USA

USA Ocena na portalu IMDb: 8,6/10 (27 tys. ocen)

8,6/10 (27 tys. ocen) Ocena na portalu Filmweb: 8,1/10 (2,9 tys. ocen)

8,1/10 (2,9 tys. ocen) Ocena na portalu Rotten Tomatoes: 100% / 93%

Źródło: HBO Max