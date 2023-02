Half-Life z obsługą ray tracingu. Oto mod dodający śledzenie promieni. Wydajność gry? Niekoniecznie ucierpiała

Wśród deweloperów powszechnie panuje przekonanie, że ray tracing to przyszłość branży gier. Jego zastosowanie w niektórych przypadkach daje już teraz spektakularne rezultaty, a ciągle dokonuje się w tym zakresie postęp. Jest to także pole do popisu dla moderów, dzięki pracy których w wielu starszych tytułach dodano wsparcie dla techniki śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Najnowszym przykładem jest legendarna gra Half-Life.

Dzięki pracy pewnego modera Half-Life doczekało się wsparcia dla ray tracingu. Efekt końcowy jest imponujący, a wydajność gry po zastosowaniu modyfikacji należy ocenić pozytywnie.

Produkcja firmy Valve ma już swoje lata. Tytuł pierwotnie został wydany w 1998 roku i od tego czasu doczekał się między innymi fanowskiego remake’u zatytułowanego Black Mesa. Oczywiście oryginalna gra nie może w żaden sposób konkurować pod względem grafiki z nowszymi produkcjami. Nie zraziło to jednak modera o pseudonimie sultim-t, który opublikował właśnie modyfikację dodającą wsparcie dla ray tracingu (a konkretnie jego najbardziej zaawansowanej odmiany, czyli path tracingu) w tym nieco już wiekowym tytule.

Wszystkie niezbędne pliki można pobrać w serwisie GitHub. Do działania potrzebna jest podstawowa wersja Half-Life, najlepiej zakupiona na platformie Steam. Instalacja moda jest niezwykle prosta. Wystarczy przekopiować pobrane pliki do folderu z grą i uruchomić stosowny plik wykonawczy. Dla posiadaczy słabszych GPU z rodziny RTX, dostępne są też pliki dodające obsługę DLSS. Modyfikacja wspiera także technikę AMD FSR 2.1. To pierwsza publiczna wersja moda, więc nie jest pozbawiona pewnych drobnych problemów. Nie przeszkadzają one jednak znacząco w rozgrywce. Do dyspozycji graczy oddano możliwość przełączania za pomocą jednego klawisza pomiędzy oświetleniem standardowym, a generowanym przy użyciu ray tracingu. Fanom gier retro z pewnością spodoba się zaś tryb umożliwiający włączenie pikselowatych tekstur, przypominających lata sprzed upowszechnienia się akceleratorów graficznych.

Efekt zastosowania modyfikacji jest naprawdę imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę wiek gry i fakt, że jest to projekt fanowski. Jakość oświetlenia jest nieporównywalnie lepsza niż w przypadku podstawowej wersji gry, choć do rezultatu osiągniętego w Quake II RTX nieco brakuje. Autor nie podał minimalnych wymagań sprzętowych moda, ale jak to zwykle bywa w przypadku ray tracingu, im lepszy układ z rodziny RTX, tym lepiej. Podczas szybkich testów na NVIDIA GeForce RTX 2070 Super udało mi się osiągnąć wydajność na poziomie oscylującym w okolicy 45 FPS-ów, bez zastosowania technik DLSS i AMD FSR. Po włączeniu DLSS wartość wzrosła do około 95 FPS-ów, ale należy mieć na uwadze to, że sprawdzałem jedynie wydajność w lokacji startowej. Wyniki te zatem nie muszą przekładać się na rezultaty z dalszej części rozgrywki.

Użytkownik sultim-t znany jest także z innych modyfikacji dodających ray tracing do starszych produkcji. Przygotował bowiem także mody do gier Quake, Doom (1993) oraz Serious Sam. W każdym z wymienionych przypadków można liczyć na imponujący efekt końcowy, co sprawia, że tytuły te zyskują nowe życie. Na razie nie wiadomo, jaką grą moder zajmie się w przyszłości, ale biorąc pod uwagę jego dotychczasowy dorobek, Half-Life nie będzie ostatni i już wkrótce doczekamy się kolejnego odświeżenia graficznego.

Źródło: GitHub, PC Gamer