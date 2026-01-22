Grand Theft Auto: Carcer City - wielki projekt totalnej konwersji gry Rockstar w przygotowaniu, wkrótce wersja demo

Obecnie czekamy oczywiście na szóstą odsłonę GTA, której data premiery nie tak dawno ponownie została przełożona. A póki co pozostaje nam zająć się innymi pozycjami - ewentualnie poszukać ciekawych modyfikacji. Do najcieplej wspominanych gier legendarnej serii należy San Andreas, toteż fani niejednokrotnie modyfikowali już jej zawartość. Ostatnio zapowiedziano Grand Theft Auto: Carcer City, a teraz wiemy również, że wkrótce pojawi się do niej wersja demo.

Podczas gdy trwają prace nad Grand Theft Auto: Carcer City, 9 marca będziemy mogli sprawdzić jej wersję demonstracyjną.

Nim otrzymamy kolejne wieści o GTA VI, możemy pochylić się nad następną modyfikacją związaną z tym uniwersum. Grand Theft Auto: Carcer City to projekt niejakiego DeadpoolMKD, który bazuje na silniku GTA: San Andreas - a jeżeli nazwa tytułowej mieściny kojarzy się Wam z Manhuntem, to bardzo słusznie. Ta totalna konwersja ma dysponować największym i najbardziej szczegółowym miastem w historii serii od Rockstar Games z ery 3D. Co ważne, już na początku marca otrzymamy okazję na sprawdzenie owego konceptu w ramach wersji demonstracyjnej. A oto garść materiałów, w tym najnowsza prezentacja okazałej mapy oraz wypuszczony nieco wcześniej bardziej ogólnikowy trailer GTA: Carcer City:

Głównym bohaterem jest były policjant, który zostaje wciągnięty w brutalne sprawki Carcer City. Mod ma wprowadzić nas do najbardziej mrocznych zakamarków uniwersum, bazujących na takich miastach jak Detroit, Pittsburgh, Cleveland, no i rzecz jasna niepokojących poziomach z Manhunta. Gangi, korupcja, zagrożenia czyhające na każdym kroku, a samo miejsce jest praktycznie na skraju upadku. Brzmi to naprawdę oryginalnie, ale pytanie pozostaje oczywiste: czy Take-Two będzie tolerowało ten koncept, a może wkrótce go utrąci...?

Źródło: DSOGaming